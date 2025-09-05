तरक्की के नाम पर पूर्व मंत्री जी ने डकार लिए 1000 करोड़, इस मुस्लिम देश में 'महाघोटाला', आरोपी नेता गिरफ्तार

Indonesia: इंडोनेशिया के पूर्व शिक्षा मंत्री और Gojek के पूर्व सीईओ नादिम मकारीम को लेकर बड़ी खबर आई है. पुलिस ने उन्हें एक बड़े भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार कर लिया है. यह मामला 2019 से 2022 के बीच देश की डिजिटल एजुकेशन स्कीम के तहत गूगल (Google) के Chromebook लैपटॉप की खरीद से जुड़ा है. सरकार का अनुमान है कि इसमें करीब 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 1000 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ है. गुरुवार को तीसरी बार पूछताछ के बाद अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने नादिम को कस्टडी में लिया. उन्हें अब 20 दिन तक साउथ जकार्ता की जेल में रखा जाएगा.

गिरफ्तारी के दौरान नादिम ने मीडिया से कहा, 'मैंने कुछ गलत नहीं किया. अल्लाह मुझे बचाएंगे, सच्चाई सामने आएगी. मेरे लिए ईमानदारी हमेशा जिंदगी में नंबर वन रही है. अल्लाह सब जानते हैं.'

नादिम पर क्या आरोप है?

नादिम पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी नियमों में हेरफेर किया, ताकि स्कूलों के लिए खरीदे जाने वाले लैपटॉप में Google का ऑपरेटिंग सिस्टम चुना जाए. 2019 में कंपनी छोड़कर राष्ट्रपति जोको विडोडो की कैबिनेट शामिल होने वाले Gojek के पूर्व CEO पर मुख्य आरोप एक 6 मई 2020 की बंद जूम मीटिंग को लेकर है, जिसमें नादिम ने अपनी टीम से कहा था कि देशभर में लैपटॉप खरीदने के लिए गूगल का Chrome ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया जाए. यह फैसला सार्वजनिक टेंडर प्रोसेस से पहले ही ले लिया गया और बाद में इसे सरकारी नियमों में शामिल कर दिया गया.

इनवेस्टिगेशन ऑफिसर नुर्चायो जंगकुंग माद्यो ने बताया कि उस जूम मीटिंग में सभी पार्टिसिपेंट्स को हेडफोन पहनना जरूरी था और वहीं पर Chromebook खरीद की बात नादिम अनवर मकारिम के आदेश पर की गई. वहीं, फरवरी 2021 में नादिम ने एजुकोशन फंड के इस्तेमाल को कंट्रोल करने वाला एक Ministerial Regulation जारी किया. प्रॉसिक्यूटर्स का कहना है कि इस रेगुलेशन में यह निर्दिष्ट किया गया था कि स्कूली लैपटॉप न सिर्फ 'ऑपरेटिंग सिस्टम: क्रोमओएस' का इस्तेमाल करें, बल्कि उनमें Google की एजुकेशन सर्विस से जुड़ा एक फीचर भी शामिल होना चाहिए.

भ्रष्टाचार में पांच लोग संलिप्त, एक फरार

इससे एक कंपनी का नि सिर्फ सिस्टम तय हो गया, बल्कि बाकी कंपनियों को मौका नहीं दिया. यानी कॉम्पिटिशन खत्म हो गई और खरीद नियमों का उल्लंघन हुआ. वहीं, अटॉर्नी जनरल ऑफिस का कहना है कि इस गलत प्रोसेस की वजह से देश को करीब 1.98 ट्रिलियन रुपिया (120 मिलियन डॉलर) का नुकसान हुआ. यह प्रोजेक्ट मंत्रालय की 'डिजिटल एजुकेशन' स्कीम का हिस्सा था. इस स्कीम में हुए भ्रष्टाचार के जांच में अब पांच लोग फंसे हैं, जिनमें मंत्रालय के दो पूर्व डाइरेक्टर, एक कंसल्टेंट और एक स्टाफ मेंबर शामिल हैं. एक आरोपी, ज्यूरिस्ट टैन विदेश भाग गई है. उसका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया है और इंटरपोल ने उसके खिलाफ अलर्ट जारी कर दिया है.

'सच साबित करने के लिए मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए'

नादिम के वकील हॉटमैन पेरिस हटापेआ ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि जांच से साबित हो गया है कि नादिम ने न तो रिश्वत ली और न ही लैपटॉप की कीमत बढ़ाई. हॉटमैन ने कहा 'नदीम मकारिम को एक भी पैसा नहीं मिला, कोई मार्क-अप नहीं था, और किसी को भी अमीर नहीं बनाया गया. राष्ट्रपति प्रबोवो के सामने यह साबित करने के लिए मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए.' नादिम ने भी लगातार किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया है और कहा है कि क्रोमबुक की खरीद कानूनी तरीके से की गई थी. जून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खरीदारी के अम्ल का बचाव करते हुए कहा कि यह इंडोनेशिया की नेशनल ई-कैटलॉग सिस्टम के जरिए की गई थी और उनके मंत्रालय ने अटॉर्नी जनरल के सिविल डिवीजन जैसी राज्य एजेंसियों को निगरानी के लिए बुलाया था.

उन्होंने कहा, 'मैंने कभी भी किसी भी रूप में करप्ट प्रैक्टिस को बर्दाश्त नहीं किया है. मैं जनता से आलोचनात्मक बने रहने और निष्पक्ष रहने का आग्रह करता हूं. जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालें.' पूर्व मंत्री ने आगे बताया कि इस पहल का मकसद लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्राथमिकता देना था.