हमारी दिवाली पर अमेरिका भी जगमगाया, पहली बार वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर दिखा ये नजारा

वॉशिंगटन: दीपावली की जगमगाहट केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देखने को मिली. हमारी दिवाली (Diwali) की खुशियों में शामिल होने के लिए अमेरिका (America) ने भी खास इंतजाम किए. न्यूयॉर्क में वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को पहली बार दिवाली थीम वाले एनिमेशन से सजाया गया, इसके साथ-साथ आतिशबाजी भी गई. वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एनिमेशन को देखने के लिए हडसन नदीं के दोनों किनारों पर लोगों की भीड़ जुट गई. वो इस खूबसूरत नजारे को कैमरे में कैद करते नजर आए.

न्यूयॉर्क के ‘वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’ (One World Trade Center) पर एनिमेशन 2 नवंबर को शाम 6 बजे (स्थानीय समयानुसार) लाइव हुआ और 4 नवंबर तक जारी रहा. दिवाली की थीम में सजे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें वहां हो रही आतिशबाजी (Fireworks) साफ दिखाई दे रही है.

New York, the US: For the first time ever, Diwali-themed animation adorned One World Trade Center. Fireworks were also displayed that was viewed by audiences on both sides of the Hudson River.#Diwali pic.twitter.com/N3QQoZWE1H

— ANI (@ANI) November 4, 2021