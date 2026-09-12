/अफगानिस्तान के नूरिस्तान प्रांत में फ्लैश फ्लड का कहर, 120 से ज्यादा मकान तबाह; 24 लोगों की हुई मौत

Afghanistan Flash Floods Hindi News: तिब्बत और नेपाल में हाल में आई फ्लैश फ्लड ने जिस तरह भारी तबाही मचाई थी. वैसी ही फ्लैश फ्लड ने अफगानिस्तान के लोगों को खौफ में भर दिया. अफगानिस्तान के पूर्वी पहाड़ी इलाके में नूरिस्तान प्रांत है और उसकी राजधानी का नाम पारून है. पारून और उसके आसपास के पहाड़ी गांवों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी. इस वजह से शनिवार को अचानक फ्लैश फ्लड का कहर टूट पड़ा. इस प्राकृतिक आपदा ने पहाड़ी इलाकों में भारी तबाही मचाई, जिससे स्थानीय जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है.
अफगान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ANDMA) की रिपोर्ट के मुताबिक, अचानक आई बाढ़ और मलबे में दबने से कम से कम 24 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई. वहीं करीब 1 लाख 25 हजार 125 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. आपदा के बाद शुरुआती घंटों में एक सौ से अधिक लोगों के लापता होने की खबर ने संकट को और बढ़ा दिया था, जिसके बाद युद्धस्तर पर खोज और बचाव अभियान चलाए गए.
पारून शहर और इसके आस-पास के पहाड़ी गांवों में पानी के तेज बहाव और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर तबाही हुई है. यूनिसेफ की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस आपदा में करीब 120 से ज्यादा रिहायशी मकान तबाह हो गए. इसके अलावा, स्थानीय बाजार, कई दुकानें, क्लीनिक, पुल, संपर्क सड़कें और बाढ़ सुरक्षा दीवारें पानी में बह गईं.
यही नहीं, किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि में बाढ़ से आया मलबा भर गया. जिससे खेती पूरी तरह बर्बाद हो गई. इलाके में जलापूर्ति का नेटवर्क भी तबाह हो गया, जिससे ग्रामीण इलाकों में आजीविका का गंभीर संकट पैदा हो गया है. पीने के साफ पानी की कमी से करीब एक हजार परिवारों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
घटना की सूचना मिलते ही अफगान रेड सोसाइटी (ARCS) और स्थानीय प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. दुर्गम पहाड़ी रास्ता होने और संपर्क मार्ग टूटने के बावजूद राहत कर्मियों ने मलबे के बीच फंसे लोगों को निकालने का अभियान शुरू किया. घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एंबुलेंस और मोबाइल हेल्थ टीमों को तैनात किया किया गया. अंतरराष्ट्रीय सहायता एजेंसियों ने प्रभावित परिवारों के लिए आपातकालीन आश्रय, मेडिकल सुविधा और भोजन वितरण का कार्य शुरू किया है.
रिपोर्ट के मुताबिक, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ज्यादा बारिश की चेतावनी जारी की है. जिससे स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. एक्सपर्टों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन और जंगलों की कटाई की वजह से अफगानिस्तान में ऐसे अचानक आने वाले फ्लैश फ्लड का खतरा काफी बढ़ गया है.