गधे के एक ताने ने रच दिया था इतिहास! जानिए कैसे वजूद में आई दुनिया की पहली पॉलिटिकल पार्टी

First Political Party in the World: आज दुनिया के हर लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक पार्टियों का बोलबाला है. चुनाव आते ही रैलियां, भाषण और वादे शुरू हो जाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे पहली ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी (Political Party) कौन सी थी? आइए जानते हैं...

बता दें कि राजनीति की इस संस्थागत शुरुआत का सेहरा किसी और के नहीं, बल्कि सुपरपावर कहे जाने वाले देश अमेरिका के सिर बंधता है. संयुक्त राज्य अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी (Democratic Party) को दुनिया की पहली आधुनिक और सक्रिय राजनीतिक पार्टी माना जाता है, जिसने संगठित राजनीति की बुनियाद रखी थी.

8 जनवरी, 1828 को हुई थी स्थापना

बात आज से लगभग दो सदी पहले की है. 8 जनवरी, 1828 को आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई थी. इससे पहले भी विचार-विमर्श और गुट हुआ करते थे, लेकिन जनता के बीच जाकर, एक निश्चित नाम, निशान और संगठित ढांचे के साथ चुनाव लड़ने वाली यह पहली पार्टी बनी थी. इस पार्टी की स्थापना का मुख्य श्रेय अमेरिका के सातवें राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन (Andrew Jackson) और उनके समर्थकों को जाता है. शुरुआत में इस पार्टी को 'आम आदमी की पार्टी' के रूप में पेश किया गया था, जो अमीर जमींदारों और कुलीन वर्ग के खिलाफ आम नागरिकों के अधिकारों की बात करती थी.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे मिला 'गधा' (Donkey) का चुनाव चिन्ह?

पॉलिटिकल पार्टियों के चुनाव चिन्ह की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के सिंबल 'गधे' (Donkey) के पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प और हैरान करने वाली है. साल 1828 के चुनाव प्रचार के दौरान एंड्रयू जैक्सन के विरोधियों ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए 'जैकऐस' (Jackass यानी गधा) कहना शुरू कर दिया था. विरोधियों का मानना था कि जैक्सन गधे की तरह जिद्दी हैं. एंड्रयू जैक्सन एक चतुर राजनेता थे. उन्होंने इस गाली या ताने को एक सुनहरे मौके में बदल दिया. उन्होंने कहा कि गधा बेहद मेहनती, वफादार और कभी हार न मानने वाला जानवर होता है. उन्होंने इसे अपनी पार्टी का आधिकारिक प्रतीक बना लिया, जो आज भी कायम है.

ये भी पढ़ें: अमेरिका में क्यों गायब हो रहे हैं टॉप साइंटिस्ट? न्यूक्लियर लैब की मेलिसा की मौत के बाद गहराया 'UFO' और 'सुपरअलॉय' का रहस्य

आज भी दुनिया की सबसे ताकतवर पार्टियों में से एक

1828 में शुरू हुआ डेमोक्रेटिक पार्टी का यह सफर आज 2026 में भी उतनी ही मजबूती से जारी है. बराक ओबामा से लेकर जो बाइडेन जैसे दिग्गज इसी पार्टी का हिस्सा रहे हैं. शुरुआत में यह पार्टी राज्यों के अधिकारों की समर्थक थी, लेकिन समय के साथ इसकी विचारधारा बदली और आज यह एक उदारवादी (Liberal) और प्रगतिशील पार्टी के रूप में जानी जाती है. दुनिया की इस पहली पार्टी ने न केवल अमेरिका को बदला, बल्कि पूरी दुनिया को सिखाया कि एक संगठित राजनीतिक दल के जरिए लोकतंत्र को कैसे चलाया जाता है.