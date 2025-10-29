Advertisement
खूबसूरत हुस्‍न, शातिर दिमाग...सेक्स को हथियार बनाकर पता करती सीक्रेट, रूसी महिला जासूस ने खोले गंदे राज, मर्दों को फंसाकर कैसे करती बर्बाद?

Former Russian sex spy Aliia Roza: सोचो, आप ऑफिस से थके लौट रहे हो, रास्ते में एक खूबसूरत लड़की दिख जाए. कुछ दिन बाद कॉफी शॉप में एक हसीना मुस्कुरा रही हो. अगले दिन जिम में फिर वही लड़की आपसे टकरा जाए. अचानक सोशल मीडिया पर आपके पोस्ट पर अचानक मिलने वाली लड़की के लाइक आने लगे. इससे पहले आपके दिल में खुशी के मारे गुब्बारे फटे, दिल धड़कने लगे? रुक जाओ. ये लड़की आपको प्यार नहीं बर्बाद करने आई है. यही है हनी ट्रैप. जी हां, इसी को लेकर पूर्व रूसी सेक्स जासूस अलीया रोजा ने खुलासा किया है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 29, 2025, 01:09 PM IST
Ex-Russian Spy Aliia Roza: पूरी दुनिया के लड़के सावधान हो जाओ! चीन और रूस जैसे देश खूबसूरत लड़कियों को भेजकर तुम्हारे राज़ चुरा रहे हैं. जी हां, पहले दिमाग पर ज़ोर देने से पहले हम आपको पूरी कहानी बताते हैं. पूर्व रूसी सेक्स जासूस आलिया रोज़ा ने खुलासा किया है कि चीन-रूस की सुंदर महिलाएं टेक एक्सपर्ट्स को रोमांस के जाल में फंसाकर ट्रेड सीक्रेट चुरा रही हैं. न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में रोज़ा ने टारगेट चुनने से लेकर शादी तक के सारे राज़ खोल दिए.

आलिया रोज़ा ने खोले राज
आलिया रोज़ा ने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि वे अपनी मनचाही चीज़ें पाने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाती हैं. सोशल मीडिया, तारीफ़ें और इमोशनल ब्लैकमेल से वे कामयाब हो जाती हैं. इसे 'हनी ट्रैप' या 'सेक्स वारफेयर' कहते हैं. पूर्व रूसी जासूस आलिया रोज़ा ने खुद कबूला, “मैं ऐसी ही ट्रेनिंग ले चुकी हूँ. मैं हाई-प्रोफ़ाइल टेक अधिकारियों को फुसलाकर बिज़नेस सीक्रेट चुराती थी.” उन्होंने ऐसे जासूसों के इस्तेमाल किए तरीकों का भी खुलासा किया.

पुरुषों को लुभाने और हेरफेर करने की ट्रेनिंग 
न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस की रहने वाली यह पूर्व सेक्स जासूस एक ख़ुफ़िया टारगेट के प्यार में पड़कर देश छोड़कर चली गई. रिपोर्ट में इन जासूसों के रोमांस घोटालों और बनावटी अंतरंगता का ज़िक्र है. आलिया रोज़ा ने बताया कि उन्हें पुरुषों को लुभाने और हेरफेर करने की ट्रेनिंग दी गई थी, ताकि उनके देश को फ़ायदा हो. 

कैसे फंसाती?
टाइम्स ऑफ़ लंदन की उस रिपोर्ट के बाद आई, जिसमें बताया गया कि चीन और रूस टेक अधिकारियों को फँसाने के लिए आकर्षक महिला एजेंट भेजते हैं. रोज़ा ने विस्तार से समझाया कि जासूस पुरुषों को कैसे फुसलाते हैं और उनसे बिज़नेस राज़ उगलवाते हैं. रोज़ा ने बताया तरीक़ारोज़ा कहती हैं कि वे टारगेट की भावनाओं से खेलकर उन्हें प्रभावित करती थीं. बिना संपर्क किए कई बार उनके सामने आकर विश्वास बनातीं. उन्होंने कहा, “आप उनके कॉफ़ी शॉप या जिम में जा सकते हैं, या उनके पोस्ट लाइक करते रहें. जब आख़िर में मिलते हैं, तो उनका दिमाग़ पहले से ही आप पर भरोसा कर लेता है.”

झूठी कहानी सुनाती
परिचित होने के बाद झूठी कहानी सुनातीं – जैसे “मैं गरीब हूँ, अकेली हूँ, माता-पिता मारे गए, छात्र हूँ या कंगाल हूँ.” इससे टारगेट को मदद करने की इच्छा होती. फिर वह खुश करने के लिए कुछ भी करते, यहाँ तक कि नंगी तस्वीरें भी शेयर करने लगते.

शिकार के मन में शक पैदा करना
धीरे-धीरे जासूस टारगेट के मन में शक डालते हैं. उन्हें आस-पास के लोगों पर सवाल उठाने को मजबूर करते. रोज़ा कहती हैं, “तुम्हारा बॉस तुम्हारी कद्र नहीं करता, सहकर्मी तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं.” इससे ऐसा बंधन बनता है कि लगता है सिर्फ़ हम एक-दूसरे को समझते हैं, बाक़ी दुनिया बुरी है.फिर धमकी देते हैं कि ज़रूरी जानकारी नहीं दी तो हमेशा के लिए छोड़ देंगे. रोज़ा बताती हैं कि ज़्यादातर टेक एक्सपर्ट अकेले और अलग-थलग रहते हैं. महिलाओं का ध्यान उन पर कम जाता है, इसलिए वे नहीं चाहते कि कोई महिला उन्हें छोड़े. उन्होंने कहा, “महिलाओं से बातचीत में अंतराल होता है, इसलिए निशाना बनाना आसान हो जाता है.” कुछ जासूस तो शिकार से शादी भी कर लेते हैं.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

sex spy

