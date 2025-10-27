ट्रेड वॉर के बीच ट्रंप से दोस्ती के लिए जापान की नई PM का गजब जुगाड़, शिंजो आबे की शिष्या का दिमाग तो देखो!

Ford F-150 truck key to connecting Sanae Takaichi with Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड वॉर की चिंगारियों के बीच जापान पहुंच रहे हैं. वैसे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका-एशिया व्यापार संबंधों को मजबूत करने और नए प्रधानमंत्री साने ताकाइची से मुलाकात करने के लिए जापान पहुंचे हैं. जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार तनाव को कम करना है. लेकिन अमेरिका को खुश करने के लिए सनाे ताकाइची जो बस एक हफ्ता पहले जापान की कमान संभाली है. जापान देश की पहली महिला पीएम हैं सनो जिनकी पकड़ अभी ट्रंप के साथ कम है, लेकिन शिंजो आबे की शिष्या होने का फायदा उठाते हुए वो ट्रंप से पर्सनल बॉन्ड को बहुत गहरा बनाने की सोच रही हैं. इसके लिए उन्होंने गजब का दिमाग लगाया है. जो जानकर हर कोई हैरान हो जाएगा.

सनाे ताकाइची जो शिंजो आबे की शिष्या

न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक, ट्रेड वॉर के बीच जापान की नई प्रधानमंत्री सनाे ताकाइची जो शिंजो आबे की शिष्या हैं. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए फोर्ड F-150 ट्रक खरीदने का प्लान कर रही हैं. ये ट्रक वाला आइडिया ट्रेड टेंशन को ठंडा करने का स्मार्ट तरीका है. लेकिन टोक्यो की तंग गलियों में ये बड़े ट्रक जाम न लगा दें? आइए, इस अनोखे प्लान की पूरी कहानी सरल शब्दों में समझें.

सनाे ताकाइची: आबे की वारिस, ट्रंप की नई दोस्त

सनाे ताकाइची ने 21 अक्टूबर को जापान की बागडोर संभाली, देश की पहली महिला पीएम बनीं. उनकी ट्रंप से दोस्ती कम है, लेकिन शिंजो आबे (ट्रंप के पुराने चहेते) की शिष्या होने का फायदा उठा रही हैं. कल दोनों के बीच फोन पर बात हुई, जब ट्रंप ट्रंप एयर फोर्स वन में मलेशिया जा रहे थे. ताकाइची ने आबे का जिक्र किया और ट्रंप की जमकर तारीफ की. खासकर गाजा सीजफायर के लिए. तभी तो साने ने कहा, "ट्रंप बहुत चीयरफुल और फन लगे. उन्होंने मुझे पहचाना, बोले आबे की फेवरेट थी. टोक्यो में स्वागत के लिए बेताब हूं."

फोर्ड F-150: 'हॉट ट्रक' का जुगाड़, ट्रंप का दिल जीतने का प्लान

ट्रंप को अमेरिकी सामान बेचना शौक है और जापान ने ठीक वही चाल इस बार ट्रंप के साथ चली है. जापानी सरकार फोर्ड F-150 ट्रक खरीदने की सोच रही है. निक्केई न्यूज के मुताबिक, ताकाइची ट्रंप के सामने ट्रकों का शोकेस करवा सकती हैं. लेकिन प्रैक्टिकल यह तोड़ा परेशानी भरा हो सकता है. टोक्यो की संकरी सड़कें ट्रकों के लिए नहीं बनीं हैं. जाम का भी डर है. फिर भी, ये जुगाड़ सिम्बलिक जीत है जिससे जापान दिखाना चाहता है कि वह अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदेगा.

ट्रेड वॉर का खेल: निवेश से टैरिफ घटाओ, जुगाड़ लगाओ

ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाकर हलचल मचा दी है. वो चाहते हैं जापान ज्यादा अमेरिकी सामान ले, फैक्टरियां लगाए. तभी तो सितंबर में जापान ने 550 बिलियन डॉलर इनवेस्टमेंट का वादा किया, जिससे 25% टैरिफ 15% हो गया.अब ताकाइची सोयाबीन, LNG, कारें ज्यादा इंपोर्ट करने को तैयार हैं. इकोनॉमी मिनिस्टर रयोसे आकाजावा बोले, "चिप्स और एनर्जी प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बना रहे हैं.जापानी कंपनियां इंटरेस्टेड हैं." बुधवार को बिजनेस डिनर में टोयोटा चेयरमैन अकियो टोयोडा अमेरिका में बनी कारें जापान लाने का ऐलान कर सकते हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी छह दिवसीय एशियाई यात्रा पर

मलेशिया में आसियान समिट में शामिल होने के बाद वह दूसरे पड़ाव के लिए जापान रवाना हो गए. व्हाइट हाउस की तरफ से इसकी जानकारी दी गई. जापान के लिए रवाना होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, "अभी-अभी मलेशिया से विदा ली है, जो एक महान और जीवंत देश है. प्रमुख व्यापार और रेयर अर्थ डील पर हस्ताक्षर किए, और कल, सबसे महत्वपूर्ण बात- थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शांति संधि पर हस्ताक्षर किए. कोई युद्ध नहीं! लाखों लोगों की जान बच गई. यह सब कर पाना बहुत सम्मान की बात है. अब, जापान के लिए रवाना हो रहा हूं."

जापानी सम्राट नारुहितो के साथ शिष्टाचार भेंट

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप सोमवार को स्थानीय समयानुसार शाम लगभग 5 बजे टोक्यो पहुंचेंगे. टोक्यो पहुंचने पर, वह इंपीरियल पैलेस में जापानी सम्राट नारुहितो के साथ शिष्टाचार भेंट करेंगे.

बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जापान यात्रा के दौरान वहां की नवनिर्वाचित कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री साने ताकाइची से भी बातचीत करेंगे. मलेशिया से, अमेरिकी राष्ट्रपति जापान और फिर दक्षिण कोरिया जाएंगे. यहां उनसे अमेरिकी कारखानों और अन्य परियोजनाओं के लिए कम से कम 900 अरब डॉलर के निवेश पर बातचीत में प्रगति की उम्मीद है.

ट्रंप और आबे एक-दूसरे के करीबी थे

हाल ही में जापान को पहली महिला प्रधानमंत्री मिली है. जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची के निर्वाचित होने के एक सप्ताह बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का ये दौरा हो रहा है. इस दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के करीबी ताकाइची से मिलने वाले हैं. राष्ट्रपति ट्रंप और आबे एक-दूसरे के करीबी थे. एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर पत्रकारों से इस नियोजित यात्रा के बारे में बात करते हुए बताया कि इस यात्रा पर ट्रंप जापान में तैनात अमेरिकी सैनिकों से भी मिलेंगे.

चीन और अमेरिका में जारी ट्रेड वॉर

दक्षिण कोरिया में, ट्रंप एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) शिखर सम्मेलन से इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक बहुप्रतीक्षित बैठक कर सकते हैं, जिसकी जोरशोर से चर्चा चल रही है. अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, एपीईसी शिखर सम्मेलन ग्योंगजू में आयोजित होने वाला है, जबकि ट्रंप-शी की मुलाकात बुसान शहर में होने की उम्मीद है. यह बैठक चीन और अमेरिका में जारी ट्रेड वॉर के बीच हो रही है. (इनपुट आईएएनएस से भी)