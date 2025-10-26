Advertisement
इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर थमी फ्लाइट की रफ्तार, हजारों यात्री परेशान, क्या रही वजह?

अमेरिका में शटडाउन की वजह से एयरपोर्ट स्टाफ को बिना सैलरी के काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से काफी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सिक लीव ले रहे हैं ऐसे में काफी फ्लाइट को हॉल्ट करना पड़ा है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 27, 2025, 12:08 AM IST
Flights to Los Angeles Airport halted: अमेरिका में शटडाउन का साइड इफेक्ट एयर ट्रैवल पर भी देखने को मिल रहा है. फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि दक्षिणी कैलिफोर्निया के एक एयर ट्रैफिक फैसिलिटी में स्टाफ की कमी के कारण रविवार 26 अक्टूबर 2025 की सुबह लॉस एंजिल्स इंटरनेशल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाली उड़ानें रोक दी गईं.

पहले से ही था अंदेशा
अमेरिकी परिवहन सचिव शॉन डफी (Sean Duffy) ने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले दिनों में यात्रियों को और ज्यादा उड़ानों में देरी और कैंसिलेशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि देश के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर फेडरल गवर्नमेंट के शटडाउन के दौरान बिना सैलरी के काम कर रहे हैं, जिसके तुरंत बाद एफएए (FAA) ने दुनिया के सबसे बिजी हवाई अड्डों में से एक पर अस्थायी रोक लगा दी.

सिक लीव पर ज्यादातर कंट्रोलर्स
फॉक्स न्यूज के प्रोग्राम "संडे मॉर्निंग फ्यूचर्स" में अपनी मौजूदगी के दौरान, डफी ने कहा कि और ज्यादा कंट्रोलर्स बीमार होने की खबर दे रहे हैं क्योंकि पैसों की फिक्र पहले से ही चैलेंजिंग नौकरी के स्ट्रेस को और बढ़ा रही है. उन्होंने कहा, "कल ही, हमारे पास 22 कर्मचारी थे. शटडाउन शुरू होने के बाद से ये सिस्टम में देखी गई सबसे ज्यादा संख्या में से एक है. और ये इस बात का इशारा है कि कंट्रोलर्स के नंबर कम हो रहे हैं."

शॉन डफी (फोटो-एपी)

फ्लाइट में देरी, यात्री परेशान
एफएए ने कहा कि लॉस एंजिल्स जाने वाली फ्लाइट्स को ईस्टर्न टाइम के मुताबिक सुबह 11:42 बजे से उनके ऑरिजिन वाले एयरपोर्ट पर रोक दिया गया, जिससे औसतन एक घंटा 40 मिनट की देरी हुई. जिसकी वजह से काफी यात्रियों को परेशान होना पड़ा. एजेंसी ने कहा कि वो ईस्टर्न टाइम के अनुसार दोपहर 1:30 बजे ग्राउंड स्टॉप हटाने की उम्मीद करती है, लेकिन लॉस एंजिल्स एयरपोर्च में ट्रैफिक पर प्रतिबंध जारी रह सकता है.

इन एयरपोर्ट्स पर भी असर
एफएए के मुताबिक, कर्मचारियों की कमी के कारण रविवार को न्यू जर्सी (New Jersey) के नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Newark Liberty International Airport) और टेटेबोरो हवाई अड्डे (Teteboro Airport), और फ्लोरिडा के फोर्ट मेयर्स (Fort Meyers) स्थित साउथवेस्ट फ्लोरिडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Florida International Airport पर भी टेकऑफ और अराइवल में दिक्कतें हुईं.

(इनपुट-एपी)

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...

