बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की किडनी फेल, नाजुक हालत के चलते वेंटिलेटर पर रखा

Former Bangladesh PM Khaleda Zia: बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की हालत बेहद नाजुक हो चली है. जिसके चलते ताजा अपडेट के अनुसार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी प्रमुख खालिदा जिया को वेंटिलेटर पर रखा गया है. बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार खालिदा जिया का इलाज करने वाली मेडिकल टीम ने उनके स्वास्थ्य को लेकर ताजा जानकारी दी है.

सांस लेने में दिक्कत

मेडिकल टीम की तरफ से प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि खालिदा जिया को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ा रहा है. जिसकी वजह से उनके ऑक्सीजन लेवल में गिरावट दर्ज की जा रही है. डॉक्टरों ने बताया कि शुरू में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से उनको हाई-फ्लो नेजल कैनुला और बाइपैप मशीन पर रखा गया था. लेकिन इससे उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद उनके फेफड़ों और दूसरे अंगों को आराम देने के इरादे से इलेक्टिव वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है.

किडनी फेल

डॉक्टरों ने खालिदा जिया की किडनी फेल होने की भी जानकारी दी है. इस स्थिति में उनका डायलिसिस शुरू किया गया था और अभी वो रोजाना किया जा रहा है. दरअसल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग और डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन की वजह से उनको दिक्कत हो रही है, जिसके चलते अब उन्हें खून और शरीर के अलग-अलग हिस्सों के ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है. इतना ही नहीं पूर्व प्रधानमंत्री जिया के एओर्टिक वाल्व में भी कुछ दिक्कतें बताई जा रही हैं.

ट्रीटमेंट जारी

जिया के वाल्व में परेशानी आने के बाद उनका टीईई यानि की ट्रांस इसोफेगल इकोकार्डियोग्राम टेस्ट किया गया, जिसमें इंफेक्टिव एंडोकार्डिटिस के होने का पता चला था. जिसके बाद मेडिकल बोर्ड के डॉक्टरों ने जिया का इंटरनेशनल गाइडलाइन्स के हिसाब से इलाज शुरू कर दिया है. इसके अलावा 27 नवंबर को एक्यूट पैन्क्रियाटाइटिस की वजह से उनके शरीर में गंभीर बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन भी पाया गया है. इस वजह से अब उनको ज्यादा डोज वाला एंटीबायोटिक और एंटी फंगल ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है.

नहीं हुआ एयरलिफ्ट

हालांकि, उनको बेहतर इलाज के लिए लंदन लेकर जाने की योजना भी बनाई जा रही थी और इसकी लगभग सारी तैयारियां भी पूरी की जा चुकी थी, लेकिन खालिदा की मेडिकल कंडीशन को देखते हुए उन्हें एयरलिफ्ट से लंदन तक ले जाना संभव नहीं हो पाया. इस वजह से उनको अभी तक एयरलिफ्ट नहीं किया जा सका है.

