/समुद्र में अचानक मचा हड़कंप, शार्क ने गोताखोर को बनाया निशाना; दोस्त को बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा शख्स

समुद्र के बीच डाइविंग का एक सामान्य ट्रिप उस समय खौफनाक हो गया, जब एक 40 साल का गोताखोर अचानक मदद के लिए चिल्लाने लगा. फ्लोरिडा के एमराल्ड कोस्ट के पास समुद्र में मौजूद लोगों को पहले समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है?
नाव के कैप्टन जैकब जॉनसन उस समय दूसरे गोताखोर की मदद कर रहे थे. तभी उन्होंने घायल शख्स की आवाज सुनी. उसने मदद के लिए पुकारते हुए बताया कि उसे काट लिया गया है. जॉनसन को शुरुआत में लगा कि शायद कोई छोटी मछली या मामूली समुद्री जीव उसे काट गया होगा. लेकिन जब उन्होंने पानी की तरफ देखा तो पूरा मंजर बदल चुका था.
न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, जॉनसन ने बताया कि जब उन्होंने नीचे देखा तो घायल गोताखोर के आसपास पानी में खून दिखाई दे रहा था. कुछ ही सेकंड में उन्हें अंदाजा हो गया कि मामला गंभीर है. गोताखोर की दोनों बांहों पर बुल शार्क के काटने के निशान थे. चोट इतनी गंभीर थी कि वह खुद को पानी से खींचकर नाव पर चढ़ने की हालत में भी नहीं था. समुद्र में शार्क की मौजूदगी और घायल व्यक्ति की हालत ने बाकी लोगों की चिंता और बढ़ा दी. ऐसे वक्त में जॉनसन ने ज्यादा सोचने के बजाय तुरंत फैसला लिया.
जॉनसन ने बताया कि उस समय खतरे का हिसाब लगाने या अपनी सुरक्षा के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं था. उन्होंने घायल गोताखोर को बचाने के लिए सीधे पानी में छलांग लगा दी. उस समय उनका मकसद साफ था कि किसी भी तरह घायल शख्स को शार्क से दूर करके नाव तक लेकर आएं. उन्होंने गोताखोर को संभाला और पूरी ताकत लगाकर उसे नाव की तरफ खींचना शुरू किया. कुछ ही देर में दोनों नाव तक पहुंच गए. घायल शख्स को बाहर निकालने के बाद क्रू ने तुरंत फर्स्ट एड शुरू कर दी.
न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, नाव पर पहुंचते ही वहां मौजूद लोगों ने बिना समय गंवाए घायल गोताखोर की मदद शुरू कर दी. उसका काफी खून बह रहा था, इसलिए सबसे पहले ब्लीडिंग रोकने पर ध्यान दिया गया. जॉनसन ने बताया कि क्रू में मौजूद एक व्यक्ति ने अपनी शर्ट उतारकर उसे बांह पर कसकर बांधने की कोशिश की. दूसरे व्यक्ति ने ऐसा मेडिकल पाउडर इस्तेमाल किया, जो खून जमने में मदद करता है. घायल व्यक्ति की हालत को देखते हुए सभी लोग अपने-अपने तरीके से उसकी मदद में जुट गए. किसी के पास मेडिकल किट थी तो कोई अपनी तरफ से जो कर सकता था, वह करने लगा.
जॉनसन ने घायल व्यक्ति की बांह पर टॉर्निकेट कसने में भी मदद की. घायल शख्स ने जब पट्टी ज्यादा टाइट होने की शिकायत की तो जॉनसन ने उसे और कस दिया. उन्होंने उससे कहा कि वह उसकी आंखों के सामने खून बहकर नहीं मरने देंगे. उस वक्त नाव पर मौजूद हर व्यक्ति का ध्यान सिर्फ घायल गोताखोर को किसी तरह जिंदा अस्पताल तक पहुंचाने पर था. नाव को तेजी से किनारे की तरफ ले जाया गया, जहां मेडिकल टीम को पहले से इसकी जानकारी दे दी गई थी.
समुद्र से वापस लौटने के बाद घायल गोताखोर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बुल शार्क के हमले में उसे गंभीर चोटें आईं, लेकिन वह इस खौफनाक हमले से बच गया. अगर जॉनसन ने समय गंवाया होता या घायल व्यक्ति को पानी से निकालने में देर हुई होती तो हालात और बिगड़ सकते थे. समुद्र में लगातार खून बहना और शार्क के हमले के बाद घायल अवस्था में रहना बेहद खतरनाक स्थिति थी.
बुल शार्क को दुनिया की खतरनाक शार्क प्रजातियों में गिना जाता है. ये समुद्र के अलावा कुछ दूसरे पानी वाले इलाकों में भी जा सकती हैं और इंसानों के करीब आने की क्षमता रखती हैं. हालांकि, किसी भी शार्क के हमले की घटना बेहद दुर्लभ होती है. इसके बावजूद जब हमला होता है तो उसका असर गंभीर हो सकता है. फ्लोरिडा के आसपास समुद्री गतिविधियों के दौरान शार्क को लेकर लोगों को लगातार सावधान रहने की सलाह दी जाती है. इस मामले में भी कुछ सेकंड के भीतर हालात पूरी तरह बदल गए थे.
घटना की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग नाव के कैप्टन जैकब जॉनसन की तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों ने उनके फैसले को 'हीरोइक' बताया. लोगों का कहना है कि समुद्र में शार्क के हमले के बीच किसी घायल व्यक्ति को बचाने के लिए खुद पानी में उतरना आसान फैसला नहीं है. जॉनसन ने हालांकि इसे किसी बड़ी बहादुरी के तौर पर पेश नहीं किया. उनका कहना था कि उस वक्त सोचने का मौका नहीं था और उन्होंने बस वही किया जो जरूरी था.
समुद्र के बीच बुल शार्क के हमले की यह घटना जितनी डरावनी थी, उतनी ही इंसानियत और हिम्मत की कहानी भी बन गई. एक तरफ घायल गोताखोर अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, दूसरी तरफ उसके साथी बिना घबराए उसे बचाने में जुट गए. जॉनसन का पानी में छलांग लगाने का फैसला शायद कुछ सेकंड का था, लेकिन उसका असर जिंदगी भर याद रहने वाला है. उनकी तेजी से की गई कार्रवाई, क्रू की मदद और समय पर मिली मेडिकल सहायता ने मिलकर एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया.