Begum Khaleda Zia News: बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा ज़िया की हालत नाज़ुक, वेंटिलेटर सपोर्ट पर शिफ्ट; PM मोदी ने जताई चिंता

Begum Khaleda Zia Latest News in Hindi: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की हालत में कोई सुधार नहीं आया है. ताजा अपडेट के अनुसार, जिया को वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है. दूसरी ओर बांग्लादेशी मीडिया की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, जिया के इलाज के लिए पांच सदस्यों वाली विदेशी मेडिकल टीम सोमवार दोपहर एवरकेयर हॉस्पिटल पहुंची.

बांग्लादेशी मीडिया दे डेली स्टार ने हॉस्पिटल के सूत्रों के हवाले से बताया है कि टीम के सदस्य दोपहर 2 बजकर 50 मिनट पर एवरकेयर पहुंचे. इनमें से ज्यादातर डॉक्टर चीन से हैं. उम्मीद की जा रही है कि विदेशी डॉक्टरों की टीम पहले जिया का इलाज कर रहे स्थानीय और विदेशी स्पेशलिस्ट से मिलेंगे. मेडिकल बोर्ड ने उनकी मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए और विशेषज्ञों की राय मांगी है. खालिदा जिया की खराब सेहत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर करते हुए उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है.

ठीक से काम नहीं कर रही हैं किडनी

इससे पहले शुक्रवार रात को, मेडिकल बोर्ड के सूत्रों ने बताया कि पूर्व पीएम की किडनी ठीक से काम नहीं कर रही हैं. अगर उनकी हालत ठीक रही, तो बेहतर इलाज के लिए ब्रिटेन भेजने की कोशिश कर सकते हैं. फिलहाल यह मुमकिन नहीं हुआ, तो सिंगापुर भेजने पर विचार किया जा रहा है. हालांकि पहली प्राथमिकता जिया का स्वास्थ्य है. बीएनपी चीफ इस वक्त सफर करने की हालत में नहीं हैं.

Deeply concerned to learn about the health of Begum Khaleda Zia, who has contributed to Bangladesh’s public life for many years. Our sincere prayers and best wishes for her speedy recovery. India stands ready to extend all possible support, in whatever way we can. — Narendra Modi (@narendramodi) December 1, 2025

ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, बीएनपी के उपाध्यक्ष एडवोकेट अहमद आजम खान ने सोमवार को बताया, 'बेगम जिया की हालत फिर से क्रिटिकल हो गई है. वह रविवार रात से वेंटिलेशन सपोर्ट पर हैं.'

कई पुरानी बीमारियों से जूझ रहीं बेगम खालिदा

80 साल की पूर्व प्रधानमंत्री कई पुरानी बीमारियों से जूझ रही हैं, जिनमें दिल की समस्याएं, डायबिटीज, आर्थराइटिस, लिवर सिरोसिस और किडनी की परेशानी शामिल हैं. डॉक्टरों की ओर से जारी बयान के अनुसार खालिदा जिया फिलहाल किसी भी यात्रा के लिए फिट नहीं हैं.

यूएस-ब्रिटेन के डॉक्टर कर रहे बेगम का इलाज

इससे पहले बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बताया कि बांग्लादेश के जाने-माने डॉक्टर के साथ ही अमेरिका में जॉन्स हॉपकिन्स और ब्रिटेन में लंदन क्लिनिक के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में खालिदा जिया का इलाज चल रहा है. इस साल की शुरुआत में 7 जनवरी को, खालिदा जिया अच्छे इलाज के लिए लंदन गई थीं और 117 दिन रहने के बाद 6 मई को वापस अपने घर लौटीं थीं.

