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Hindi NewsदुनियाFBI चीफ रॉबर्ट मुलर के निधन पर गदगद हुए ट्रंप, कहा- खुशी है कि वो अब नहीं रहे; नफरत के पीछे छिपी है बड़ी वजह!

FBI चीफ रॉबर्ट मुलर के निधन पर 'गदगद' हुए ट्रंप, कहा- 'खुशी है कि वो अब नहीं रहे'; नफरत के पीछे छिपी है बड़ी वजह!

trump reaction on robert mueller death: पूर्व एफबीआई प्रमुख और ट्रंप के खिलाफ रूसी जांच करने वाले रॉबर्ट मुलर का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने विवादित बयान देते हुए कहा कि उन्हें मुलर के जाने की खुशी है, जो दोनों के बीच बरसों पुराने कड़वे रिश्तों को दिखाने का काम करता है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 22, 2026, 07:47 AM IST
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FBI चीफ रॉबर्ट मुलर के निधन पर 'गदगद' हुए ट्रंप, कहा- 'खुशी है कि वो अब नहीं रहे'; नफरत के पीछे छिपी है बड़ी वजह!

trump reaction on robert mueller death: अमेरिका के पूर्व एफबीआई प्रमुख रॉबर्ट मुलर का निधन हो गया है. वो 81 साल के थे. उनके परिवार ने बताया कि शुक्रवार रात उनका निधन हुआ है. ये खबर सामने आने के बाद कई लोगों ने उन्हें याद किया. उन्होंने देश की सुरक्षा और जांच एजेंसियों में जरूरी भूमिका निभाई थी. खासकर 9/11 हमलों के बाद उनके काम को काफी जरूरी माना जाता है.

मुलेर के निधन पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की प्रतिक्रिया काफी चर्चा में रही है. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि मुलेर अब नहीं रहे. उन्होंने ये भी कहा कि अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं. ट्रंप का ये बयान उनके पुराने विवादों को भी दिखाता है. दोनों के बीच लंबे समय से टकराव रहा था.

क्या था पूरा मामला?

दरअसल, मुलेर को साल 2017 में स्पेशल काउंसल बनाया गया था. उन्हें ट्रंप के 2016 के चुनाव अभियान और रूस के बीच संभावित संबंधों की जांच का जिम्मा दिया गया था. इस जांच को लेकर ट्रंप लगातार उनसे नाराज रहे. उन्होंने इसे कई बार विच हंट यानी बेवजह की जांच बताया था. ये जांच करीब 22 महीने तक चली और काफी चर्चा में रही थी.

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मुलेर की इस जांच में कुल 34 लोगों पर आरोप लगाए गए थे. इनमें ट्रंप के कुछ करीबी सहयोगी भी शामिल थे. इसके अलावा रूसी खुफिया अधिकारियों और कंपनियों के नाम भी सामने आए. कई लोगों ने अपनी गलती स्वीकार की और कुछ को सजा भी हुई. हालांकि, इस जांच में ट्रंप के खिलाफ आपराधिक साजिश का सीधा आरोप साबित नहीं हुआ.

448 पेज की रिपोर्ट में क्या था?

मुलेर ने अप्रैल 2019 में अपनी 448 पेज की रिपोर्ट जारी की थी. इस रिपोर्ट में ट्रंप के अभियान और रूस के बीच संपर्क की बात कही गई थी. साथ ही ये भी बताया गया कि ट्रंप ने जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी. लेकिन कानून के तहत बैठे हुए राष्ट्रपति पर केस चलाने की अनुमति नहीं होने के कारण अंतिम फैसला नहीं दिया गया. इस तरह मुलेर का करियर और उनकी जांच दोनों ही अमेरिकी राजनीति में लंबे समय तक याद किए जाएंगे.

ये भी पढ़ें: 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोला तो सबसे बड़े पावर प्लांट को कर देंगे बर्बाद'- ट्रंप ने ईरान को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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