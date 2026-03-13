'अब वफादारी और कुर्बानी का दौर नहीं रहा… ', वेनेजुएला और ईरान के मामले में न रूस काम आया, न चीन; पूर्व ईरानी विदेश मंत्री का छलका दर्द

मिडिल-ईस्ट में चल रही जंग के बीच ईरान के पूर्व विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि आज की दुनिया में किसी महाशक्ति की वफादारी या कुर्बानी पर भरोसा करना अब संभव नहीं रहा. उन्होंने वेनेजुएला और ईरान के उदाहरण देते हुए कहा कि मुश्किल समय में रूस और चीन जैसे देश भी खुलकर साथ नहीं आए.
मिडिल ईस्ट इस समय भीषण तनाव और जंग की आग में झुलस रहा है. अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है और कई देशों की निगाहें इस संघर्ष पर टिकी हैं. इसी बीच ईरान के पूर्व विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि आज की दुनिया में किसी देश से वफादारी या कुर्बानी की उम्मीद करना अब हकीकत से दूर है.
जरीफ ने वेनेजुएला और ईरान के हालिया अनुभवों का हवाला देते हुए कहा कि मुश्किल वक्त में रूस और चीन जैसे बड़े देश भी उम्मीद के मुताबिक साथ नहीं आए, जिससे यह साफ हो गया कि वैश्विक राजनीति अब पूरी तरह बदल चुकी है. जवाद जरीफ का कहना है कि वह दौर खत्म हो गया है जब कोई देश बड़ी शक्तियों की वफादारी और समर्थन पर भरोसा कर सकता था. अब वैश्विक व्यवस्था पूरी तरह बदल चुकी है और देशों को नई सोच के साथ आगे बढ़ना होगा. जवाद जरीफ ने यह बात अपनी किताब “The World Ahead: Discourses on the Global Order” के विमोचन कार्यक्रम में कही. उन्होंने कहा कि हाल के अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम साफ दिखाते हैं कि दुनिया में स्थायी और भरोसेमंद गठबंधन की उम्मीद करना अब वास्तविक नहीं रहा.
जवाद जरीफ के मुताबिक अब दुनिया को न तो द्विध्रुवीय (बाइपोलर) कहा जा सकता है और न ही बहुध्रुवीय (मल्टीपोलर). उनका कहना है कि आज का दौर “पोस्ट-पोलर” है. इसका मतलब है कि ताकत अब एक या दो देशों में केंद्रित नहीं है, बल्कि सैन्य, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में अलग-अलग जगह बंटी हुई है. इस वजह से कोई भी देश या गठबंधन पूरी दुनिया पर प्रभाव नहीं डाल सकता और न ही हर संकट में अपने सहयोगियों को बचाने के लिए आगे आता है.
जवाद जरीफ ने अपनी बात समझाने के लिए वेनेजुएला का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि वेनेजुएला को लंबे समय से आर्थिक और राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन जिस तरह की मदद की उम्मीद की जा रही थी, वह चीन या रूस जैसे देशों से नहीं मिली. जवाद जरीफ के अनुसार यह दिखाता है कि आज के दौर में “वफादारी की राजनीति” काम नहीं करती.
पूर्व ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि यही अनुभव ईरान को भी हाल की 12 दिन की जंग के दौरान हुआ. उनके मुताबिक उस संघर्ष में यह साफ हो गया कि बड़े देशों से बड़े बलिदान या मजबूत समर्थन की उम्मीद करना सही नहीं है. कई बार देशों को अपने दम पर ही मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है.
जवाद जरीफ ने कहा कि अमेरिका, नाटो और ट्रांस-अटलांटिक संबंधों में हो रहे बदलाव भी इस नई वैश्विक व्यवस्था का संकेत हैं. उन्होंने यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिका की नीति और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को लेकर दिए गए बयान का उदाहरण देते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति पहले से ज्यादा अनिश्चित और जटिल हो चुकी है.
जवाद जरीफ का मानना है कि अगर देश अभी भी पुराने ब्लॉक-आधारित नजरिये से दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे तो उनकी रणनीति गलत साबित होगी.उन्होंने कहा कि ईरान सहित सभी देशों को वैश्विक व्यवस्था की नई हकीकत को समझना होगा, ताकि वे अपने राष्ट्रीय हितों की बेहतर तरीके से रक्षा कर सकें और आने वाले रुझानों को सही समय पर पहचान सकें.