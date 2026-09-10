/समंदर में फायर बॉल: फिलीपींस में यात्रियों से भरी फेरी में लगी आग, अब तक 5 की मौत, 87 लोग लापता

फिलीपींस के पलावान प्रांत में एक मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के पास एक फेरी में आग लगने से कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई. इस समुद्री हादसे में 87 लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं. फिलीपींस के नेशनल कोस्टगार्ड ने अपने एक बयान में बताया कि यह हादसा देश के पश्चिमी हिस्से स्थित समुद्री इलाके में हुआ. देखते-देखते ये फेरी अचानक आग के गोले में बदल गई, जिसके बाद वहां अफरातफरी का माहौल देखने को मिला.
समुद्री तट से लगभग 2.2 किलोमीटर दूर M/V जून एस्टर फेरी में हुए दर्दनाक हादसे का शिकार हुए पांच लोगों के शव बरामद हो चुके हैं. वहीं लापता लोगों की तलाश में शुरू किया गया सर्च ऑपरेशन भी अभी जारी है. पुलिस और कोस्टगार्ड दोनों आपसी समन्वय बनाकर काम कर रही हैं. ई-सर्विलांस और डंप डेटा भी खंगाला जा रहा है.
कोस्टगार्ड ने Facebook पर जो वीडियो शेयर किया, उसमें फेरी का ज्यादातर हिस्सा आग की लपटों में घिरा हुआ दिख रहा था. न्यूज़ एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक, कोस्टगार्ड कैप्टन नोएमी कायाब्याब ने गुरुवार को एक लोकल रेडियो स्टेशन को बताया कि अब तक 42 लोगों को बचाया जा चुका है. सरकारी बयान के मुताबिक, 'बचाए गए लोगों और हताहतों के बारे में हमारे पास अभी जो जानकारी है, उसके आधार पर 87 लोगों का अब तलक कोई सुराग नहीं मिल पाया है. फेरी में सवार लोगों की लिस्ट में 134 यात्रियों और क्रू मेंबर के नाम लिखे थे.
कायाब्याब ने कहा, 'साफ कर दूं कि ये लाइव डेटा है और इसमें बदलाव हो सकता है, क्योंकि हमारा सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है. बचाए गए लोगों में 38 यात्री और चार क्रू मेंबर हैं. बाकी की तलाश जारी है. रॉयटर्स की लोकेशन से आई रिपोर्ट के मुताबिक, बीती देर रात तक 43 लोगों को बचाया जा चुका था. यह फेरी मनीला से चली थी और जब आग लगी, तब यह पलावान प्रांत के कोरोन के पास थी.
रिपोर्ट में आग लगने की संभावित वजह का कोई ज़िक्र नहीं था. आपको बताते चलें कि फिलीपींस में आए दिन ऐसी समुद्री दुर्घटनाएं होती रहती हैं. दरअसल ये देश 7,000 से ज़्यादा द्वीपों का एक समूह है, जहां अक्सर मॉनसून की भारी बारिश और आंधी-तूफान आते रहते हैं, जिससे समुद्र में यात्रा करना खतरनाक साबित हो सकता है.
पहले हुए ऐसे हादसों के लिए यहां की जांच एजेंसियों ने जहाजों के खराब मेटिनेंस, क्षमता से ज्यादा लोगों को भर लेना और कभी-कभी सुरक्षा नियमों को ताक पर रख देना माना गया है. इसी साल जनवरी में बालुक-बालुक द्वीप के पास 350 से ज्यादा लोगों को ले जा रही एक फेरी डूब गई थी, उस हादसे में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई थी.