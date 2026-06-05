Advertisement
trendingNow13238034
Hindi Newsदेशगधे के एक ताने ने रच दिया था इतिहास! जानिए कैसे वजूद में आई दुनिया की पहली पॉलिटिकल पार्टी

गधे के एक ताने ने रच दिया था इतिहास! जानिए कैसे वजूद में आई दुनिया की पहली पॉलिटिकल पार्टी

World First Political Party: क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली राजनीतिक पार्टी की शुरुआत कब और किसने की थी? इतिहास के पन्नों में दर्ज इस पार्टी की कहानी जितनी दिलचस्प है, उससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाला इसका चुनाव चिन्ह है. दरअसल, विरोधियों ने इस पार्टी के नेता को नीचा दिखाने के लिए एक अनोखा ताना दिया था, जिसे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया. आइए जानते हैं राजनीति के इस पहले दल और उसके अनोखे सिंबल के पीछे का असली राज!

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jun 05, 2026, 07:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Democratic Party
Democratic Party

First Political Party in the World: आज दुनिया के हर लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक पार्टियों का बोलबाला है. चुनाव आते ही रैलियां, भाषण और वादे शुरू हो जाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे पहली ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी (Political Party) कौन सी थी? आइए जानते हैं... 

बता दें कि राजनीति की इस संस्थागत शुरुआत का सेहरा किसी और के नहीं, बल्कि सुपरपावर कहे जाने वाले देश अमेरिका के सिर बंधता है. संयुक्त राज्य अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी (Democratic Party) को दुनिया की पहली आधुनिक और सक्रिय राजनीतिक पार्टी माना जाता है, जिसने संगठित राजनीति की बुनियाद रखी थी.

8 जनवरी, 1828 को हुई थी स्थापना

बात आज से लगभग दो सदी पहले की है. 8 जनवरी, 1828 को आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई थी. इससे पहले भी विचार-विमर्श और गुट हुआ करते थे, लेकिन जनता के बीच जाकर, एक निश्चित नाम, निशान और संगठित ढांचे के साथ चुनाव लड़ने वाली यह पहली पार्टी बनी थी. इस पार्टी की स्थापना का मुख्य श्रेय अमेरिका के सातवें राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन (Andrew Jackson) और उनके समर्थकों को जाता है. शुरुआत में इस पार्टी को 'आम आदमी की पार्टी' के रूप में पेश किया गया था, जो अमीर जमींदारों और कुलीन वर्ग के खिलाफ आम नागरिकों के अधिकारों की बात करती थी.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे मिला 'गधा' (Donkey) का चुनाव चिन्ह? 

पॉलिटिकल पार्टियों के चुनाव चिन्ह की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के सिंबल 'गधे' (Donkey) के पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प और हैरान करने वाली है. साल 1828 के चुनाव प्रचार के दौरान एंड्रयू जैक्सन के विरोधियों ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए 'जैकऐस' (Jackass यानी गधा) कहना शुरू कर दिया था. विरोधियों का मानना था कि जैक्सन गधे की तरह जिद्दी हैं. एंड्रयू जैक्सन एक चतुर राजनेता थे. उन्होंने इस गाली या ताने को एक सुनहरे मौके में बदल दिया. उन्होंने कहा कि गधा बेहद मेहनती, वफादार और कभी हार न मानने वाला जानवर होता है. उन्होंने इसे अपनी पार्टी का आधिकारिक प्रतीक बना लिया, जो आज भी कायम है.

ये भी पढ़ें: अमेरिका में क्यों गायब हो रहे हैं टॉप साइंटिस्ट? न्यूक्लियर लैब की मेलिसा की मौत के बाद गहराया 'UFO' और 'सुपरअलॉय' का रहस्य

आज भी दुनिया की सबसे ताकतवर पार्टियों में से एक

1828 में शुरू हुआ डेमोक्रेटिक पार्टी का यह सफर आज 2026 में भी उतनी ही मजबूती से जारी है. बराक ओबामा से लेकर जो बाइडेन जैसे दिग्गज इसी पार्टी का हिस्सा रहे हैं. शुरुआत में यह पार्टी राज्यों के अधिकारों की समर्थक थी, लेकिन समय के साथ इसकी विचारधारा बदली और आज यह एक उदारवादी (Liberal) और प्रगतिशील पार्टी के रूप में जानी जाती है. दुनिया की इस पहली पार्टी ने न केवल अमेरिका को बदला, बल्कि पूरी दुनिया को सिखाया कि एक संगठित राजनीतिक दल के जरिए लोकतंत्र को कैसे चलाया जाता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

World First Political PartyUSADemocratic Party

Trending news

गधे का ताना और इतिहास: जानिए कैसे बनी दुनिया की पहली पॉलिटिकल पार्टी!
World First Political Party
गधे का ताना और इतिहास: जानिए कैसे बनी दुनिया की पहली पॉलिटिकल पार्टी!
क्या भतीजे अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाने की कीमत ममता को पार्टी गंवाकर चुकानी पड़ी?
west bengal news in hindi
क्या भतीजे अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाने की कीमत ममता को पार्टी गंवाकर चुकानी पड़ी?
उदयनिधि स्टालिन की सीएम विजय से गुहार: 'रोकिए 152 मेडिकल सीटों का ट्रांसफर'
Tamil Nadu
उदयनिधि स्टालिन की सीएम विजय से गुहार: 'रोकिए 152 मेडिकल सीटों का ट्रांसफर'
क्या करें जब 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगे हवा? ऐसे बचा सकते हैं जान
Storm Safety Tips in Hindi
क्या करें जब 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगे हवा? ऐसे बचा सकते हैं जान
वीकेंड पर चारधाम यात्रा या घर से बाहर निकलने का प्लान? जान लीजिए मौसम का बड़ा अलर्ट
weather update
वीकेंड पर चारधाम यात्रा या घर से बाहर निकलने का प्लान? जान लीजिए मौसम का बड़ा अलर्ट
आम से कई गुना महंगा बिकता इलायची जैसी खुशबू वाला केला; ये राज्य कहलाता World Capital
Ilaychi Kela
आम से कई गुना महंगा बिकता इलायची जैसी खुशबू वाला केला; ये राज्य कहलाता World Capital
ईरान नाराज नहीं, ओमान तैयार... प्लान-B से सबको कैसे साध गया भारत? हैरत में दुनिया
DNA
ईरान नाराज नहीं, ओमान तैयार... प्लान-B से सबको कैसे साध गया भारत? हैरत में दुनिया
जबरन नहीं बचाई जा सकती टूटी शादी... 15 साल से अलग रह रहे डॉक्टर दंपति का तलाक बरकरार
Supreme Court
जबरन नहीं बचाई जा सकती टूटी शादी... 15 साल से अलग रह रहे डॉक्टर दंपति का तलाक बरकरार
'कुछ ऐसी ताकतें भी हैं, जो भारत को नहीं बढ़ने देना चाहती', क्या बोले RSS चीफ?
RSS Chief
'कुछ ऐसी ताकतें भी हैं, जो भारत को नहीं बढ़ने देना चाहती', क्या बोले RSS चीफ?
क्या भारत-UAE गठबंधन बहुध्रुवीय दुनिया का नया पावर सेंटर बन रहा? ये मुल्क है परेशान
India UAE News
क्या भारत-UAE गठबंधन बहुध्रुवीय दुनिया का नया पावर सेंटर बन रहा? ये मुल्क है परेशान