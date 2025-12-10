'आसमां से उतरा मौत का साया...', चलती कार पर लैंड कर गया प्लेन, खौफनाक मंजर ने उड़ाए लोगों के होश

Plane Crash Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है. जिसमें एक प्लेन कार को टक्कर मारते हुए नजर आ रहा है. ये खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हो गया है.
Trending Photos
Plane Crash Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा रहा है कि एक प्लेन फ्लोरिडा के ब्रेवार्ड काउंटी में इंटरस्टेट 95 पर इमरजेंसी लैंडिग की कोशिश कर रहा है, लैंडिंग करते हुए उसकी एक कार से टक्कर हो गई. इस टक्कर की वजह से कार चला रही महिला को मामूली चोटें आईं, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, गनीमत ये रही किसी भी तरह का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ.
And boom... front tire just goes right onto the car that's right in front of us. It was so scary
December 9, 2025
फॉक्स 13 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्ट में कम से कम दो लोग सवार थे, एक 27 साल का पायलट और एक 27 साल का पैसेंजर, एयरक्राफ्ट को फिक्स्ड विंग मल्टी-इंजन बीचक्राफ्ट 55 बताया गया है. फ्लोरिडा हाईवे पेट्रोल ने कहा कि इस घटना में पायलट और पैसेंजर दोनों को कोई चोट नहीं आई. ब्रेवार्ड काउंटी फायर रेस्क्यू के मुताबिक प्लेन कोकोआ में 201 माइल मार्कर के पास I-95 हाईवे के साउथ की तरफ इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा था, तभी वह एक कार से टकरा गया और क्रैश हो गया.
US एविएशन वॉचडॉग फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने कहा कि I-95 हाईवे पर एयरक्राफ्ट क्रैश लैंडिंग से पहले पायलट ने इंजन में दिक्कतों की रिपोर्ट की थी. नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है. NTSB ने कहा कि प्लेन मेरिट आइलैंड से एक इंस्ट्रक्शनल फ्लाइट पर निकला था,लेकिन इसके तुरंत बाद एयरक्राफ्ट के दोनों इंजनों में पावर खत्म हो गई, जिससे पायलट को इसे पास के हाईवे पर लैंड कराना पड़ा. इस घटना का एक डैश कैम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जिसमें प्लेन को कार से टकराते हुए देखा जा सकता है. इसे लोग काफी ज्यादा शेयर कर रहे हैं.