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भुट्टो ने फुस्स किया शहबाज का 'शादी वाला बम', 14 नवजातों की मौत पर भड़के बिलावल, अपने निकाह की अफवाह को लेकर जमकर लताड़ा

Pakistan Terror Attack: पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्लामाबाद के अस्पताल में बच्चों की मौत को लेकर शहबाज शरीफ सरकार को जमकर घेरा. दिलचस्प बात ये है कि पीपीपी शहबाज शरीफ सरकार में गठबंधन की पार्टी है.

Written ByRachit Kumar
Published: Sep 01, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 10:52 AM IST
भुट्टो ने फुस्स किया शहबाज का 'शादी वाला बम', 14 नवजातों की मौत पर भड़के बिलावल, अपने निकाह की अफवाह को लेकर जमकर लताड़ा

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Rachit Kumar

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रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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