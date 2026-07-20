5 लाख सैनिक एक साथ बोलेंगे धावा और यूक्रेन हो जाएगा 'सरेंडर'! पुतिन के सीक्रेट प्लान से क्यों घबराहट में हैं कीव

Ukraine Report on Russian Army Mobilization: रूस और यूक्रेन के बीच पिछले साढ़े चार साल से भयानक जंग चल रही है. इस युद्ध में दोनों ओर से हजारों लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग घायल हो चुके हैं. इसके बावजूद जंगबंदी की संभावना अब भी कहीं नजर नहीं आ रही है. इसी बीच यूक्रेन के ताजा दावे ने दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं. यूक्रेन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को दावा किया है कि रूस जल्द शुरू होने वाली शरद ऋतु में 5 लाख सैनिकों को युद्ध के लिए मोबिलाइज करने का प्लान कर रहा है. नई रणनीति के तहत नए रंगरूटों को केवल कुछ हफ्तों के बुनियादी प्रशिक्षण के बाद जंग में झोंकने की योजना है.
यूक्रेन के सेंटर फॉर काउंटरिंग डिसइन्फॉर्मेशन के प्रमुख एंड्री कोवलेंको ने यह दावा किया. उन्होंने कहा कि रूसी सेना में जवानों की भारी कमी हो गई है. इस कमी को पूरा करने के लिए वह नए रंगरूट भर्ती करे तुरंत मोर्चे पर भेजना चाहती है. साथ ही यूक्रेन के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने की योजना भी बना रही है.
अपने टेलीग्राम चैनल पर कोवलेंको ने लिखा,'रूस शरद ऋतु के लिए 5 लाख सैनिकों को मोबाइलाइज करने की तैयारी में है. योजना के अनुसार, पूर्वी मोर्चे पर सैनिकों की कमी को पाटने के लिए कुछ रंगरूटों को शुरुआती दो हफ्तों के भीतर ही युद्ध में झोंक दिया जाएगा. जबकि बाकी लोगों को कम से कम एक महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि एक नए संभावित मोर्चे की शुरुआत की जा सके. रूसी संघ का फिलहाल यही प्लान है.'
कोवलेंको ने अपनी पोस्ट में बताया कि रूस के शीर्ष कमांडरों ने अपने नेतृत्व को आश्वासन दिया है कि इस लामबंदी से रूस को युद्ध में रणनीतिक और सैन्य बढ़त हासिल होगी. यूक्रेनी सैन्य खुफिया विभाग ने भी इस बारे में अपना आकलन पेश किया है. उसका कहना है कि रूस में जल्द ही स्टेट ड्यूमा के चुनाव होने वाले हैं. उन चुनावों में सरकार को नुकसान न झेलना पड़ जाए, इसलिए पुतिन प्रशासन फिलहाल इस मोबिलाइजेशन पर खुलकर बात करने से बच रहा है.
यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी के अधिकारी एंड्री चेर्नियाक ने चेतावनी दी कि चुनाव खत्म होने के बाद रूस अपनी योजना पर आगे बढ़ सकता है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रूस के पास बढ़ी संख्या में सैनिकों को भर्ती करने, उन्हें ट्रेनिंग देने और जंग पर भेजने का ढांचा मौजूद है. इसलिए वह अपनी इस योजना को आसानी से अंजाम दे सकता है.
रूसी खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि वर्ष 2026 तक रूसी सैनिकों को बड़ी संख्या में नुकसान झेलना पड़ा है. उसे 1 लाख 96 हजार 700 सैनिकों का नुकसान हुआ है. उनमें से लगभग 1 लाख 15 हजार 300 सैनिक या तो मारे गए या पूरी तरह विक्लांग हो गए.
ऐसे में सैनिकों की कमी पूरी करने के लिए रूसी सेना ने कांट्रेक्ट आधारित मिलिट्री भर्ती का अभियान शुरू किया हुआ है. इसके लिए उसने 2 लाख 4 हजार 500 सैनिकों को भर्ती करने का टारगेट रखा था. लेकिन केवल 195,000 युवा ही भर्ती होने के लिए आगे आए, जिससे सरकार को झटका लगा है.
यूक्रेनी खुफिया अधिकारी एंड्री चेर्नियाक ने कहा कि रूस की ओर से बेलारूस में किसी नए स्ट्राइक ग्रुप के गठन के संकेत नहीं मिले हैं. हालांकि वहां लगभग 50,000 बेलारूसी सैनिक और रूसी सहायक इकाइयां तैनात हैं. इसके बावजूद, मौजूदा समय में बेलारूस की ओर से किसी तत्काल बड़े आक्रमण की तैयारी नहीं दिख रही है. फिर भी, स्थिति पर यूक्रेन की नजर बनी हुई है क्योंकि इन बलों को कुछ ही हफ्तों के भीतर किसी भी मोर्चे पर स्थानांतरित किया जा सकता है.