लैंडिंग के बाद रनवे पर अचानक तिरछा हो गया विमान, कांपी लोगों की रूह; याद आ गया अहमदाबाद प्लेन क्रैश

Indonesia Plane Video: अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी. इस हादसे के बाद दुनिया भर के लोगों ने दुख जताया था. हादसे के बाद बोइंग विमान को लेकर चर्चा खड़ी हो गई थी. विमान की सेफ्टी पर लोगों ने सवाल खड़ा किया था. इसी बीच इंडोनेशिया में बोइंग विमान हादसे का शिकार होते- होत बच गया, इसका भयावह वीडियो सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि किस कदर बाटिक एयर का बोइंग-737 खराब मौसम की वजह से रनवे पर फिसल करके तिरछा हो गया.

यह वाकया इंडोनेशिया के टैंगेरांग में सोएकरनो-हट्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुआ. जब बाटिक एयर बोइंग 737 लैंड करने की कोशिश कर रहा था. हालांकि उस समय मौसम काफी ज्यादा खराब था और तेज हवाएं भी चल रही थी.

वीडियो हुआ वायरल

इसका भयावह वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा रहा है कि विमान रनवे पर पर उतरने के बाद उसकी रफ्तार तेज थी और रनवे पर पानी होने की वजह से वह फिसल गया और डगमगाया भी, वीडियो को रिकॅार्ड कर रहे लोग भी चिल्लाने लगे, हालांकि पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए इस हादसे को टाल दिया.

The pilots of a Batik Air plane briefly lost control of the aircraft during landing but were able to avert an accident at the last second. pic.twitter.com/uktWKh36ld

— June 29, 2025