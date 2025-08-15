इस महिला की हिम्मत की देनी होगी दाद! पकड़े 60 खौफनाक अजगर; रिकॉर्डतोड़ प्रतियोगिता में जीते 10 हजार डॉलर
दुनिया

इस महिला की हिम्मत की देनी होगी दाद! पकड़े 60 खौफनाक अजगर; रिकॉर्डतोड़ प्रतियोगिता में जीते 10 हजार डॉलर

फ्लोरिडा के नेपल्स की निवासी टेलर स्टैनबेरी ने 2025 पायथन चैलेंज को जीतने के लिए बड़ी बाधाओं को पार किया. FWC ने घोषणा की कि स्टैनबेरी ने 60 अजगरों को हटाया, जिसके लिए उन्हें10,000 डॉलर का अल्टीमेट ग्रैंड प्राइज़ मिला.

Aug 15, 2025, 09:55 PM IST
इस वर्ष के फ्लोरिडा पायथन चैलेंज में, एक महिला ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया, जिसने 60 आक्रामक बर्मीज़ अजगरों को पकड़ा और 10,000 डॉलर के अल्टीमेट ग्रैंड प्राइज़ के साथ चली गई, जो प्रतियोगिता में अब तक की सबसे बड़ी जीत है. फ्लोरिडा फिश एंड वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन कमीशन (FWC) ने पुष्टि की कि 10-दिवसीय इस आयोजन में 30 राज्यों और कनाडा से आए 934 प्रतिभागियों की कड़ी मेहनत के चलते रिकॉर्ड 294 अजगरों को हटाया गया. यह पहला वर्ष है जब एवरग्लेड्स नेशनल पार्क को 8 आधिकारिक प्रतियोगिता स्थानों में शामिल किया गया, जिससे चैलेंज की पहुंच और प्रचार दोनों का विस्तार हुआ.

संरक्षण और जन जागरूकता की जीत
FWC के अध्यक्ष रॉडनी बैरेटो ने इस साल के परिणामों के प्रभाव पर जोर देते हुए कहा, 'इस साल की प्रतियोगिता के दौरान एवरग्लेड्स से हटाए गए आक्रामक पायथनों की रिकॉर्ड संख्या देशी वन्यजीवों के लिए एक बड़ी जीत है.' उन्होंने कहा कि 2017 से, FWC और साउथ फ्लोरिडा वाटर मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट के ठेकेदारों द्वारा 16,000 से अधिक अजगरों को हटाया जा चुका है. फ्लोरिडा पायथन चैलेंज केवल पुरस्कारों के बारे में नहीं है यह लोगों को जागरुक करने और उनके आवास संरक्षण का एक साधन भी है.

FWC के नेतृत्व में पायथन चैलेंज शुरू
साउथ फ्लोरिडा वाटर मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट के बोर्ड सदस्य 'एलिगेटर रॉन' बर्जरॉन ने बताया, 'FWC के नेतृत्व में, हमने पायथन चैलेंज शुरू किया, ताकि अजगरों के खतरे का मुकाबला किया जा सके, जो 20 फीट लंबे और 200 पाउंड वजन के हो सकते हैं' और 'प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला को नष्ट कर रहे हैं.'

अजगरों को सिर्फ पकड़ना ही नहीं जनता को भी जागरुक करना है
उन्होंने आगे कहा, 'पायथन चैलेंज केवल अजगरों को सिर्फ पकड़ना नहीं है ... बल्कि इसके बारे में जनता को जागरुक करना है ताकि जब आप एवरग्लेड्स में हों ... साल भर सुरक्षित रूप से अजगरों को हटाने का तरीका सीखें.' फ्लोरिडा फिश एंड वाइल्डलाइफ कंज़र्वेशन कमीशन (FWC) के अनुसार, मादा बर्मीज़ पायथन एक बार में 50 से 100 अंडे दे सकती हैं, जिससे वे तेजी से फैलते हैं. एशिया के मूल निवासी इन सरीसृपों के जंगली क्षेत्र में आने का कारण मुख्य रूप से विदेशी पालतू व्यापार माना जाता है.

2000 से अब तक 23000 अजगरों को पड़कर हटाया गया
CBS न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, 1992 में तूफान एंड्रयू ने कथित तौर पर एक ऐसी सुविधा को नष्ट कर दिया था, जहां कैद में रखे गए अजगर थे, जिसके बाद और अधिक पायथन एवरग्लेड्स में छोड़े गए. FWC के आंकड़ों से पता चलता है कि 2000 से अब तक एवरग्लेड्स से 23,000 से अधिक अजगरों को पकड़कर हटाया गया है.

Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

;