H1B वीजा को स्कैम कहने लगे अमेरिका के गवर्नर, भारत पर जमकर निकाली भड़ास
Advertisement
trendingNow12898468
Hindi Newsदुनिया

H1B वीजा को स्कैम कहने लगे अमेरिका के गवर्नर, भारत पर जमकर निकाली भड़ास

America Immigration Policy: फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने अमेरिका के H1B वीजा प्रोग्राम को आलोचना कर इसे घोटाला बताया है. इसको लेकर उन्होंने भारतीयों पर निशाना साधा है.

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 27, 2025, 12:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

H1B वीजा को स्कैम कहने लगे अमेरिका के गवर्नर, भारत पर जमकर निकाली भड़ास

H1B Visa America: अमेरिका का H1B वीजा IT इंडस्ट्री जैसे भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका जाने का द्वार माना जाता है, हालांकि अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड ल्यूटनिक का कहना है कि ट्रंप प्रशासन इसमें कुछ बड़ा बदलाव करने जा रहा है. इसका असर भारतीयों पर सबसे ज्यादा पड़ सकता है. इस बदलाव के तहत  H1B वीजा और ग्रीन कार्ड की व्यवस्था को बिल्कुल नया रूप दिया जाएगा. इस बीच फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस का एक अलग बयान सामने आया है.  

H1B वीजा प्रोग्राम को बताया घोटाला
गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने H1B वीजा प्रोग्राम की आलोचना की है. यहां तक की उन्होंने इसे घोटाला तक कह दिया. उनका तर्क है कि यह वीजा कंपनियों को अमेरिकी कर्मचारियों के बदले विदेशी वर्कर्स को रखने की अनुमति देता है. 'फॉक्स न्यूज' के साथ अपने इंटरव्यू में डेसेंटिस ने कहा कि कंपनियां अक्सर H1B वीजा धारकों के साथ अमेरिकियों को भी ट्रेनिंग देती है ताकि अमेरिकी कर्मचारियों को निकालकर विदेशियों को काम पर रखा जाए. उन्होंने कहा कि इससे अमेरिकी कर्मचारियों को नुकसान पहुंचता है.  

ये भी पढ़ें- 'कुछ लोग आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं है...,' पीएम मोदी से ये क्या बोल पड़े फिजी के प्रधानमंत्री?

Add Zee News as a Preferred Source

भारत पर साधा निशाना 
उन्होंने कहा,' H1B पूरी तरह से घोटाला बन गया है. ये कंपनियां सिस्टम के साथ खिलवाड़ करती हैं. इनमें से कुछ कंपनियां बड़ी संख्या में अमेरिकियों को नौकरी से निकाल रही हैं, साथ ही नए H1B कर्मचारियों को नियुक्त कर रही हैं और मौजूदा H1B वीजा का नवीनीकरण भी कर रही हैं.'

उन्होंने कहा,' अक्सर लोग कहते थे हमें दुनिया भर से सबसे बेहतरीन लोग मिल रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि H1B असल में ऐसा नहीं है.' डेसेंटिस ने कहा कि यह वीजा एक सिस्टम बन गया है, जो कुछ बिजनेस को फायदा पहुंचाता है और इसमें एक ही देश के लोगों का दबदबा है. उन्होंने कहा,' उनमें से अधिकांश एक ही देश यानी भारत से हैं. यह एक कॉटेज इंडस्ट्री है कि कैसे वे सभी लोग इस सिस्टम से पैसा कमाते हैं.'   

ये भी पढ़ें- भारत ने इस तालिबानी मंत्री को दिया था आने का निमंत्रण, ऐसा फंसा 'फच्‍चर'; कैंसिल हो गई विजिट

इमिग्रेशन पॉलिसी पर काम कर रहा अमेरिका 
रॉन डेसेंटिस ने सवाल किया कि जब उनके पास अपने लोग हैं तो फिर उन्हें विदेशों से श्रमिकों की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है?  बता दें कि इससे पहले अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ने कहा था कि अमेरिका अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी पर काम कर रहा है. खासतौर पर  H1B वीजा और ग्रीन कार्ड में बदलाव कर रहा है. लुटनिक के मुताबिक ट्रंप प्रशासन एक गोल्ड कार्ड प्रोग्राम शुरू करने की योजना बना रहा है, जो रईस विदेशियों को अमेरिकन रेजीडेंस के बदले 5 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने की अनुमति देगा. 

FAQ 

H1B वीजा कार्यक्रम की आलोचना क्यों हो रही है?
फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने H1B वीजा कार्यक्रम की आलोचना की है. उनका कहना है कि यह कार्यक्रम कंपनियों को अमेरिकी कर्मचारियों के बदले विदेशी श्रमिकों को रखने की अनुमति देता है, जिससे अमेरिकी कर्मचारियों को नुकसान पहुंचता है. 

H1B वीजा के लिए क्या योग्यता आवश्यक है?
H1B वीजा के लिए आवेदक को विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में कम से कम स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और अमेरिकी नियोक्ता को श्रम स्थिति आवेदन दाखिल करना होता है.

H1B वीजा की अधिकतम अवधि क्या है?
H1B वीजा की अधिकतम अवधि 6 साल है.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
Karnatka
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर स्पाइसजेट ने लगाया बैन
SpiceJet airline
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर स्पाइसजेट ने लगाया बैन
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
Maharashtra
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
#Jammu Kashmir
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
Maharashtra news
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
BJP
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
rss
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
Landslide
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: बारिश ने जम्मू-कश्मीर मचाया कोहराम, मदद के लिए मैदान में उतारा गया C-130 विमान, जानें प्रलय की पूरी कहानी
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: बारिश ने जम्मू-कश्मीर मचाया कोहराम, मदद के लिए मैदान में उतारा गया C-130 विमान, जानें प्रलय की पूरी कहानी
;