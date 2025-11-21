14 साल पहले हुआ था भयानक परमाणु हादसा, अब दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट फिर चलाएगा भारत का 'अजीज दोस्त'

Nuclear Plant in Japan: न्यूक्लियर एनर्जी से जापान का पुराना रिश्ता रहा है, चाहे वो परमाणु बम की तबाही झेलना हो या फुकुशिमा जैसा भयानक डिजास्टर झेलना, लेकिन अब ये मुल्क नए आयाम सेट करने वाला है. निगाटा (Niigata) में लोकल अधिकारियों ने काशीवाजाकी-कारीवा प्लांट (Kashiwazaki-Kariwa plant) को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद जापान दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर स्टेशन को फिर से शुरू करने के एक कदम और करीब आ गया है.

अभी आखिरी मंजूरी मिलना बाकी

2011 के फुकुशिमा हादसे (Fukushima disaster) के बाद ये पहली बार होगा जब इस प्लांट की ऑपरेटर, टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी (Tokyo Electric Power Company) यानी टेप्को (Tepco), अपनी किसी न्यूक्लियर साइट पर काम फिर से शुरू करेगी. आखिरी मंजूरी अभी भी नेशनल न्यूक्लियर रेगुलेटर से मिलनी बाकी है.

गवर्नर हैं तैयार

निगाटा के गवर्नर हिदेयो हनाजुमी (Hideyo Hanazumi) ने ऐलान किया है कि वो इसे फिर से शुरू करने की मंजूरी देने के लिए तैयार हैं, और एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि वो इस प्रोसेस को आगे बढ़ने की "इजाजत" देंगे.

2011 में हुआ था बंद

ये बड़ा प्लांट, जो जापान सागर के किनारे तकरीबन 400 हेक्टेयर में फैला है, 2011 में आए भयानक भूकंप और सुनामी के बाद बंद कर दिया गया था, जिससे फुकुशिमा में 3 रिएक्टर पिघल गए थे, जिसके कारण जापान को पूरे देश में न्यूक्लियर ऑपरेशन रोकने पड़े थे.

क्यों जरूरी है ये प्लांट

जापान, जिसके पास जरूरी नेचुरल एनर्जी रिसोर्स की कमी है, अब न्यूक्लियर पावर पर फिर से विचार कर रहा है क्योंकि वह इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल पर अपनी डिपेंडेंस कम करने की कोशिश कर रहा है. सरकार का मकसद 2050 तक कार्बन न्यूट्रैलिटी तक पहुंचना और बढ़ती बिजली की डिमांड को पूरा करना है, खासकर जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं. फुकुशिमा के बाद लाए गए कड़े सेफ्टी नियमों के तहत देश भर में 14 रिएक्टर पहले ही वापस ऑनलाइन कर दिए गए हैं.

सुरक्षा का भरोसा

काशीवाजाकी-कारीवा प्लांट में बड़े अपग्रेड हुए हैं, जिसमें 15-मीटर ऊंची सुनामी दीवार और ऊंची जमीन पर बनाए गए नए बैकअप पावर सिस्टम शामिल हैं. टेप्को को उम्मीद है कि इन सुधारों से रेगुलेटर्स और निवासियों को भरोसा होगा कि ये फैसिलिटी सुरक्षित रूप से ऑपरेट हो सकती है.

बहुत अहम है ये प्लांट

2011 की आपदा से पहले, न्यूक्लियर पावर जापान की तकरीबन एक तिहाई बिजली सप्लाई करती थी. तब से, कोयला, गैस और तेल ने एनर्जी मिक्स का तकरीबन 70 परसेंट हिस्सा बनाया है, जिसमें से ज्यादातर बहुत ज्यादा कीमत पर इम्पोर्ट किया गया है.

क्या है जापान का प्लान?

सरकार अब 2040 तक न्यूक्लियर पावर का हिस्सा तकरीबन 20 परसेंट तक बढ़ाने की योजना बना रही है, साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी को भी बढ़ाना चाहती है. लेकिन ये बदलाव मुश्किल रहा है. विंड पावर अभी भी महंगी है, और मित्सुबिशी जैसी बड़ी कंपनियों ने पैसे की दिक्कतों की वजह से बड़े विंड प्रोजेक्ट्स से हाथ खींच लिए हैं.

(इनपुट-एपी)