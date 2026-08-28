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बाढ़ से नेपाल के पावर प्लांट्स तबाह, फिर मंडराया लोड शेडिंग का खतरा; मुल्क की हाइड्रो इकोनॉमी को कितना झटका लगा?

Damage Caused by Nepal Floods: बाढ़ से नेपाल के पावर प्लांट्स बुरी तरह तबाह हो गए हैं. इसकी वजह से वहां पर फिर से लोड शेडिंग का खतरा मंडरा रहा है. आइए जानते हैं कि इस बाढ़ से मुल्क की हाइड्रो इकोनॉमी को कितना झटका लगने वाला है?

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 28, 2026, 06:25 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 06:28 AM IST
बाढ़ से नेपाल के पावर प्लांट्स तबाह, फिर मंडराया लोड शेडिंग का खतरा; मुल्क की हाइड्रो इकोनॉमी को कितना झटका लगा?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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