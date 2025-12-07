847 करोड़ की चोरी के बाद अब इतिहास का 'कत्ल', दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

Louvre library: दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला म्यूजियम आजकल एक अलग तरह के खतरे से जूझ रहा है. हम लूव्र की बात कर रहे हैं, जो इस बार पानी की वजह से चर्चाओं में हैं. दरअसल, पिछले महीने लूव्र संग्रहालय में पानी एक पाइप टूट गई और उसने मिस्र इतिहास विभाग की 400 दुर्लभ किताबों को खराब कर दिया है. इससे कुछ समय पहले ही पेरिस के इस ऐतिहासिक स्थल की सुरक्षा में भारी खामियां देखी गई थी, जब चोरों ने 847 करोड़ रुपए के गहने चोरी कर लिए थे.

400 किताबें

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पानी के रिसाव से लगभग 400 दुर्लभ किताबें खराब हुई हैं. दरअसल, पाइप लाइन में रिसाव के बाद पानी मिस्र के पुरावशेष विभाग की लाइब्रेरी के तीन कमरों में घुस गया. यहां पर रखी किताबों का इस्तेमाल मिस्र के विद्वान रिसर्च के लिए बहुत बड़े स्तर पर उपयोग करते हैं. ले लूवर के एक अधिकारी फ्रांसिस स्टीनबॉक का भी इसको लेकर बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि हम पानी की वजह से खराब हुई किताबों की गिनती कर रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ 300 से 400 किताबों की ही पहचान की गई है. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि सभी रेफरेंस किताबें थी मूल और कीतमी किताबें नहीं.

2026 में ठीक होगा

फ्रांसीसी इतिहास की सबसे बड़ी कला चोरी के बाद नवंबर महीने में ग्रीक फूलदानों को प्रदर्शित करने वाली एक गैलरी में बनावटी खामियां नजर आई थी, जिसके बाद प्रदर्शनी को बंद कर दिया गया था, वहीं अब संग्रहालय की लाइब्रेरी में पानी ने लूव्र का संकट बढ़ा दिया है. स्टाइनबॉक ने यह जरूर स्वीकार किया कि पानी की खराब पाइपों के बारे में कई साल पहले पता चल गया था, लेकिन इसके ठीक होने में अभी दो साल लगेंगे, जिसके लिए 2026 को निर्धारित किया गया है. इसके बचाव में उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को सुरक्षित करने और जोखिम से बचाने के लिए आवश्यक सहायता की मांग की थी, लेकिन वो नहीं मिला.

