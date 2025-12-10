Advertisement
trendingNow13035579
Hindi Newsदुनिया

फ्लोरिडा की डेथ चेन का नया रिकॉर्ड, 1989 की क्रूर हत्या के दोषी मार्क जेरॉल्ड्स को मिली मौत की सजा

Florida Record Executions: दशकों पहले घर में घुसकर एक महिला को चाकू मारकर और पीटकर जान से मारने वाले एक आदमी को मंगलवार शाम फ्लोरिडा में फांसी दे दी गई. यह इस साल फ्लोरिडा में 18वी फांसी थी, जो राज्य का अब तक का सबसे ज्यादा साल भर का रिकॉर्ड है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 10, 2025, 08:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mark Allen Geralds case
Mark Allen Geralds case

Florida Record Executions: 58 साल का मार्क एलन जेरॉल्ड्स को ट्रेसा पेटिबोन की हत्या के मामले में दोषी पाया गया था. उसने कोई अंतिम अपील नहीं की और न ही आखिरी भोजन किया था. अमेरिका में इस साल अब तक 44 लोगों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है.

क्या था मामला?
मार्क एलन जेरॉल्ड्स ने 1 फरवरी 1989 को ट्रेसा पेटिबोन की उनके घर में घुसकर बेरहमी से चाकू मारकर और पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. जब यह हमला हो रहा था तब पेटिबोन का 8 साल का बेटा स्कूल से घर लौटा और उसने अपनी मां को रसोई में खून से लथपथ पाया था. जेरॉल्ड्स एक कारपेंटर था, जिसने करीब एक साल पहले इस घर में रीमॉडलिंग का काम किया था. हत्या से एक हफ्ते पहले एक शॉपिंग मॉल में वह पेटिबोन और उनके बच्चों से भी मिला था. वहां उसने बच्चों से पूछा था कि उनके पिता कब लौटेंगे और वे स्कूल से किस समय आते-जाते हैं.

बता दें, जांच में पता चला कि हत्या वाले दिन जेरॉल्ड्स ने एक पॉन शॉप में वह गहने गिरवी रखे जिन पर पेटिबोन का खून लगा हुआ था. साथ ही जो प्लास्टिक टाई पेटिबोन को बांधने के लिए इस्तेमाल हुई थी, वह जेरॉल्ड्स की कार में मिली टाई से बिल्कुल मिलती दिख रही थी. जेरॉल्ड्स पर हत्या, सशस्त्र डकैती और अन्य आरोप लगे. 1990 में उसे मौत की सजा सुनाई गई, बाद में फ्लोरिडा सुप्रीम कोर्ट ने सजा रद्द करके दोबारा सुनवाई का आदेश दिया था. फिर 1992 में जेरॉल्ड्स को फिर से मौत की सजा सुनाई गई.

Add Zee News as a Preferred Source

पिछले महीने गवर्नर ने मौत का वारंट जारी किया था तो जेरॉल्ड्स ने अदालत से कहा कि वह अब कोई अपील नहीं करना चाहता है. जज ने उसकी बात स्वीकार कर ली और मंगलवार को वह सुबह 5:45 बजे उठा, उसने कोई आखिरी भोजन नहीं किया था. न किसी से मुलाकात की और न ही किसी धार्मिक सलाहकार से मिला. वहीं शाम 6:15 बजे उसे तीन दवाओं का घातक इंजेक्शन देकर मौत की सजा दी गई.

फ्लोरिडा में रिकॉर्ड तोड़
फ्लोरिडा में यह 18वीं सजा ए मौत थी जो राज्य के इतिहास में एक साल में सबसे ज्यादा है. अमेरिका में भी इस साल अब तक 44 लोगों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है. फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डीसांटिस ने इस साल सबसे ज्यादा वारंट जारी किए हैं. वहीं अगली सजा 18 दिसंबर को होने वाली है.

बता दें, फ्लोरिडा में 19वीं मौत फ्रैंक एथन वॉल्स का हो सकती है. उन्हें एक घर में घुसकर दो लोगों की गोली मारकर हत्या करने का दोषी पाया गया था. उन्होंने बाद में तीन और हत्याओं को भी कबूल किया था.

यह भी पढ़ें: Haiti: इस शहर के 90% हिस्‍से पर क्रिमिनल गैंग्‍स का कब्‍जा, विरोध ऐसा कि दुश्‍मन का सिर काट ले गए; 10 बच्‍चे भी मार दिए 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Florida Record Executions

Trending news

शेरशाह की देन है 'रुपया'... तब अखंड भारत की तस्वीर के साथ नोट पर दिखे नेताजी
Indian Rupees
शेरशाह की देन है 'रुपया'... तब अखंड भारत की तस्वीर के साथ नोट पर दिखे नेताजी
वीजा अप्लाई करने वाले कृपया ध्यान दें! अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल है, पुरानी डेट पर न जाएं
INDIA US VISA
वीजा अप्लाई करने वाले कृपया ध्यान दें! अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल है, पुरानी डेट पर न जाएं
'मैं बंगाल का ओवैसी हूं...बनाने जा रहा पार्टी', हुमायूं कबीर का सामने आया असल 'खेल'
Humayun Kabir
'मैं बंगाल का ओवैसी हूं...बनाने जा रहा पार्टी', हुमायूं कबीर का सामने आया असल 'खेल'
PAK के पक्ष में इस्लामी वर्ल्ड और भारत के लिए खड़ा रहा ये मुस्लिम देश... PM का दौरा
PM Modi
PAK के पक्ष में इस्लामी वर्ल्ड और भारत के लिए खड़ा रहा ये मुस्लिम देश... PM का दौरा
लूथरा ब्रदर्स का एक और साथी गिरफ्तार, पुलिस ने अजय गुप्ता को दिल्ली से दबोचा
Goa Fire Accident
लूथरा ब्रदर्स का एक और साथी गिरफ्तार, पुलिस ने अजय गुप्ता को दिल्ली से दबोचा
10 दिसंबर से शुरू होगा असली सर्दी का तांडव! साल का आखिरी महीना इन लोगों के लिए खतरा
#WeatherUpdate
10 दिसंबर से शुरू होगा असली सर्दी का तांडव! साल का आखिरी महीना इन लोगों के लिए खतरा
पूर्व टॉप आतंकवादी कमांडर जावेद अहमद मीर गिरफ्तार, लगे थे गंभीर आरोप
Jammu Kashmir
पूर्व टॉप आतंकवादी कमांडर जावेद अहमद मीर गिरफ्तार, लगे थे गंभीर आरोप
ठंड के बीच बार-बार रिहायशी इलाकों में क्यों आ रहे भालू, वैज्ञानिकों ने सुलझाई गुत्थी
Jammu Kashmir
ठंड के बीच बार-बार रिहायशी इलाकों में क्यों आ रहे भालू, वैज्ञानिकों ने सुलझाई गुत्थी
गोवा क्लब वाले लूथरा ब्रदर्स का क्या थाइलैंड से प्रत्यर्पण संभव है? फंसा है ये पेंच
Goa Club Fire
गोवा क्लब वाले लूथरा ब्रदर्स का क्या थाइलैंड से प्रत्यर्पण संभव है? फंसा है ये पेंच
साउथ कोरिया दौरे में रंग लाई CM मान की कोशिशें, निवेश रोड शो को मिला भारी समर्थन
Punjab
साउथ कोरिया दौरे में रंग लाई CM मान की कोशिशें, निवेश रोड शो को मिला भारी समर्थन