न पंख, न कोई सहारा...फिर भी हवा में शिकार करता है ये सांप, पलक झपकते ही बदल लेता है रूप

Flying Snake: आपने सांपों को जमीन पर चलते हुए देखा होगा लेकिन कभी सांपों को उड़ते हुए देखा है? शायद नहीं, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे सांप के बारे में जो पलक झपकते ही हवा में शिकार कर लेता है.
Dangerous Snake: देशभर में मानसून विदाई ले रहा है, बारिश के दिनों में अक्सर देखा जाता है कि जो भी जीव-जंतु कहीं छिपे रहते हैं वो बाहर निकल आते हैं. सांपों को निकलना आम बात हैं, दुनियाभर में ऐसे कई जहरीले सांप पाए जाते हैं जिसकी चपेट में आने के बाद लोगों की जान नहीं बचती है. ऐसे ही हम करने चल रहे हैं एक ऐसे सांप के बारे में, जो हवा में शिकार करता है, इतना ही नहीं ये अपना आकार भी बदल लेता है, इस देश के लोग इस सांप से काफी सतर्क रहते हैं.
हवा में उड़ने वाला सांप
हम जिस सांप के बारे में बात करने चल रहे हैं उसका नाम क्रिसोपेलिया है, ये सांप हवा में उड़कर अपने शिकार को मौत के घाट उतारता है. इस सांप की लंबाई करीब 3 से 4 फीट होती है. सबसे खास बात ये है कि ये सांप जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ों पर रहते हैं जिसकी वजह से लोगों को इनसे भय बना रहता है, ज्यादातर ये सांप पूर्वी एशिया के वनों में पाए जाते हैं.
पेड़ों पर लगाते हैं छलांग
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये सांप एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए 330 फीट की छलांग लगाते हैं, यही नहीं उड़ने के साथ-साथ ये सांप आकार बदलने में भी काफी ज्यादा माहिर होते हैं. जब ये हवा में उड़ते हैं तो इनका आकार S की तरह हो जाता है. इसके अलावा ये सांप अपनी पसलियों को सिर की दिशा में आगे की ओर और रीढ़ की दिशा में ऊपर की ओर घुमाता, इससे इसकी चौड़ाई दोगुना हो जाती है, यहीं से ये एक अलग तरह का आकार बनाता है जिससे ये उड़ने में कामयाब हो जाता है.
कितना है खतरनाक
क्रिसोपेलिया प्रजाति के सांप का जहर ज्यादा नहीं होता है, हालांकि अगर वो इंसानों को काटते हैं तो इसका असर जरूर पड़ता है लेकिन इतने ज्यादा जहरीले नहीं होते हैं. ये मुख्य रूप से छिपकली, चूहे और पक्षियों का शिकार करते हैं.