Nepal News: नेपाल के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर अचानक रोकी गई उड़ानों की आवाजाही, यात्रियों में अफरा-तफरी

Tribhuvan International Airport News: नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशल एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही अचानक रोक दी गई है. जो फ्लाइट उड़ानें भरने वाली थीं, उन्हें होल्ड पर कर दिया गया है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 08, 2025, 07:38 PM IST
Why flights stopped at Nepal Airport: एयरपोर्ट्स ने यात्रियों से अनुरोध किया कि वे अपनी एयरलाइंस से संपर्क कर उड़ानों की स्थिति की पुष्टि करें. नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार शाम उड़ान संचालन पूरी तरह ठप हो गया. एयरपोर्ट के अधिकारियों के अनुसार, रनवे पर लगे एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी आने के बाद सभी उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी गईं. यह समस्या स्थानीय समयानुसार शाम 5:30 बजे सामने आई, जिसकी पुष्टि एयरपोर्ट के प्रवक्ता रेनजी शेरपा ने की.

फिलहाल 5 उड़ानें होल्ड पर

खराबी के कारण फिलहाल कम से कम पांच उड़ानें होल्ड पर हैं, जबकि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की सभी आने-जाने वाली उड़ानों में देरी हो रही है. प्रवक्ता ने बताया कि तकनीकी दल को समस्या की जांच के लिए लगाया गया है, और जल्द ही सामान्य संचालन बहाल करने की कोशिश की जा रही है. यात्रियों को एयरलाइंस से सीधे संपर्क में रहने की सलाह दी गई है ताकि वे उड़ानों की ताज़ा स्थिति जान सकें.

भारत में शुक्रवार को आई थी दिक्कत

दिलचस्प बात यह है कि नेपाल में यह तकनीकी दिक्कत ऐसे समय सामने आई है, जब शुक्रवार को भारत के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (दिल्ली) पर भी एक बड़ी तकनीकी खराबी के चलते विमानन सेवाएं प्रभावित हुई थीं. वहां Automatic Message Switching System (AMSS) में आई गड़बड़ी के कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) की फ्लाइट प्लानिंग व्यवस्था ठप पड़ गई थी.

देरी से रवाना हुई थीं 800 उड़ानें

दिल्ली में शुक्रवार को शुरू हुई इस अस्थायी तकनीकी समस्या के चलते एयरलाइंस को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. करीब 800 उड़ानें देरी से रवाना हुईं, जबकि लगभग 20 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. इस वजह से मुंबई, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी और अन्य प्रमुख शहरों के हवाई अड्डों पर भी उड़ानों की टाइमिंग बिगड़ गई. कई 

AMSS प्रणाली बन गई थी जी का जंजाल

शनिवार को अधिकारियों ने जानकारी दी कि AMSS प्रणाली की खराबी पूरी तरह ठीक कर ली गई है और धीरे-धीरे सभी प्रभावित उड़ानों की सेवाएँ बहाल की जा रही हैं. एयरपोर्ट और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की टीमें यह सुनिश्चित कर रही हैं कि भविष्य में ऐसी तकनीकी समस्याएं दोबारा न हों.

अब नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पर रनवे लाइटिंग सिस्टम की गड़बड़ी ने क्षेत्रीय हवाई सेवाओं को दोबारा चुनौती के दौर में खड़ा कर दिया है.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

Nepal News in Hindi

