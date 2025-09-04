तीन नौजवान-2 बच्चे, सबके हाथ-पैर कटे हुए... क्या खुफिया मिलिट्री हेडक्वॉर्टर में दी गई थी बलि?
तीन नौजवान-2 बच्चे, सबके हाथ-पैर कटे हुए... क्या खुफिया मिलिट्री हेडक्वॉर्टर में दी गई थी बलि?

Hitlers Mysterious Villa Wolf's Lair: आर्कियोलॉजिस्ट ने एडॉल्फ हिटलर की एक इमारत के नीचे एक भयावह खोज की. इमारत के नीचे पांच शव मिले हैं, जिने पैर और हाथ कटे हुए थे. ये बिल्डिंग नाजी शासक का खुफिया मिलिट्री हेडक्वार्टर हुआ करता था. 

 

 

Sep 04, 2025
तीन नौजवान-2 बच्चे, सबके हाथ-पैर कटे हुए... क्या खुफिया मिलिट्री हेडक्वॉर्टर में दी गई थी बलि?

Adolf Hitler: पोलैंड में पुरातत्वविदों ( Archeologist) ने एक ऐसी डरावनी खोज की है, जिसने सबको हैरान कर दिया. हिटलर के खुफिया मिलिट्री हेडक्वर्टर वुल्फ्स लेयर (Wolf’s Lair) के खंडहरों के नीचे उन्हें कुछ ऐसा मिला, जिसकी गुत्थी सुलझाना काफी मुश्किल हो रहा था. हालांकि, अब इन शवों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. 

रिपोर्ट के मुताबकि, पुरातत्वविद जब वहां कलाकृतियों की तलाश कर रहे थे, तो उन्हें हर्मन गोरिंग (नाजी पार्टी के एक बड़े नेता) की पुरानी विला के नीचे से पांच सड़े-गले शव मिले. इनमें तीन नौजवान, दो बच्चे के शव थे. सबसे डराने वाली बात यह थी कि शवों के हाथ-पैर कटे हुए थे. जबकि, इस विला को 1944 में नाजी सेना ने उस वक्त छोड़ दिया था, जब हिटलर की मर्डर करने की कोशिश हुई थी. उसके बाद से यहां क्या हुआ और ये शव वहां कैसे पहुंचे, यह अब तक एक रहस्य बना हुआ है.

200 इमारतें, 617 एकड़ जमीन पर फैला हुआ विला

हालांकि, इसके बाद लेटेब्रा पुलिस को जब इसकी जानकारी दी गई तो जांच शुरू हुई. फॉरेंसिक टीम ने अवशेषों की जांच की, लेकिन कुछ पक्के सबूत नहीं मिले. मामला बंद कर दिया गया, लेकिन एक नई रिपोर्ट ने कुछ नए सुराग मिले हैं. क्या हुआ होगा? ये जानने से पहले वुल्फ्स लेयर के बारे में जानते हैं. वुल्फ्स लेयर करीब 617 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है और गोरिंग का विला वहां बने करीब 200 इमारतों में से एक है. हिटलर ने आदेश दिया था कि इसे नष्ट कर दिया जाए ताकि यह सोवियतों के हाथ न लगे. द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 50 साल तक आम लोगों को वुल्फ्स लेयर के पास जाने की इजजात नहीं थी. इसी वजह से इतने लंबे वक्त तक कोई वहां नहीं पहुंच सका.

बलि या मर्डर: उनकी मौत कैसे हुई?

अब नेशनल ज्योग्राफिक की एक नई रिपोर्ट में पता चला है कि वुल्फ्स लेयर बनने से पहले ही ये डेड बॉडी वहां दफनाए गए होंगे. एक मेडिकल एग्जामिनर का मानना है कि ये कंकाल 1918 से 1939 के बीच के वक्त के हैं. उनकी हालत देखकर यह पता लगाना मुश्किल है कि उनकी मौत कैसे हुई? रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ये इन लोगों को शायद बलि दिया गया हो, क्योंकि हेनरिक हिमलर जैसे कुछ नाजी लोग कथित तौर पर तंत्र-मंत्र में शामिल थे. रिसर्चर ने शवों के पास 'बेलेमनाइट्स' नाम के तीर के आकार के पत्थरों को देखा. कहा जाता है कि इन्हें मूर्तिपूजक दफनाने वाली जगहों पर 'सौभाग्य' माना जाता है. लेकिन इसे अनुष्ठानिक प्रथा का सबूत नहीं माना जा सकता, क्योंकि बेलेमनाइट्स इस इलाके में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं.

शव के जांच: रेडियोकार्बन डेटिंग

लेटब्रा टीम अब मृतकों की मौत का पता करने के लिए रेडियोकार्बन डेटिंग करेगी. यह मुमकिन है कि यह वक्त वुल्फ्स लॉयर बनने से पहले का हो. नेशनल जियोग्राफिक के रिसर्चर का कहना है कि ये डेड बॉडी 1940 के दशक के पाइपों के पास पाए गए थे. यानी निर्माण करने वालों ने डेड बॉडी देख लिए थे. लेकिन उन्हें वहीं छोड़ दिया. 

Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

Adolf Hitler, Wolfs Lair

