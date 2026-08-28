/बाढ़ से नेपाल के पावर प्लांट्स तबाह, फिर मंडराया लोड शेडिंग का खतरा; मुल्क की हाइड्रो इकोनॉमी को कितना झटका लगा?

नेपाल ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में अपने कुल उत्पादन को 3,000 MW से अधिक करना था. इसके साथ ही वर्ष 2035 तक 28,000 MW बिजली पैदा करने का रोडमैप तैयार किया गया था. नेपाल की आय का मुख्य स्रोत चाय का निर्यात और पर्यटन रहा है. ऐसे में नेपाल की चाहत थी कि वह बिजली को भी निर्यात के नए सेक्टर के रूप में तैयार करे. जिससे उसका व्यापार घाटा कम हो और लोगों की कमाई बढ़े. ऐसे में 430 MW का बिजली उत्पादन ठप हो जाने से नेपाल की सारी योजनाएं हिलकर रह गई हैं.