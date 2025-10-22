इस देश में चली थी दुनिया की पहली ट्रेन! हैरान कर देगा आपको रेलवे का ये इतिहास

World First Train: आज के समय में दुनिया भर में लोग रेलवे का इस्तेमाल कर रहे हैं. यात्रा करने के लिए रेलवे सबसे आसान विकल्प समझा जाता है. लेकिन कभी आपके दिमाग में ये बात आई कि दुनिया में सबसे पहली बार ट्रेन कब और कहां चली थी? आपको बता दें, रेलवे का इतिहास बहुत ही ज्यादा पुराना है. इस खबर में हम आपको रेलवे के इतिहास और उसके शुरुआत के बारे में सारी बातें डीटेल में बताएंगे.

दुनिया की पहली पैसेंजर ट्रेन कहां चली

आपको बता दें, दुनिया की पहली पैसेंजर ट्रेन 1825 में 27 सितंबर को इंग्लैंड में चली थी. इस ट्रेन को ‘लोकोमोशन नंबर 1’ के नाम से जाना जाता था. इस ट्रेन को मशहूर इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंसन ने बनाया था. यह ट्रेन स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक करीब 12 मील मतलब लगभग 19 किलोमीटर की दूरी तय करती थी. ट्रेन की इस ऐतिहासिक सफर में 450 से 600 लोग सवार थे और ट्रेन की रफ्तार भी करीब 15 मील प्रति घंटे थे. इस ट्रेन ने दुनिया में आधुनिक रेल परिवहन की नींव रखी है.

ट्रेन ने बदला दुनिया का ट्रांसपोर्ट सिस्टम

'लोकोमोशन नंबर 1' सिर्फ एक ट्रेन ही नहीं थी, बल्कि इसने आधुनिक रेलवे युग की शुरुआत की थी. इस ट्रेन के पहले माल ढोने के लिए घोड़ों और बैलगाड़ियों का इस्तेमाल होता था, लेकिन इस ट्रेन के जरिए पता चला कि यात्री भी ट्रेन से लंबा सफर कर सकते हैं. यही कारण है कि स्टॉकटन-डार्लिंगटन रेलवे को दुनिया की पहली सर्वाजनिक रेलवे लाइन माना जाता है.

भारत में कई हुई ट्रेन की शुरुआत?

वहीं, 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी. ये ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, जिसकी दूरी करीब 34 किलोमीटर थी. इस ट्रेन में 14 डब्बे थे और करीब 400 लोग ट्रेन में सवार थे. वहीं इस ट्रेन ने भारतीय रेलवे के इतिहास का पहला पन्ना लिखा था.

आज भारतीय रेलवे कहां है?

भारतीय रेलवे ने भी एक लंबा सफर तय किया है और आज के समय में भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है. हर दिन भारतीय रेलवे की मदद से करोड़ों लोग यात्रा करते हैं. भारतीय रेलवे छोटे गांवों से लेकर बड़े-बड़े शहरों तक फैला है.