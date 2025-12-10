Advertisement
trendingNow13035682
Hindi Newsदुनिया

'आसमां से उतरा मौत का साया...', चलती कार पर लैंड कर गया प्लेन, खौफनाक मंजर ने उड़ाए लोगों के होश

Plane Crash Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है. जिसमें एक प्लेन कार को टक्कर मारते हुए नजर आ रहा है. ये खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हो गया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 10, 2025, 10:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'आसमां से उतरा मौत का साया...', चलती कार पर लैंड कर गया प्लेन, खौफनाक मंजर ने उड़ाए लोगों के होश

Plane Crash Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा रहा है कि एक प्लेन फ्लोरिडा के ब्रेवार्ड काउंटी में इंटरस्टेट 95 पर इमरजेंसी लैंडिग की कोशिश कर रहा है, लैंडिंग करते हुए उसकी एक कार से टक्कर हो गई. इस टक्कर की वजह से कार चला रही महिला को मामूली चोटें आईं, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, गनीमत ये रही किसी भी तरह का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ. 

 

फॉक्स 13 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक  एयरक्राफ्ट में कम से कम दो लोग सवार थे, एक 27 साल का पायलट और एक 27 साल का पैसेंजर, एयरक्राफ्ट को फिक्स्ड विंग मल्टी-इंजन बीचक्राफ्ट 55 बताया गया है. फ्लोरिडा हाईवे पेट्रोल ने कहा कि इस घटना में पायलट और पैसेंजर दोनों को कोई चोट नहीं आई. ब्रेवार्ड काउंटी फायर रेस्क्यू के मुताबिक प्लेन कोकोआ में 201 माइल मार्कर के पास I-95 हाईवे के साउथ की तरफ इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा था, तभी वह एक कार से टकरा गया और क्रैश हो गया.

US एविएशन वॉचडॉग फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने कहा कि I-95 हाईवे पर एयरक्राफ्ट क्रैश लैंडिंग से पहले पायलट ने इंजन में दिक्कतों की रिपोर्ट की थी. नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है. NTSB ने कहा कि प्लेन मेरिट आइलैंड से एक इंस्ट्रक्शनल फ्लाइट पर निकला था,लेकिन इसके तुरंत बाद एयरक्राफ्ट के दोनों इंजनों में पावर खत्म हो गई, जिससे पायलट को इसे पास के हाईवे पर लैंड कराना पड़ा. इस घटना का एक डैश कैम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जिसमें प्लेन को कार से टकराते हुए देखा जा सकता है. इसे लोग काफी ज्यादा शेयर कर रहे हैं.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

plane crash video

Trending news

बंगाल चुनाव के लिए कैसे सिंबल की राजनीति खेलने लगी भाजपा? पसोपेश में TMC-कांग्रेस
West Bengal
बंगाल चुनाव के लिए कैसे सिंबल की राजनीति खेलने लगी भाजपा? पसोपेश में TMC-कांग्रेस
कौन बनेगा PM मोदी का उत्तराधिकारी? RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दिया जवाब
PM Modi
कौन बनेगा PM मोदी का उत्तराधिकारी? RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दिया जवाब
हिंसक झड़प, घरों में तोड़फोड़ और...ओडिशा के इस जिले में क्यों बढ़ा तनाव?
Odisha news
हिंसक झड़प, घरों में तोड़फोड़ और...ओडिशा के इस जिले में क्यों बढ़ा तनाव?
'...तो घर बैठना पड़ जाएगा', विधानसभा में किस बात पर भड़के सीएम फडणवीस
Maharashtra news
'...तो घर बैठना पड़ जाएगा', विधानसभा में किस बात पर भड़के सीएम फडणवीस
एक मुसलमान की देन है 'रुपया'... तब अखंड भारत की तस्वीर के साथ नोट पर दिखे नेताजी
Indian Rupees
एक मुसलमान की देन है 'रुपया'... तब अखंड भारत की तस्वीर के साथ नोट पर दिखे नेताजी
वीजा अप्लाई करने वाले कृपया ध्यान दें! अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल है, पुरानी डेट पर न जाएं
INDIA US VISA
वीजा अप्लाई करने वाले कृपया ध्यान दें! अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल है, पुरानी डेट पर न जाएं
'मैं बंगाल का ओवैसी हूं...बनाने जा रहा पार्टी', हुमायूं कबीर का सामने आया असल 'खेल'
Humayun Kabir
'मैं बंगाल का ओवैसी हूं...बनाने जा रहा पार्टी', हुमायूं कबीर का सामने आया असल 'खेल'
PAK के पक्ष में इस्लामी वर्ल्ड और भारत के लिए खड़ा रहा ये मुस्लिम देश... PM का दौरा
PM Modi
PAK के पक्ष में इस्लामी वर्ल्ड और भारत के लिए खड़ा रहा ये मुस्लिम देश... PM का दौरा
लूथरा ब्रदर्स का एक और साथी गिरफ्तार, पुलिस ने अजय गुप्ता को दिल्ली से दबोचा
Goa Fire Accident
लूथरा ब्रदर्स का एक और साथी गिरफ्तार, पुलिस ने अजय गुप्ता को दिल्ली से दबोचा
10 दिसंबर से शुरू होगा असली सर्दी का तांडव! साल का आखिरी महीना इन लोगों के लिए खतरा
#WeatherUpdate
10 दिसंबर से शुरू होगा असली सर्दी का तांडव! साल का आखिरी महीना इन लोगों के लिए खतरा