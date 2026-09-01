भुट्टो ने फुस्स किया शहबाज का 'शादी वाला बम', 14 नवजातों की मौत पर भड़के बिलावल, अपने निकाह की अफवाह को लेकर जमकर लताड़ा

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के चेयरमैन बिलावल भुट्टो-जरदारी 'बागी' हो गए हैं. उन्होंने अपनी ही गठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला. इस्लामाबाद के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PIMS) में 14 नवजातों की मौत के बाद भुट्टो ने शहबाज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने सत्ता में बैठे लोगों पर आरोप लगाया कि वे देश के जरूरी मुद्दों पर सोशल मीडिया के विवादों को हावी होने दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो मैसेज में बिलावल ने उन वायरल खबरों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि उनकी सगाई हो गई है या वह ऑस्ट्रिया के किसी शाही परिवार के सदस्य से शादी करने वाले हैं. उन्होंने कहा कि असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, फिर भी सोशल मीडिया ने उनकी 'सगाई और शादी' करवा दी है.
बिलावल ने साफ कहा, 'न तो शादी तय हुई है और न ही मेरी सगाई हुई है. मैं किसी 'प्रिंसिस ग्लोरिया' को भी नहीं जानता.' उन्होंने आगे कहा कि उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा कोई भी फैसला उनका परिवार ही बताएगा. बिलावल का कहना था कि उनकी कथित शादी की चर्चा को इसलिए बढ़ाया-चढ़ाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान के सामने मौजूद 'असली मुद्दों' से लोगों का ध्यान हटाया जा सके.
इसके बाद उन्होंने PIMS त्रासदी पर अपनी बात कही, जिसमें 26 अगस्त को इस्लामाबाद के नियोनेटल वार्ड में लगी आग से 14 नवजात शिशुओं की मौत हो गई थी. बिलावल ने मोहसिन नकवी का नाम लिए बिना उन पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो मंत्री 'पाकिस्तान का गोर्बाचेव बनना' चाहता है और देश को 30 हिस्सों में बांटना चाहता है, वह एक अस्पताल का मैनेजमेंट भी ठीक से नहीं कर सकता.
उनकी यह टिप्पणी PIMS में लगी आग की अंतरिम जांच के बाद आई है, जिसमें अस्पताल की सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों में गंभीर कमियां पाई गई थीं. जांच में पता चला कि नियोनेटल वार्ड में न तो फायर अलार्म थे और न ही स्प्रिंकलर, और अस्पताल में आपातकालीन प्रक्रियाओं और प्रशिक्षण का भी अभाव था. इसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया और जांच में दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के आदेश दिए.
बिलावल ने पाकिस्तान में नए प्रांत बनाने के बारे में हाल ही में दिए गए बयानों की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि लाहौर के एक मंत्री शहर के व्यापारियों से 'प्रांत बनाने और उन्हें चलाने' के लिए कह रहे थे, जबकि ऐसे बड़े संवैधानिक और राजनीतिक मुद्दों को सड़कों पर या किसी बिजनेस फोरम में हल नहीं किया जा सकता. PPP चेयरमैन ने कहा कि सिंध असेंबली ने इस मुद्दे पर पहले ही एक साहसी रुख अपनाया है और जोर देकर कहा कि प्रांत बनाने के बारे में कोई भी चर्चा या फैसला सही संवैधानिक और संसदीय प्रक्रिया के जरिए ही होना चाहिए.
प्रांतों की सीमाओं का मुद्दा PPP के लिए बहुत संवेदनशील है, क्योंकि सिंध में उसकी सरकार है और उसने कराची को अलग प्रांत बनाने के प्रस्तावों का कड़ा विरोध किया है. बिलावल ने कहा कि सिंध असेंबली ही वह जगह है, जहां इस मामले पर चर्चा और फैसला होना चाहिए. बिलावल की ये बातें उन अपुष्ट खबरों के बीच आईं, जिनमें उन्हें ग्लोरिया वॉन हैब्सबर्ग से जोड़ा जा रहा है. सोशल मीडिया पोस्ट में ग्लोरिया को ऑस्ट्रिया के पूर्व शाही परिवार का सदस्य बताया गया है. ये दावे तब और तेज हो गए जब राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी विदेश यात्रा पर गए,जिसे राष्ट्रपति कार्यालय ने निजी यात्रा बताया और सोशल मीडिया यूजर्स ने इस यात्रा को कथित शादी की योजनाओं से जोड़ दिया. PPP ने इन खबरों को गलत और बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया है.