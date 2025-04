आसमान से उड़ते ही दो टुकड़ों में हो गया प्लेन, 5 पुलिस अधिकारियों की मौत, देखें खौफनाक वीडियो

Plane Crashes In Thailand Video: थाईलैंड के हुआ हिन रिसॉर्ट शहर में शुक्रवार सुबह पुलिस विमान क्रैश हो गया. हादसे में छह लोगों की जान चली गई. थाई राष्ट्रीय पुलिस ने अपने सोशल मीडिया पेज पर बताया कि पुलिस विमानन विभाग का विमान हुआ हिन हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद फेत्चाबुरी प्रांत के चा-आम जिले के पास समुद्र में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में विमान में सवार सभी छह लोग मारे गए. पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना उस समय हुई, जब विमान पैराशूट प्रशिक्षण के लिए उड़ान भर रहा था. विमान में सवार सभी छह लोग पुलिस अधिकारी थे.

SMALL PLANE CRASHES INTO SEA NEAR HUA HIN AIRPORT, ATLEAST 5 DEAD

A DHC-6-400 Twin Otter crashed into the Gulf of Thailand off Baby Grande Hua Hin Hotel during takeoff for a parachute drill.

The aircraft carried six people; five were killed, one injured.

