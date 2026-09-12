/अफगानिस्तान के नूरिस्तान प्रांत में फ्लैश फ्लड का कहर, 120 से ज्यादा मकान तबाह; 24 लोगों की हुई मौत

Afghanistan Flash Floods Hindi News: तिब्बत और नेपाल में हाल में आई फ्लैश फ्लड ने जिस तरह भारी तबाही मचाई थी. वैसी ही फ्लैश फ्लड ने अफगानिस्तान के लोगों को खौफ में भर दिया. अफगानिस्तान के पूर्वी पहाड़ी इलाके में नूरिस्तान प्रांत है और उसकी राजधानी का नाम पारून है. पारून और उसके आसपास के पहाड़ी गांवों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी. इस वजह से शनिवार को अचानक फ्लैश फ्लड का कहर टूट पड़ा. इस प्राकृतिक आपदा ने पहाड़ी इलाकों में भारी तबाही मचाई, जिससे स्थानीय जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है.