Marriage in Space: होटल, बैंक्वेट में सुना होगा, इस दूल्हे ने स्पेस में गर्लफ्रेंड से रचाई शादी, लोग भी रह गए हैरान

First Space Wedding: आज ही के आज से 22 साल पहले एक अनोखी शादी हुई थी. तारीख में ये इकलौती शादी है, जो अंतरिक्ष में हुई थी. अंतरिक्ष यात्री मैलेनचेंको ने ISS से अपनी प्रेमिका से 10 अगस्त 2003 को शादी की थी.
First Space Wedding: कोई भी लड़का-लड़की और प्रेमी जोड़े अपनी शादी को यादागर बनाना चाहते हैं, इसके लिए वे लाखों रूपये खर्च करते हैं. लेकिन अगर किसी प्रेमी जोड़े की शादी स्पेस में हो उनके लिए वो कैसा पल होगा? आप सोच सकते हैं. लेकिन यह सच है. तारीख में ऐसी शादी हुई है. आज ही के दिन 22 साल पहले एकातेरिना दिमित्रिव नाम की प्रेमिका ने अमेरिका के टेक्सास में ज़मीन पर खड़े होकर अपने प्रेमी रूसी एस्ट्रोनॉट यूरी मालेनचेंको से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) की परिक्रमा करते हुए शादी की थी.
मैलेनचेंको और उनकी अमेरिकी प्रेमिका दिमित्रिएव के बीच शादी आईएसएस और ह्यूस्टन में मौजूद नासा स्पेस कंट्रोल के बीच उपग्रह कनेक्शन के जरिए से हुआ था. इस शादी की खास बात यह है कि 10 अगस्त 2003 को मालेनचेंको ने इस यादगार मौके पर तैयार होने के लिए अपने स्पेस सूट के अलावा एक बो-टाई पहनी थी. जबकि दिमित्रीव ने पारंपरिक हाथीदांत रंग की शादी की पोशाक पहनी थी और ह्यूस्टन में मौजूद नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में अपने नए पति के लाइफ साइज कार्डबोर्ड कटआउट के पास पोज़ दिया था.
दिमित्रिएव ने द न्यू यॉर्क टाइम्स को बताया, 'यूरी भले ही दूर था, लेकिन हमारे बीच बातचीत की वजह से वह मेरे ज़्यादा करीब था. तब शादी के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा था, "एक चैंबर शादी इंसानों के लिए आगे बढ़ने की इच्छा और ज़रूरत को दर्शाता है.' हालांकि, इससे पहले यह तय हुआ था कि शादी जमीन पर ही होगी. इस शादी में 200 मेहमान शिरत करेंगे. लेकिन मैलेनचेंको का स्टेशन पर वक्त बढ़ा दिया गया, जिसके बाद उन्होंने इस प्यार को शादी में बदलने का रास्ता खोज निकाला.
प्रोग्राम के दौरान मैलेनचेंको के लाइफ साइज कार्डबोर्ड कटआउट के साथ, दिमित्रीव डेविड बॉवी के गाने पर गलियारे से नीचे उतरे. एक मौके पर दिमित्रीव ने अपने प्रेमी को वीडियो के ज़रिए एक चुंबन दिया, और अंतरिक्ष यात्री ने भी प्यार से उसका जवाब दिया. दिलचस्प बात यह है कि वहां पर मौजूद एक अन्य अंतरिक्ष यात्री ने पोर्टेबल कीबोर्ड पर शादी का मार्च बजाया.
स्पेस में शादी करने के बाद मालेनचेंको अक्टूबर में अपनी पत्नी से मिलने के लिए स्वदेश लौट आए. लेकिन रूसी सरकार ने अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को ऐसा करने से रोक दिया. हालांकि, मालेनचेंको को अंतरिक्ष में रहते हुए शादी करने की इजाजत मिली थी. मालेनचकों अक्टूबर 2003 में यूरी पृथ्वी पर लौटे और अपनी पत्नी के साथ पारंपरिक शादी की.
