जिहादियों के ग्रुप ने माली में 5 भारतीयों को दिनदहाड़े बनाया बंधक, सरकार हुई एक्टिव, घनघनाने लगे फोन, जानें भारत क्या कर रहा?

5 Indians Kidnapped In Mali: माली के पश्चिमी इलाके कोबरी के पास 6 नवंबर को अल-कायदा से जुड़े जिहादी समूह ने 5 भारतीय मजदूरों का अपहरण कर लिया. ये बिजली प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे. भारतीय दूतावास और MEA फोन पर माली अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं. बाकी भारतीयों को बामाको शिफ्ट किया गया है. जानें भारत इस मामले में क्या कर रही है. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 10, 2025, 12:28 PM IST
जिहादियों के ग्रुप ने माली में 5 भारतीयों को दिनदहाड़े बनाया बंधक, सरकार हुई एक्टिव, घनघनाने लगे फोन, जानें भारत क्या कर रहा?

5 Indians Kidnapped In Mali By Al Qaeda, ISIS-Linked Groups: माली में हालात ऐसे हो गए हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हैं.अल-कायदा और आईएसआईएस से जुड़े जिहादी ग्रुप्स ने राजधानी बामाको को घेर लिया है. ऊपर से ईंधन की किल्लत ने शहर को हांफने पर मजबूर कर दिया है. इसी बीच, 6 नवंबर को पश्चिमी माली के कोबरी इलाके में दिनदहाड़े 5 भारतीयों का अपहरण हो गया. ये लोग एक लोकल कंपनी में बिजलीकरण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे. जिसके बाद भारतीय दूतावास ने X पर पोस्ट किया, "भारतीय दूतावास को 6 नवंबर 2025 को माली में हमारे 5 नागरिकों के अपहरण की दुखद घटना का पता चला है. हम माली अधिकारियों और संबंधित कंपनी के साथ मिलकर उनकी जल्द से जल्द सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं."  

अपहरण की वारदात: कैसे हुआ ये सब?
सुबह-सुबह हथियारबंद बदमाशों ने प्रोजेक्ट साइट पर धावा बोल दिया. 5 भारतीयों को अगवा कर लिया गया. कंपनी के एक प्रतिनिधि ने AFP को बताया, "हम 5 भारतीय नागरिकों के अपहरण की पुष्टि करते हैं. बाकी भारतीय कर्मचारियों को राजधानी बामाको में सुरक्षित शिफ्ट कर दिया गया है."   यह अपहरण माली में बढ़ती अस्थिरता के बीच हुआ है, जहां अल-कायदा से जुड़ा एक जिहादी समूह राजधानी बमाको पर अपनी पकड़ मज़बूत कर रहा है.  सीएनएन के अनुसार, जमात नुसरत अल-इस्लाम अल-मुस्लिमीन (जेएनआईएम) नामक समूह ने राजमार्गों, ईंधन के काफिलों और सुरक्षा बलों पर हमले तेज़ कर दिए हैं, जिससे शहर देश के बाकी हिस्सों से अलग-थलग पड़ने का खतरा पैदा हो गया है. 

आंतकियों ने मचाया तांडव
आतंकवादियों द्वारा प्रमुख आपूर्ति मार्गों को बंद करने, टैंकर ट्रकों पर घात लगाकर हमला करने और सैन्य गश्ती दल पर हमला करने के बाद बमाको में ईंधन की कमी शुरू हो गई है. सीएनएन ने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी सहित कई देशों ने "अप्रत्याशित सुरक्षा स्थिति" के कारण अपने नागरिकों को माली छोड़ने के लिए तत्काल सलाह जारी की है. अभी तक किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन संदेह JNIM (जामा'अत नुस्रत अल-इस्लाम वल-मुस्लिमीन) पर है, जो अल-कायदा का साथी है. ये ग्रुप 2012 के तुआरेग विद्रोह से उभरा और अब माली, बुर्किना फासो, नाइजर तक फैल चुका है. माली में ये पहला केस नहीं है. जुलाई में कायेस के डायमंड सीमेंट फैक्टरी पर हमले में 3 भारतीय बंधक बने थे. MEA ने तब कहा था, "विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है." अब इस नए हादसे से 2025 में माली में 8 भारतीय अपहृत हो चुके हैं.

बामाको पर खतरा: ईंधन ब्लॉकेड से हाहाकार
JNIM ने हाईवे पर हमले तेज कर दिए हैं. आइवरी कोस्ट से आने वाले 100 से ज्यादा ईंधन ट्रकों को जला दिया गया है.नतीजा? बामाको में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी हो गई है. लोग घंटों लाइन में लगे हैं, लेकिन सप्लाई रुक गई. रिपोर्ट कहती है, "माली की मिलिट्री जंटा अस्सीमी गोइता ने विद्रोह दबाने का वादा किया था, लेकिन फ्रांस-अमेरिका से टाई काटकर रूस की तरफ झुकाव से कुछ हासिल नहीं हुआ।"  

भारत सरकार का रिएक्शन: फोन घनघना रहे, क्या प्लान?
भारतीय दूतावास एक्टिव मोड में है. MEA के साथ मिलकर माली अधिकारियों से लगातार बात हो रही है. दूतावास ने X पर अपडेट दिया कि सभी बाकी भारतीयों को सुरक्षित जगह शिफ्ट कर दिया गया. MEA ने माली में रहने वाले भारतीयों से सतर्क रहने, दूतावास से जुड़े रहने की अपील की है.  भारत सरकार ने साफ कहा है कोई भी कोशिश छूटेगी नहीं. 

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Mali

