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5 लाख सैनिक एक साथ बोलेंगे धावा और यूक्रेन हो जाएगा 'सरेंडर'! पुतिन के सीक्रेट प्लान से क्यों घबराहट में हैं कीव

Russia-Ukraine War Latest News: यूक्रेन में इन दिनों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक कथित सीक्रेट प्लान से घबराहट फैली हुई है. उसकी खुफिया एजेंसियों ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें बताया गया है कि रूस 5 लाख सैनिकों को मोबिलाइज कर यूक्रेन पर धावा बोलने की रणनीति बना रहा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 20, 2026, 02:21 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:21 AM IST
5 लाख सैनिक एक साथ बोलेंगे धावा और यूक्रेन हो जाएगा 'सरेंडर'! पुतिन के सीक्रेट प्लान से क्यों घबराहट में हैं कीव
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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