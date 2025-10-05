Advertisement
ड्रोन-मिसाइलों से प्रचंड प्रहार, अब यूक्रेन की 'रीढ़' तोड़ने पर उतारू पुतिन, 5 मरे; जेलेंस्की का छलका दर्द

यूक्रेन के दक्षिण-पूर्वी जापोरिज़्ज़िया में एक संयुक्त हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए, जिससे 73,000 से अधिक उपभोक्ता बिजली के बिना रह गए. गवर्नर इवान फेडोरोव ने कहा।उन्होंने कहा कि दोपहर के शुरुआती समय तक 20,000 से अधिक लोगों की बिजली की सेवाएं बहाल कर दी गई थी.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 05, 2025, 10:45 PM IST
ड्रोन-मिसाइलों से प्रचंड प्रहार, अब यूक्रेन की 'रीढ़' तोड़ने पर उतारू पुतिन, 5 मरे; जेलेंस्की का छलका दर्द

रूस ने रविवार को यूक्रेन पर रात भर चले बड़े हमले में 50 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और 500 से अधिक ड्रोन से हमला बोला. अधिकारियों के अनुसार इस हमले में कम से कम पांच लोग मारे गए और कई क्षेत्रों में नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा, जिसमें ऊर्जा सुविधाएं शामिल हैं. मॉस्को ने हाल के सप्ताहों में विशेष रूप से यूक्रेन की ऊर्जा ग्रिड और गैस प्रोडक्शन वाली जगहों पर हमलों को बढ़ा दिया है, क्योंकि युद्ध की चौथा साल शुरू हो गया है और लड़ाई को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक प्रयास रुके हुए हैं. एक स्थानीय नागरिक ने बताया कि रात भर के हमलों में चार पीड़ित पोलैंड से सटे एक आवासीय भवन के नष्ट होने से मारे गए परिवार के सदस्य थे.

उस गांव में जहां परिवार के सदस्य मारे गए वहां बचावकर्मी मलबे के ढेरों में खुदाई कर रहे थे. उनके घर का अब केवल आधार ही बचा था. स्थानीय अधिकारी वोलोडिमिर हुटनिक ने बताया कि 10 अन्य लोगों के घर भी वहीं पास में पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे, जिन्हें फिर से नहीं बनाया जा सकता था. प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिडेंको ने कहा कि इवानो-फ्रैंकिवस्क, विण्णित्सिया, चेर्निहिव, खेरसॉन, खार्किव और ओडेसा क्षेत्रों में भी नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा.

रूस के हमले पर भड़के जेलेंस्की
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रविवार सुबह कहा कि रूस ने यूक्रेन के नौ विभिन्न क्षेत्रों में इस हमले को अंजाम दिया. उनके अनुसार, यह हमला बेहद संगठित और व्यापक था. जेलेंस्की ने कहा कि इस हमले का उद्देश्य नागरिक इलाकों में भय फैलाना और बुनियादी सेवाओं को ठप करना था. उन्होंने इसे यूक्रेन की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती करार दिया. रूस के इस लगातार हमले से यूक्रेन में भारी तबाही हुई है. बिजली, जल आपूर्ति और परिवहन नेटवर्क सहित कई महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रभावित हुई हैं. सुरक्षा बल और आपदा प्रबंधन एजेंसियां प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं.

वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने का लयागा आरोप 
रूस के साथ जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूस पर नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है.सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर कर जेलेंस्की ने लिखा कि रूस हमारे नागरिक बुनियादी ढांचे को नष्ट करने की खुलेआम कोशिश कर रहा है. हमारा गैस बुनियादी ढांचा, हमारी बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन, सबको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. जेलेंस्की ने कहा कि रूस की तरफ से की जा रही इस कार्रवाई पर दुनिया की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे ताकि दुनिया चुप न रहे और रूस को प्रतिक्रिया का एहसास हो.

यह भी पढ़ेंः

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

Russia Ukraine

;