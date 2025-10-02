Advertisement
trendingNow12944429
Hindi Newsदुनिया

ट्रंप ने कहा मूर्ख आदमी, पलटवार करते हुए पूर्व रूसी राष्ट्रपति ने डोनाल्ड की बखिया उधेड़ दी; सबसे छिछले स्तर पर जुबानी जंग!

Medvedev mocks Trump elusive’ submarines near Russia: पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसा है. इससे पहले ट्रंप ने मेदवेदेव को मूर्ख व्यक्ति कहा था. पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ट्रंप ने वादा किया था कि वो रूसी तटों पर परमाणु पनडुब्बियां भेजेंगे लेकिन अब तक तो वो नहीं आईं.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 02, 2025, 08:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप ने कहा मूर्ख आदमी, पलटवार करते हुए पूर्व रूसी राष्ट्रपति ने डोनाल्ड की बखिया उधेड़ दी; सबसे छिछले स्तर पर जुबानी जंग!

Medvedev mocks Trump: पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच सोशल मीडिया पर तीखी नोकझोंक इन दिनों पूरी दुनिया देख रही है. ट्रंप ने पहले पूर्व रूसी राष्ट्रपति मेदवेदेव को मूर्ख कहा तो मेदवेदेव ने सोशल मीडिया पर पलटवार करते हुए ट्रंप के पनडुब्बी दावे का जमकर मजाक उड़ाया. यूक्रेन युद्ध को लेकर शुरू हुई यह जुबानी जंग अब तीखी हो चुकी है. मेदवेदेव ने ट्रंप के बयानों को नाटकीय बताया, जबकि तनाव सोशल मीडिया पर बढ़ता जा रहा है. दोनों नेताओं की यह जुबानी जंग इतने निचले स्तर पर पहुंच जाएगी किसी ने सोचा नहीं था. 

ट्रंप का तंज और मेदवेदेव का करारा जवाब
पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ट्रंप ने वादा किया था कि वो रूसी तटों पर परमाणु पनडुब्बियां भेजेंगे लेकिन अब तक तो वो नहीं आईं. इससे पहले ट्रंप ने मंगलवार को क्वांटिको, वर्जीनिया में मरीन कॉर्प्स बेस पर अपने संबोधन में मेदवेदेव को "मूर्ख व्यक्ति" करार दिया था और कहा कि उन्होंने रूस के तट पर एक-दो पनडुब्बियां भेजी हैं.

यह भी पढ़ें:- टैरिफ जंग के बीच चीन ने नहीं खरीदा अमेरिकी सोयाबीन, ट्रंप की निकल गई सारी हेकड़ी, शी जिनपिंग से करने जा रहे मुलाकात

Add Zee News as a Preferred Source

मेदवेदेव ने ट्रंप पर ली चुटकी
मेदवेदेव ने अंग्रेजी में एक्स पर कहा, "न्यू एपिसोड ऑफ थ्रिलर सीरीज, ट्रंप ने एक बार फिर उन पनडुब्बियों का जिक्र किया जिन्हें उन्होंने कथित तौर पर 'रूसी तटों पर भेजा' था और जोर देकर कहा कि वे 'बहुत अच्छी तरह छिपी हुई हैं.' फिर चुटकी लेते हुए मेदवदेव ने लिखा, "जैसा कि कहावत है, अंधेरे कमरे में काली बिल्ली ढूंढना मुश्किल है—खासकर अगर वह वहां न हो."

दोनों के बीच जुबानी जंग कब से?
दोनों के बीच जुबानी जंग पिछले कुछ महीनों से काफी रफ्तार पकड़ चुकी है. मामला ट्रंप की ओर से यूक्रेन युद्ध खत्म करने के प्रस्ताव से शुरू हुआ था. उन्होंने वर्तमान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 8 अगस्त 2025 तक युद्ध समाप्त करने की समय सीमा निर्धारित की थी. बस इसके बाद ही मेदवेदेव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ट्रंप पर हमला शुरू कर दिया था. रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने ट्रंप पर "रूस के साथ अल्टीमेटम गेम" खेलने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा, "प्रत्येक नया अल्टीमेटम एक खतरा है और युद्ध की ओर एक कदम है."

यह भी पढ़ें:- पहले शहबाज-मुनीर को अमेरिका में बुलाकर खिलाया-पिलाया फिर ट्रंप ने बना दिया 'उल्‍लू'! कैसे गाजा प्लान पर बुरा फंस गया पाकिस्तान?

रूस को ट्रंप का नहीं कोई खौफ?
उन्होंने जुलाई माह के आरंभ में ट्रंप के अल्टीमेटम को "नाटकीय" बताते हुए कहा था कि "रूस को इसकी परवाह नहीं है." जिसके बाद टेलीग्राम पर मेदवेदेव ने एक "डेड हैंड" खतरे की चेतावनी दी थी, जिसे कुछ सैन्य विश्लेषकों ने रूस की जवाबी परमाणु हमला नियंत्रण प्रणाली का 'कोडनेम' माना था. (इनपुट आईएएनएस से)

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Dmitry Medvedev

Trending news

Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Gandhi Jayanti
Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Dussehra 2025 Live Updates: दशहरे पर बन रहे हैं ये शुभ योग, जानें क्या है रावण दहन और श्री राम की पूजा का शुभ मुहूर्त
Dussehra 2025 date and time
Dussehra 2025 Live Updates: दशहरे पर बन रहे हैं ये शुभ योग, जानें क्या है रावण दहन और श्री राम की पूजा का शुभ मुहूर्त
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
DNA
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
illegal intruders
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
DNA
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
DNA Analysis
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
DNA Analysis
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
New York News
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
rss
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
;