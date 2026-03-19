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Hindi Newsदुनियापहली बार जंग में US को लगा झटका, ईरान ने F-35 उड़ाने का किया दावा, अमेरिका बोला- सुरक्षित हैं जेट और पायलट

पहली बार जंग में US को लगा झटका, ईरान ने F-35 उड़ाने का किया दावा, अमेरिका बोला- सुरक्षित हैं जेट और पायलट

US F-35 Fighter Jet News: ईरान जंग के बीच पहली बार अमेरिका के अत्याधुनिक F-35 को झटका लगा है. उसे युद्धक मिशन के बीच में से हटकर मिडिल ईस्ट के अपने बेस पर आपात लैंडिंग करनी पड़ी है. माना जा रहा है कि यह जेट ईरानी हमले का शिकार हुआ है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 19, 2026, 11:14 PM IST
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पहली बार जंग में US को लगा झटका, ईरान ने F-35 उड़ाने का किया दावा, अमेरिका बोला- सुरक्षित हैं जेट और पायलट

US F-35 Fighter Jet Latest News: ईरान जंग में अमेरिका के घातक कहे जाने वाले F-35 फाइटर जेट को नुकसान पहुंचने के बाद आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी है. यूएस सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिन्स ने कहा कि यह पांचवीं पीढ़ी का स्टेल्थ जेट है, जो ईरान के ऊपर अटैकिंग मोड में उड़ान भर रहा था. इसी दौरान उसे मिडिल ईस्ट में बने एक अमेरिकी एयर बेस पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी है. प्रवक्ता ने कहा कि विमान सुरक्षित उतर गया और घटना की जांच की जा रही है. 

CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, हॉकिन्स ने कहा, 'विमान सुरक्षित उतर गया और पायलट की हालत स्थिर है. यह घटना जांच के अधीन है.' डिफेंस एक्सपर्टों ने आशंका जताई कि ईरान ने शायद अमेरिकी F-35 को नुकसान पहुंचाया है. अगर ऐसा है तो 28 फरवरी से शुरू हुई जंग में ईरान की ओर से अमेरिकी विमान को हिट करने का यह पहला मामला होगा. 

10 करोड़ डॉलर से ज्यादा कीमत

बताते चलें कि इस अत्याधुनिक फाइटर जेट की कीमत करीब 10 करोड़ डॉलर से ज्यादा है. अमेरिका और इजरायल, दोनों की वायुसेनाएं जंग में इस विमान का इस्तेमाल कर रही हैं. F-35 की यह आपातकालीन लैंडिंग ऐसे समय में हुई है,  जब अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारी ईरान के खिलाफ अपनी मुहिम में व्यापक सफलता का दावा कर रहे हैं. 

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इस जंग को जीत रहा है यूएस- पीट हेगसेथ

एक दिन पहले ही अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने दावा किया था कि अमेरिका इस जंग को निर्णायक रूप से जीत रहा है. उन्होंने यह भी कहा था कि अमेरिकी सेना ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को समतल कर दिया है.

अमेरिकी अधिकारी भी इसी तरह के दावे लगातार दोहरा रहे हैं. उनके मुताबिक, ईरान की मिसाइल क्षमता, नौसेना और परमाणु महत्वाकांक्षाओं को काफी हद तक नष्ट कर दिया गया है.

क्या ईरान का एयर डिफेंस अब भी सक्रिय?

हालांकि, अब जंग में पहली बार F-35 के हिट होने से उनके दावों पर सवाल उठ रहे हैं. फिलहाल मामले की जांच चल रही है. इसके बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि हमला कितना गंभीर था और क्या ईरान के एयर डिफेंस अभी भी सक्रिय हैं. वहीं खाड़ी मुल्कों में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान की मिसाइलें अभी भी बरस रही हैं. 

बताते चलें कि यूएस-इजरायल और ईरान की यह जंग 28 फरवरी से लगातार चल रही है. जंग के पहले ही दिन यूएस-इजरायल ने संयुक्त हमला करके ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई, रक्षा मंत्री, आईआरजीसी मुखिया और दूसरे बड़े नेताओं को मार गिराया था. इसके बाद ईरान ने भी जोरदार पलटवार शुरू कर दिया. दोनों मुल्कों के लगातार हमलों से ईरान की सैन्य क्षमता काफी हद तक कमजोर हो गई है, फिर भी वह रह-रहकर उन्हें जवाब दे रहा है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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