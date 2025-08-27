H1B वीजा को स्कैम कहने लगे अमेरिका के गवर्नर, भारत पर जमकर निकाली भड़ास

H1B Visa America: अमेरिका का H1B वीजा IT इंडस्ट्री जैसे भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका जाने का द्वार माना जाता है, हालांकि अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड ल्यूटनिक का कहना है कि ट्रंप प्रशासन इसमें कुछ बड़ा बदलाव करने जा रहा है. इसका असर भारतीयों पर सबसे ज्यादा पड़ सकता है. इस बदलाव के तहत H1B वीजा और ग्रीन कार्ड की व्यवस्था को बिल्कुल नया रूप दिया जाएगा. इस बीच फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस का एक अलग बयान सामने आया है.

H1B वीजा प्रोग्राम को बताया घोटाला

गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने H1B वीजा प्रोग्राम की आलोचना की है. यहां तक की उन्होंने इसे घोटाला तक कह दिया. उनका तर्क है कि यह वीजा कंपनियों को अमेरिकी कर्मचारियों के बदले विदेशी वर्कर्स को रखने की अनुमति देता है. 'फॉक्स न्यूज' के साथ अपने इंटरव्यू में डेसेंटिस ने कहा कि कंपनियां अक्सर H1B वीजा धारकों के साथ अमेरिकियों को भी ट्रेनिंग देती है ताकि अमेरिकी कर्मचारियों को निकालकर विदेशियों को काम पर रखा जाए. उन्होंने कहा कि इससे अमेरिकी कर्मचारियों को नुकसान पहुंचता है.

भारत पर साधा निशाना

उन्होंने कहा,' H1B पूरी तरह से घोटाला बन गया है. ये कंपनियां सिस्टम के साथ खिलवाड़ करती हैं. इनमें से कुछ कंपनियां बड़ी संख्या में अमेरिकियों को नौकरी से निकाल रही हैं, साथ ही नए H1B कर्मचारियों को नियुक्त कर रही हैं और मौजूदा H1B वीजा का नवीनीकरण भी कर रही हैं.'

The H-1B program is a scam. @GovRonDeSantis: ‘Companies lay off Americans while bringing in new H-1Bs. It’s not the best and brightest—it’s a cottage industry, mostly from one country. With AI displacing young workers, why import more foreign labor instead of protecting our… pic.twitter.com/87P6SrsGYx — Laura Ingraham (@IngrahamAngle) August 27, 2025

उन्होंने कहा,' अक्सर लोग कहते थे हमें दुनिया भर से सबसे बेहतरीन लोग मिल रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि H1B असल में ऐसा नहीं है.' डेसेंटिस ने कहा कि यह वीजा एक सिस्टम बन गया है, जो कुछ बिजनेस को फायदा पहुंचाता है और इसमें एक ही देश के लोगों का दबदबा है. उन्होंने कहा,' उनमें से अधिकांश एक ही देश यानी भारत से हैं. यह एक कॉटेज इंडस्ट्री है कि कैसे वे सभी लोग इस सिस्टम से पैसा कमाते हैं.'

इमिग्रेशन पॉलिसी पर काम कर रहा अमेरिका

रॉन डेसेंटिस ने सवाल किया कि जब उनके पास अपने लोग हैं तो फिर उन्हें विदेशों से श्रमिकों की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? बता दें कि इससे पहले अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ने कहा था कि अमेरिका अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी पर काम कर रहा है. खासतौर पर H1B वीजा और ग्रीन कार्ड में बदलाव कर रहा है. लुटनिक के मुताबिक ट्रंप प्रशासन एक गोल्ड कार्ड प्रोग्राम शुरू करने की योजना बना रहा है, जो रईस विदेशियों को अमेरिकन रेजीडेंस के बदले 5 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने की अनुमति देगा.

