पहले आसमान में कांपा प्लेन, फिर सब कुछ खत्म हो गया! बर्फ को तोड़कर निकाली गई थी लाशें

Plane Crash: आसमान में विमान उड़ रहा था. किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ हमेशा के लिए खत्म होने वाला है. जब प्लेन उड़ान भर रहा था तब प्लेन को एक झटका लगा और फिर दोबारा एक झटका लगा. 10 सेकंड में ये दो झटके लगे और उसके बाद विमान ऐसे कांपने लगा जैसे किसी ने मछली को पानी से बाहर कर दिया हो. आसमान में कांपता विमान देख ग्राउंड पर मौजूद स्टाफ का चेहरा सफेद पड़ गया था.

कब हुआ ये हादसा?

मंगोलिया में सुबह का समय था और तारीख थी 21 नवंबर 2004. जमीन पर बर्फ की चादर बिछी थी. रोज की तरह ही बाओतो एरलीबान एयरपोर्ट पर हलचल थी. किसी को इस बात की तनिक भी भनक नहीं थी कि आसमान में क्या होने वाला है. घड़ी में 08:21 बजे थे, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का विमान 47 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स के साथ रनवे से टेकऑफ करता है.

15 मिनट में हो गया हादसा

अभी रनवे को छोड़े हुए सिर्फ 15 मिनट का समय बीता था और विमान आसमान में ऊंचाई पकड़ना शुरू ही किया था कि तभी एक जोरदार झटका लगता है. इसके बाद 10 सेकंड के अंदर ही दूसरा झटका लगा. इसके बाद विमान हवा में फड़फड़ाने लगा. ट्रैफिक कंट्रोल रूम में बैठे एयरपोर्ट के स्टाफ ने आसमान में जब विमान को नाचते देखा तो उनकी सांसें अटकी की अटकी ही रह गईं. इससे पहले स्टाफ कुछ समझ पाता या कोई हरकत में आता उससे पहले ही आसमान जोरदार धमाका हुआ और दो टुकड़ों में टूटा विमान आग की लपटों के बीच घिरा था. आसमान में ऐसा नजारा दिखा जिसने भी देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई.

जमीन पर कैसे गिरा विमान

आग की लपटों में घिरा विमान तेजी से जमीन की ओर आया और पहले एक घर से टकराया और नानहाई पार्क की बर्फीली झील में जा गिरा. प्लेन क्रैश होने के बाद जब रेस्क्यू टीम साइट पर पहुंची तो मंजर देखकर कलेजा कांप गया. इस रेस्क्यू टीम में 100 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां, 50 पार्क स्टाफ, 250 पुलिसकर्मी और 20 गोताखोर शामिल थे.

बर्फ तोड़कर निकाली लाशें

जब प्लेन बर्फ पर क्रैश हुआ तो लोगों के शरीर बर्फ के अंदर फंस गए. रेस्क्यू टीम ने बर्फ को तोड़कर लाशें निकाली थीं. सूरज ढलने से पहले 36 शव बरामद कर लिए गए थे. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये विमान हादसा इतना भयानक था कि प्लेन टुकड़ों में टूट गया था.

