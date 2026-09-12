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अफगानिस्तान के नूरिस्तान प्रांत में फ्लैश फ्लड का कहर, 120 से ज्यादा मकान तबाह; 24 लोगों की हुई मौत

Afghanistan Flash Floods Latest News: अफगानिस्तान के नूरिस्तान प्रांत में शनिवार को फ्लैश फ्लड का कहर टूट पड़ा. इस फ्लड में 120 से ज्यादा मकान तबाह हो गए और 24 लोगों की मौत हो गई.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 12, 2026, 10:38 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 10:38 PM IST
अफगानिस्तान के नूरिस्तान प्रांत में फ्लैश फ्लड का कहर, 120 से ज्यादा मकान तबाह; 24 लोगों की हुई मौत

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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