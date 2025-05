'सीजफायर के लिए डरे कुत्ते की तरह दुम दबाकर भागा फिर रहा था पाकिस्तान...', पूर्व पेंटागन अफसर का दावा

USA News: पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देते हुए भारत ने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया था. भारत के एक्शन से पूरे पाकिस्तान में अफरा- तफरी मच गई थी. हालांकि दोनों देशो में संघर्ष समाप्त हो गया है. जिसके बाद पेंटागन के पूर्व अधिकारी और अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो माइकल रुबिन ने कहा कि पाकिस्तान युद्ध विराम करने की कोशिश में एक डरे हुए कुत्ते की तरह भागा-भागा फिर रहा था, जिसकी दुम पैरों के बीच दबी हुई थी. इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा जानते हैं.

बुरी तरह हारा पाकिस्तान

उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना इस सच्चाई से खुद को नहीं बचा सकती कि वे न केवल हारे हैं बल्कि बहुत बुरी तरह हारे. आगे कहा कि स्पष्ट रूप से, पाकिस्तानी सेना के भीतर एक समस्या है, क्योंकि यह पाकिस्तानी समाज के लिए एक कैंसर है और क्योंकि एक सेना के रूप में यह अक्षम है. क्या असीम मुनीर अपनी नौकरी बचा पाएंगे? मूल रूप से, पाकिस्तान को घर को साफ करने की जरूरत है, लेकिन यह एक खुला सवाल है कि क्या वे ऐसा करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं.

नहीं है कोई अंतर

साथ ही आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के अधिकारियों के शामिल होने पर उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि आतंकवादी और आईएसआई या पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के सदस्य के बीच कोई अंतर नहीं है. भारत के रूख से पाकिस्तान पूरी तरह से हैरान है. उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान ने भारत के साथ हर एक युद्ध की शुरुआत की है और किसी तरह खुद को यह विश्वास दिलाया है कि वह हारने के बाद भी जीत गया है.

| Washington, DC | On India-Pakistan conflict, former Pentagon official and a senior fellow at the American Enterprise Institute, Michael Rubin, says, "...Pakistan went running to try to achieve a ceasefire like a scared dog with its tail between its legs. There is… pic.twitter.com/KxedVCO5Dd

— ANI (@ANI) May 14, 2025