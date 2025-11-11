Advertisement
Hindi Newsदुनिया

20 दिनों बाद जेल से रिहा हुए फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी, जानिए किस मामले में हुई थी सजा

Nicolas Sarkozy: नकोलस सरकोजी करीब 20 दिनों तक जेल में रहे और आखिरकार वो रिहा हो गए. उन्हें भ्रष्टाचार और अन्य मामलों का दोषी पाया गया है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 11, 2025, 02:54 AM IST
Nicolas Sarkozy released from jail: फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को सोमवार 10 नवंबर को जेल से आजाद हुए, क्योंकि एक जज ने लीबियन फंडिंग से जुड़े एक अपील मुकदमे के लंबित रहने तक उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया था. पेरिस कोर्ट ऑफ अपील ने कहा कि उन्हें फ्रांसीसी क्षेत्र से बाहर जाने और मामले में को-डिफेंडेंट और गवाहों सहित अहम लोगों से कॉन्टैक्ट करने पर बैन लगा दिया जाएगा. अपील का मुकदमा बाद में चलेगा, बेहद मुमकिन है कि स्प्रिंग सीजन में ऐसा हो.

इस मामले में दोषी
सरकोजी मॉडर्न टाइम में पहले पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति बने जिन्हें 25 सितंबर को दिवंगत लीबियाई तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी (Muammar Gaddafi) की तरफ अपने 2007 के चुनाव अभियान के लिए फंड जुटाने के प्लान से जुड़ी आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया गया था, जिसका उन्होंने खंडन किया है. उन्हें 21 अक्टूबर को अपील लंबित रहने तक जेल में रखा गया था, लेकिन उन्होंने तुरंत जल्द रिहाई के लिए आवेदन किया.
 

fallback
घर पहुंचे सरकोजी (फोटो-रॉयटर्स)

बुरा सपना
बीते सोमवार को अदालत में सरकोजी की गुजारिश पर सुनवाई के दौरान, अभियोजकों ने अनुरोध किया था कि 70 साल के सरकोजी को 20 दिन जेल में बिताने के बाद रिहा कर दिया जाए. पूर्व राष्ट्रपति ने जेल में बिताए अपने वक्त को "बुरा सपना" बताया था.

परिवार का मिला साथ
उन्होंने कहा, "मैंने कभी नहीं सोचा था कि 70 साल की उम्र में मुझे जेल की सजा मिलेगी. ये यातना मुझ पर थोपी गई थी, और मैंने इसे झेला. ये बहुत मुश्किल है." सरकोजी ने जेल कर्मचारियों का भी आभार जताया, जिन्होंने उनके मुताबिक "बुरे ख्वाब" से उबरने में उनकी मदद की. सरकोजी की पत्नी, सुपरमॉडल से गायिका बनीं कार्ला ब्रूनी-सरकोजी (Carla Bruni-Sarkozy) और उनके दो बेटे पेरिस कोर्टहाउस में सुनवाई में शामिल हुए.

निकोलस सरकोजी के खिलाफ अन्य मामले
2007 से 2012 तक फ्रांस पर शासन करने वाले पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी पर अलग-अलग मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा 26 नवंबर को उनके असफल 2012 के पुनर्निर्वाचन अभियान के अवैध फाइनेंसिंग को लेकर दिया गया फैसला, और लीबिया मामले में कथित गवाहों से छेड़छाड़ की चल रही जांच शामिल है.

निकोलस सरकोजी को 2023 में एक कानूनी मामले की जानकारी के बदले एक मजिस्ट्रेट को रिश्वत देने की कोशिश करने के लिए भ्रष्टाचार और इंफ्लूएंस बेचने का भी दोषी पाया गया था, जिसमें वो शामिल थे. फ्रांस की सबसे बड़ी अदालत, कोर्ट ऑफ कैसेशन (Court of Cassation) ने बाद में इस फैसले को बरकरार रखा.

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

Nicolas Sarkozyfrancejail

