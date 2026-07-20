5 लाख सैनिक एक साथ बोलेंगे धावा और यूक्रेन हो जाएगा 'सरेंडर'! पुतिन के सीक्रेट प्लान से क्यों घबराहट में हैं कीव

Ukraine Report on Russian Army Mobilization: रूस और यूक्रेन के बीच पिछले साढ़े चार साल से भयानक जंग चल रही है. इस युद्ध में दोनों ओर से हजारों लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग घायल हो चुके हैं. इसके बावजूद जंगबंदी की संभावना अब भी कहीं नजर नहीं आ रही है. इसी बीच यूक्रेन के ताजा दावे ने दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं. यूक्रेन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को दावा किया है कि रूस जल्द शुरू होने वाली शरद ऋतु में 5 लाख सैनिकों को युद्ध के लिए मोबिलाइज करने का प्लान कर रहा है. नई रणनीति के तहत नए रंगरूटों को केवल कुछ हफ्तों के बुनियादी प्रशिक्षण के बाद जंग में झोंकने की योजना है.