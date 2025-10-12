Nicolas Sarkozy: फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति को 18 दिनों में जेल को रिपोर्ट करना होगा, जानिए किस केस में हुई थी सजा

Former French President Nicolas Sarkozy: फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी 5 साल जेल की सजा काटनी होगी. 70 साल के सरकोजी को 2007 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान लीबिया से कथित तौर पर अवैध चुनावी फंड स्वीकार करने के लिए आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया गया. उनकी अपील और बेकसूर होने के दावों के बावजूद, पेरिस की एक अदालत ने उनके काम के कारण "सार्वजनिक व्यवस्था में गंभीर रुकावट" का हवाला देते हुए, उनकी सजा तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला सुनाया. सरकोजी के पास जेल के लिए अधिकारियों को रिपोर्ट करने से पहले अपने कामकाज को ऑर्गनाइज करने के लिए 18 दिन हैं.

ऐतिहासिक सजा

सरकोजी का मामला ऐतिहासिक है, जिससे वो असली जेल की सजा काटने वाले पहले आधुनिक फ्रांसीसी राष्ट्रपति बन गए हैं. उनके समर्थकों का तर्क है कि चूंकि उनकी अपील पेंडिंग है, इसलिए ये फैसला "प्रीज्यूम्ड इनोसेंस" के सिद्धांत का उल्लंघन करता है. हालांकि, फ्रांस के न्याय मंत्रालय ने कहा है कि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पाने वालों में से 90% को तुरंत जेल भेज दिया जाता है, इसलिए सरकोजी के साथ किया गया व्यवहार असाधारण नहीं है.

हाईएस्ट लेवल ऑफ करप्शन

अदालत के मुताबिक, सरकोजी और उनके करीबी सहयोगियों ने सीक्रेट फंडिंग की व्यवस्था करने के लिए 2005 और 2007 के बीच गद्दाफी के बहनोई और इंटेलिजेंस चीज अब्दुल्ला अल-सेनौसी सहित लीबियाई अधिकारियों से मुलाकात की थी. हालांकि अदालत को इस बात का कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला कि लीबियाई फंड ने सरकोजी के अभियान को फाइनेंस किया या उन्हें निजी तौर पर एनरिच किया, लेकिन उसने ये फैसला सुनाया कि उन्होंने "अपने पद का इस्तेमाल हाईएस्ट लेवल ऑफ करप्शन को बढ़ावा देने के लिए किया."

सरकोजी ने इसे बताया साजिश

सरकोजी इस बात पर जोर देते हैं कि वह गद्दाफी शासन के बचे हुए लोगों द्वारा रची गई एक राजनीतिक साजिश का शिकार हैं, और उनका दावा है कि ये आरोप 2011 में लीबिया में नाटो के हस्तक्षेप के उनके समर्थन का बदला लेने के लिए लगाए गए थे, जिसके कारण गद्दाफी का पतन हुआ था.

इस जेल में रहेंगे सरकोजी

उन्हें पेरिस (Paris)की ला सैंटे जेल (La Santé prison) में, हाई-प्रोफाइल कैदियों के लिए एक सिक्योर सेक्शन में रखे जाने की उम्मीद है. जेल में दाखिल होने के बाद, सरकोजी अपील पेंडिंग रहने तक रिहाई की गुजारिश कर सकते हैं, लेकिन न्यायाधीशों को फैसला सुनाने में 2 महीने तक का समय लग सकता है. उनकी पूरी अपील की सुनवाई 2026 के वसंत में होने की उम्मीद है.

(इनपुट-एपी)