James Webb Telescope: खत्म हुआ इंतजार! NASA की 'आंख' ने दिखाई रंगीन गैलेक्सी की पहली तस्वीर, आप भी देखिए

James Webb Telescope NASA: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए गैलेक्सी की पहली ऐसी तस्‍वीर दिखाई है जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी. राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ इन तस्वीरों का पहला दीदार किया. जेम्‍स वेब टेलिस्‍कोप को पिछले साल दिसंबर में लान्‍च किया गया था. उस दौरान वैज्ञानिकों ने जो उम्‍मीदें लगाई थीं. वो इस तस्वीर के सामने आने के बाद सही साबित हुई हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी जानकारी

इस प्रोजेक्ट में यूरोपीयन स्‍पेस एजेंसी (ESA) और केनेडा की स्‍पेस एजेंसी (CSA) भी सहयोगी हैं. ब्रह्मांड की इस पहली रंगीन छवि के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी जानकारी दी है. अपने ट्विटर हैंडल पर प्रेसिडेंट बाइडेन ने लिखा, 'इस टेलीस्कोप के जरिए पहली और बेहद खास तस्वीर का जारी होना विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है. यह खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष के साथ अमेरिका और पूरी मानवता के लिए अच्छा दिन है.'

The first image from the Webb Space Telescope represents a historic moment for science and technology. For astronomy and space exploration.

And for America and all humanity. pic.twitter.com/cI2UUQcQXj

