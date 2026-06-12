उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन उस साल उत्तर कोरिया द्वारा सीमा पार कचरे से भरे गुब्बारे भेजने के जवाब में किया गया था और यह आत्मरक्षा का एक जायज कदम था, जिसका यून के मार्शल लॉ लागू करने से कोई लेना-देना नहीं था. उनके वकीलों ने अभियोजन पक्ष के दावों को "अटकलों पर आधारित और झूठी कहानी" बताकर खारिज कर दिया. दोनों कोरियाई देशों के बीच तनाव में ड्रोन उड़ानें एक अहम मुद्दा बनी हुई हैं, क्योंकि तकनीकी रूप से वे अभी भी युद्ध की स्थिति में हैं.