/बाढ़ से नेपाल के पावर प्लांट्स तबाह, फिर मंडराया लोड शेडिंग का खतरा; मुल्क की हाइड्रो इकोनॉमी को कितना झटका लगा?

Nepal Floods Damage to Power Plants: नेपाल में बाढ़ से हाइड्रोपावर सेक्टर को बड़ा झटका लगा है. रायटर्स के मुताबिक, बाढ़ की वजह से नेपाल में करीब 430 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है. कई पावर प्रोजेक्ट्स के साथ ट्रांसमिशन लाइनों को भी नुकसान पहुंचा है. ऐसे में नेपाल की बिजली भारत को बेचने की योजना प्रभावित होने और घरेलू बिजली आपूर्ति पर दबाव बढ़ने का खतरा बढ़ गया है.
एक्सपर्टों के अनुसार, यह सिर्फ एक अल्पकालिक बिजली संकट नहीं है, बल्कि नेपाल के हाइड्रो इकोनॉमी के विजन के लिए भी बड़ा झटका है. इस विजन के तहत नेपाल अपनी एक्सट्रा बिजली भारत और बांग्लादेश को बेचकर अरबों डॉलर का राजस्व कमाने की योजना बना रहा था.
झील फटने से आई बाढ़ ने नेपाल के मध्य और पूर्वी हिस्सों में निर्मित कई चालू हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स को भारी नुकसान पहुंचाया है. बाढ़ के तेज बहाव और उसके साथ आए मलबे के कारण टरबाइन कक्षों में पानी भर गया है. बाढ़ की वजह से बांधों और इंटेक गेट्स को भी नुकसान पहुंचा है और गाद भरने की वजह से मशीनरी ठप हो गई हैं.
बिजली उत्पादन ठप होने के साथ-साथ कई स्थानों पर हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन टावर उखड़ गए हैं. सब-स्टेशनों के जलमग्न होने से ग्रिड से बिजली की निकासी पूरी तरह बंद हो गई है. कई ऐसी परियोजनाएं जो 2024-2025 में चालू होने वाली थीं, उनके निर्माण स्थल बह गए हैं. इसके चलते उन योजनाओं के चालू होने की समय सीमा अब कई महीने या कई साल आगे खिसक जाना तय है.
नेपाल पहाड़ी देश है और उसमें से कई नदियां होकर बहती हैं. अपने इन्हीं विशाल जल संसाधनों के बल पर नेपाल का सपना दक्षिण एशिया का 'क्लीन एनर्जी हब' बनने का रहा है. इसके लिए उसने 83,000 MW बिजली बनाने का प्लान बना रखा है. इनमें से लगभग 42,000 MW बिजली उत्पादन को आर्थिक रूप से व्यवहार्य माना गया है.
नेपाल ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में अपने कुल उत्पादन को 3,000 MW से अधिक करना था. इसके साथ ही वर्ष 2035 तक 28,000 MW बिजली पैदा करने का रोडमैप तैयार किया गया था. नेपाल की आय का मुख्य स्रोत चाय का निर्यात और पर्यटन रहा है. ऐसे में नेपाल की चाहत थी कि वह बिजली को भी निर्यात के नए सेक्टर के रूप में तैयार करे. जिससे उसका व्यापार घाटा कम हो और लोगों की कमाई बढ़े. ऐसे में 430 MW का बिजली उत्पादन ठप हो जाने से नेपाल की सारी योजनाएं हिलकर रह गई हैं.
बताते चलें कि नेपाल अपनी हाइड्रो इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से भारत पर निर्भर है. उसके अधिकतर प्रोजेक्ट भारत की मदद से बन रहे हैं और एक्सट्रा बिजली को खरीदने वाला भी भारत ही बड़ा देश है. इसके साथ ही बांग्लादेश को बेची जाने वाली बिजली भी भारत की ट्रांसमिशन लाइनों के जरिए होकर भही बांग्लादेश जाती है.
मानसून के दौरान नेपाल की ओर से भारत को करीब 500 मैगावाट बिजली की आपूर्ति होती रही है. लेकिन अब 430 MW क्षमता का प्लांट ठप होने से उसे भारत को भेजी जाने वाली बिजली की मात्रा में कटौती करनी पड़ेगी. इससे उसे करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ेगा. यही नहीं, भारत के जरिए बांग्लादेश को 40 MW बिजली निर्यात करने के त्रिपक्षीय समझौते को भी इस बुनियादी ढांचे के नुकसान से झटका लग सकता है.
नेपाल ने कुछ वर्षों पहले तक हर घर में बिजली उपलब्ध नहीं थी और जहां पर थी, वहां पर कटौती बहुत होती थी. लेकिन कई पावर प्लांट बनाने के बाद नेपाल बीते कुछ वर्षों में खुद को 'लोड शेडिंग मुक्त' देश घोषित करने में कामयाब रहा था. हालांकि, इस आपदा ने आंतरिक ग्रिड को भी हिलाकर रख दिया है. ऐसे में उसे फिर से बिजली कटौती के दौर के वापस लौटने का डर सता रहा है. बिजली आपूर्ति बाधित होने से नेपाल के कारखानों में उत्पादन रोकना पड़ा है.
समस्या केवल इतनी नहीं हैं. नेपाल की अधिकांश नदियां 'रन-ऑफ-द-रिवर' प्रकार की हैं. सर्दियों में इन नदियों में पानी का प्रवाह कम हो जाता है. जिसके चलते बिजली उत्पादन में भी 30-40% तक की गिरावट आ जाती है. ऐसे में अगर अगले 2 महीने में ये प्लांट चालू नहीं हुए तो नेपाल को भारत से महंगी बिजली आयात करने पर मजबूर होना पड़ेगा.
एक्सपर्टों के मुताबिक, हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स को हुए नुकसान से उबरना इतना आसान नहीं है. बाढ़ से क्षतिग्रस्त टरबाइन, इलेक्ट्रो-मेकानिकल उपकरणों और ट्रांसमिशन टावरों की मरम्मत पर अरबों रुपये का खर्च आएगा. इससे बीमा दावों में भी देरी का सामना करना होगा. परियोजनाओं के ठप होने से डेवलपर्स के लिए कर्ज की किश्तें चुकाना मुश्किल होगा, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए (NPA) बढ़ने का खतरा है.
कुल मिलाकर बात ये है कि नेपाल का 'हरित ऊर्जा' का सपना तभी सुरक्षित रह सकता है जब वह अपनी हाइड्रो इकोनॉमी को प्रकृति के प्रकोप से बचाने के लिए उसे अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाने का रास्ता तैयार करे.