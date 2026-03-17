इजरायल के पांच रक्षक जिन्होंने संभाल रखा था मामला, जंग के बीच अब जान बचाने कौन आएगा

Israel Air Defence System: अमेरिका और इजरायल लगातार दावे कर रहे हैं कि उन्होंने हवाई हमले कर ईरान के 60 फीसदी से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर, कई शहरों में उनके अंडरग्राउंड मिसाइल और ड्रोन रखने के ठिकानों को बर्बाद कर दिया, साथ ही ईरान की मिसाइल बनाने वाली डिफेंस फैक्ट्रियों को भी नष्ट कर दिया गया, लेकिन ईरान ने इसे नकारते हुए दावा किया कि ना तो उनकी मिसाइल बनाने की क्षमता खत्म हुई है और ना ही मिसाइलों का जखीरा. तभी वो इजरायल तक बड़े आराम से हमला कर पा रहा है.

ईरान की तरफ से दावा किया है कि अब तक जंग में जिन मिसाइलों को फायर किया गया वो 10 पुरानी थीं. नई मिसाइलों का जखीरा अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित है. नए जखीरे में आधुनिक मिसाइलें हैं. 2025 में 12 दिन चली जंग के बाद सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मिसाइलों का बढ़ाया गया. जो अभी तक सुरंग में सुरक्षित तरीके से बेस में रखी हुई हैं. जिनका असली एक्शन अभी बाकी है.

इजरायल की डिफेंस लेयर

अमेरिका के थाड और पेट्रियट डिफेंस सिस्टम के अलावा इजरायल में उसके खुद के 5 डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं. इन सभी को अलग-अलग दूरी पर दुश्मन की मिसाइल या फाइटर जेट को मार गिराने के लिए तैनात किया गया है. यहां सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट सेफ्टी कवच आयरन बीम की. आयरन बीम 15 से 19 किलोमीटर दूरी ही दुश्मन के रॉकेट या मिसाइल को मार गिराता है. लेकिन ईरान की डांसिंग मिसाइल के आगे ये भी चकमा खा गया.

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ये 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाले दुश्मन के हथियार को तबाह कर देता है. इसके बाद नंबर आता है डेविड स्लिंग सिस्टम का जो- 150 से 250 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन मिसाइल को निशाना बनाता है. चौथे नंबर पर इजरायल एरो-2 डिफेंस सिस्टम को रखता है, जो 250 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को फटकने नहीं देता है. इसके अलावा इजरायल ने अपना सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम एरो-3 भी तैनात कर रखा है. जो 250 किलोमीटर के दायरे से बाहर ईरान की मिसाइलों को जलाकर राख कर देने की ताकत रखा है. बावजूद इसके ईरान की सेजिल मिसाइल तेल अवीव पर हमला करने में कामयाब हो गई. जो इजरायल के लिए बेहद चिंता की बात है.

थाड का तिलिस्म टूटा

अमेरिकी सेना विश्व स्तर पर केवल आठ THAAD प्रणालियों का संचालन करती है. इनमें से दो जो दक्षिण कोरिया और गुआम में तैनात हैं. सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक और इंटरनेशनल स्टडी सेंटर के मुताबिक, हर बैटरी की लागत 1 अरब डॉलर है, जिसमें सिर्फ रडार की कीमत ही करीब 300 मिलियन डॉलर होती है. अमेरिका ने साउथ कोरिया वाला थाड़ ईरान मूव कराया है. इसकी वजह ये बताई जा रही है कि अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले ने मध्य पूर्व में एक व्यापक संघर्ष का रूप ले लिया है. जिसमें अरबों डॉलर के सैन्य हथियार भी नष्ट हो गए हैं.

एक THAAD बैटरी में 90 सैनिक, छह ट्रक-माउंटेड लॉन्चर और 48 इंटरसेप्टर मिसाइलें (प्रत्येक लॉन्चर में 8), एक TPY-2 रडार, साथ ही एक सामरिक फायर कंट्रोल और संचार इकाई शामिल होती है. वहीं हर इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लगभग 13 मिलियन डॉलर है.

ईरान ने कुछ समय पहले खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी मिसाइल रक्षा प्रणाली से जुड़े करीब 300 मिलियन डॉलर (लगभग 2500 करोड़ रुपये) के एक महत्वपूर्ण रडार सिस्टम को नष्ट करने का दावा किया था.

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