फ्लोरिडा की डेथ चेन का नया रिकॉर्ड, 1989 की क्रूर हत्या के दोषी मार्क जेरॉल्ड्स को मिली मौत की सजा

Florida Record Executions: दशकों पहले घर में घुसकर एक महिला को चाकू मारकर और पीटकर जान से मारने वाले एक आदमी को मंगलवार शाम फ्लोरिडा में फांसी दे दी गई. यह इस साल फ्लोरिडा में 18वी फांसी थी, जो राज्य का अब तक का सबसे ज्यादा साल भर का रिकॉर्ड है.
Florida Record Executions: 58 साल का मार्क एलन जेरॉल्ड्स को ट्रेसा पेटिबोन की हत्या के मामले में दोषी पाया गया था. उसने कोई अंतिम अपील नहीं की और न ही आखिरी भोजन किया था. अमेरिका में इस साल अब तक 44 लोगों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है.
क्या था मामला?
मार्क एलन जेरॉल्ड्स ने 1 फरवरी 1989 को ट्रेसा पेटिबोन की उनके घर में घुसकर बेरहमी से चाकू मारकर और पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. जब यह हमला हो रहा था तब पेटिबोन का 8 साल का बेटा स्कूल से घर लौटा और उसने अपनी मां को रसोई में खून से लथपथ पाया था. जेरॉल्ड्स एक कारपेंटर था, जिसने करीब एक साल पहले इस घर में रीमॉडलिंग का काम किया था. हत्या से एक हफ्ते पहले एक शॉपिंग मॉल में वह पेटिबोन और उनके बच्चों से भी मिला था. वहां उसने बच्चों से पूछा था कि उनके पिता कब लौटेंगे और वे स्कूल से किस समय आते-जाते हैं.
बता दें, जांच में पता चला कि हत्या वाले दिन जेरॉल्ड्स ने एक पॉन शॉप में वह गहने गिरवी रखे जिन पर पेटिबोन का खून लगा हुआ था. साथ ही जो प्लास्टिक टाई पेटिबोन को बांधने के लिए इस्तेमाल हुई थी, वह जेरॉल्ड्स की कार में मिली टाई से बिल्कुल मिलती दिख रही थी. जेरॉल्ड्स पर हत्या, सशस्त्र डकैती और अन्य आरोप लगे. 1990 में उसे मौत की सजा सुनाई गई, बाद में फ्लोरिडा सुप्रीम कोर्ट ने सजा रद्द करके दोबारा सुनवाई का आदेश दिया था. फिर 1992 में जेरॉल्ड्स को फिर से मौत की सजा सुनाई गई.
पिछले महीने गवर्नर ने मौत का वारंट जारी किया था तो जेरॉल्ड्स ने अदालत से कहा कि वह अब कोई अपील नहीं करना चाहता है. जज ने उसकी बात स्वीकार कर ली और मंगलवार को वह सुबह 5:45 बजे उठा, उसने कोई आखिरी भोजन नहीं किया था. न किसी से मुलाकात की और न ही किसी धार्मिक सलाहकार से मिला. वहीं शाम 6:15 बजे उसे तीन दवाओं का घातक इंजेक्शन देकर मौत की सजा दी गई.
फ्लोरिडा में रिकॉर्ड तोड़
फ्लोरिडा में यह 18वीं सजा ए मौत थी जो राज्य के इतिहास में एक साल में सबसे ज्यादा है. अमेरिका में भी इस साल अब तक 44 लोगों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है. फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डीसांटिस ने इस साल सबसे ज्यादा वारंट जारी किए हैं. वहीं अगली सजा 18 दिसंबर को होने वाली है.
बता दें, फ्लोरिडा में 19वीं मौत फ्रैंक एथन वॉल्स का हो सकती है. उन्हें एक घर में घुसकर दो लोगों की गोली मारकर हत्या करने का दोषी पाया गया था. उन्होंने बाद में तीन और हत्याओं को भी कबूल किया था.
