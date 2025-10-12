Advertisement
trendingNow12958628
Hindi Newsदुनिया

Nicolas Sarkozy: फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति को 18 दिनों में जेल को रिपोर्ट करना होगा, जानिए किस केस में हुई थी सजा

फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी का अब जेल से बचना मुश्किल है, क्योंकि वो हाईएस्ट लेवल ऑफ करप्शन के दोषी पाए गए हैं. उन पर विदेशी फंडिग का केस चला था.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 12, 2025, 02:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Nicolas Sarkozy: फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति को 18 दिनों में जेल को रिपोर्ट करना होगा, जानिए किस केस में हुई थी सजा

Former French President Nicolas Sarkozy: फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी 5 साल जेल की सजा काटनी होगी. 70 साल के सरकोजी को 2007 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान लीबिया से कथित तौर पर अवैध चुनावी फंड स्वीकार करने के लिए आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया गया. उनकी अपील और बेकसूर होने के दावों के बावजूद, पेरिस की एक अदालत ने उनके काम के कारण "सार्वजनिक व्यवस्था में गंभीर रुकावट" का हवाला देते हुए, उनकी सजा तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला सुनाया. सरकोजी के पास जेल के लिए अधिकारियों को रिपोर्ट करने से पहले अपने कामकाज को ऑर्गनाइज करने के लिए 18 दिन हैं.

ऐतिहासिक सजा
सरकोजी का मामला ऐतिहासिक है, जिससे वो असली जेल की सजा काटने वाले पहले आधुनिक फ्रांसीसी राष्ट्रपति बन गए हैं. उनके समर्थकों का तर्क है कि चूंकि उनकी अपील पेंडिंग है, इसलिए ये फैसला "प्रीज्यूम्ड इनोसेंस" के सिद्धांत का उल्लंघन करता है. हालांकि, फ्रांस के न्याय मंत्रालय ने कहा है कि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पाने वालों में से 90% को तुरंत जेल भेज दिया जाता है, इसलिए सरकोजी के साथ किया गया व्यवहार असाधारण नहीं है.

हाईएस्ट लेवल ऑफ करप्शन
अदालत के मुताबिक, सरकोजी और उनके करीबी सहयोगियों ने सीक्रेट फंडिंग की व्यवस्था करने के लिए 2005 और 2007 के बीच गद्दाफी के बहनोई और इंटेलिजेंस चीज अब्दुल्ला अल-सेनौसी सहित लीबियाई अधिकारियों से मुलाकात की थी. हालांकि अदालत को इस बात का कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला कि लीबियाई फंड ने सरकोजी के अभियान को फाइनेंस किया या उन्हें निजी तौर पर एनरिच किया, लेकिन उसने ये फैसला सुनाया कि उन्होंने "अपने पद का इस्तेमाल हाईएस्ट लेवल ऑफ करप्शन को बढ़ावा देने के लिए किया."

Add Zee News as a Preferred Source

सरकोजी ने इसे बताया साजिश
सरकोजी इस बात पर जोर देते हैं कि वह गद्दाफी शासन के बचे हुए लोगों द्वारा रची गई एक राजनीतिक साजिश का शिकार हैं, और उनका दावा है कि ये आरोप 2011 में लीबिया में नाटो के हस्तक्षेप के उनके समर्थन का बदला लेने के लिए लगाए गए थे, जिसके कारण गद्दाफी का पतन हुआ था.

इस जेल में रहेंगे सरकोजी
उन्हें पेरिस (Paris)की ला सैंटे जेल (La Santé prison) में, हाई-प्रोफाइल कैदियों के लिए एक सिक्योर सेक्शन में रखे जाने की उम्मीद है. जेल में दाखिल होने के बाद, सरकोजी अपील पेंडिंग रहने तक रिहाई की गुजारिश कर सकते हैं, लेकिन न्यायाधीशों को फैसला सुनाने में 2 महीने तक का समय लग सकता है. उनकी पूरी अपील की सुनवाई 2026 के वसंत में होने की उम्मीद है.

(इनपुट-एपी)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Nicolas Sarkozyfrancejail

Trending news

'राहुल गांधी को मिलेगा नोबेल पुरस्कार', बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने किया दावा
Nobel Prize
'राहुल गांधी को मिलेगा नोबेल पुरस्कार', बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने किया दावा
न लाइट, न फ्रिज; फिर भी सुरक्षित रहती थी सब्जियां,सालों पहले लोग कैसे बचाते थे अनाज
Food Storage Trick
न लाइट, न फ्रिज; फिर भी सुरक्षित रहती थी सब्जियां,सालों पहले लोग कैसे बचाते थे अनाज
भारत-बांग्लादेश सीमा पर कर रहा था करोड़ों के गोल्ड बिस्कुट की तस्करी, BSF ने दबोचा
Gold smuggling
भारत-बांग्लादेश सीमा पर कर रहा था करोड़ों के गोल्ड बिस्कुट की तस्करी, BSF ने दबोचा
एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, महिलाओं को भी दिया न्योता
Amir Khan Muttaqi
एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, महिलाओं को भी दिया न्योता
कचरा फेंकने पर रूसी महिला ने लगाई भारतीय बच्चे की क्लास, मंत्री ने किया रिएक्ट
Viral News
कचरा फेंकने पर रूसी महिला ने लगाई भारतीय बच्चे की क्लास, मंत्री ने किया रिएक्ट
गाजा पीस समिट में शामिल होंगे PM मोदी! ट्रंप और अल-सिसी ने भेजा न्यौता?
PM Modi
गाजा पीस समिट में शामिल होंगे PM मोदी! ट्रंप और अल-सिसी ने भेजा न्यौता?
'ऑपरेशन ब्लू स्टार था गलत, इंदिरा गांधी को जान देकर चुकानी पड़ी कीमत', कांग्रेस नेता
P Chidambaram
'ऑपरेशन ब्लू स्टार था गलत, इंदिरा गांधी को जान देकर चुकानी पड़ी कीमत', कांग्रेस नेता
J&K राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन 3 को मिला मौका
Jammu-Kashmir elections
J&K राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन 3 को मिला मौका
Pawan Khera
"11 साल से क्या कर रहे थे?" मुस्लिम आबादी के बयान पर पवन खेड़ा का अमित शाह पर निशाना
West Bengal: पुलिस के हत्थे चढ़े MBBS छात्रा रेप कांड के 3 आरोपी, 2 अभी-भी फरार
West Bengal
West Bengal: पुलिस के हत्थे चढ़े MBBS छात्रा रेप कांड के 3 आरोपी, 2 अभी-भी फरार