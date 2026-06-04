मैं बुरा हूं तो मुकदमा चलाओ...भगोड़ा कहने पर तिलमिलाए ललित मोदी, बोले- भारत सरकार के लंबे हैं हाथ

Lalit Modi: मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और वित्तीय अनियमितताओं जैसे केस के बाद देश छोड़कर भागे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने खुद को भगोड़ा कहने पर आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि मैं भगोड़ा नहीं हूं, मैं बिल्कुल भी भाग नहीं रहा हूं, भारत सरकार की पहुंच बहुत लंबी है और भारत सरकार के हाथ लंबे हैं, आप भारत सरकार से पंगा नहीं ले सकते. और मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है. न ही मैं ऐसा करना चाहता हूं. मेरे खिलाफ एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है.

अगर मैं इतना ही बुरा हूं, और हर कोई कहता है कि मैं बहुत बुरा हूं, तो मुझ पर मुकदमा चलाओ, एक समय था जब मैं वापस आना चाहता था. लेकिन वापस आकर करता क्या? पिछले 17 सालों में मैंने जो कुछ भी किया है, या कर सकता था, वह सब अब तक साफ हो चुका होता. इसीलिए मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है.

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कहे जाने पर, IPL के संस्थापक और पहले चेयरमैन ललित मोदी ने कहा, "मैं बिल्कुल भी भाग नहीं रहा हूँ... भारत सरकार की पहुँच बहुत लंबी है। आप भारत सरकार से पंगा नहीं ले सकते। और मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है, और न ही मैं ऐसा करना चाहता हूँ... मेरे खिलाफ एक भी केस दर्ज… pic.twitter.com/oAzmWgresw June 4, 2026

ललित मोदी ने भारतीय न्याय व्यवस्था पर दुख जताया और इसे अपने आप में सजा का एक रूप बताया. हमारे देश में इसकी कभी सुनवाई नहीं होती, न्याय मिलता है, मुझे नहीं पता कि यह कब मिलेगा. धीमा न्याय भी एक सजा है, मेरे खिलाफ एक भी केस रजिस्टर नहीं हुआ है. जब उनसे पूछा गया कि क्या वह अपना नाम साफ़ करने के लिए भारत लौटने की योजना बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं. अपनी बात साबित करने की इच्छा खत्म हो गई है. एक समय था जब मैं वापस आना चाहता था और मेरे पास वापस आने के सभी कारण थे, वापस आकर क्या करूं? मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है.

इसके कहा कि अलावा मेरे बच्चे, मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम हैं, जिनके साथ मैं अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा क्रिकेट की वजह से नहीं बिता पाया, मैंने क्रिकेट के लिए, अपने देश के लिए, इस खेल के लिए अपना सब कुछ दे दिया, मैं उन्हें बड़ा होते हुए नहीं देख पाया, उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ीं. उन्हें हर जगह परेशान किया गया, बड़े होते समय उनकी जिंदगी बहुत ही दुख-भरी रही. (ANI)