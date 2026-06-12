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किम जोंग के देश के खिलाफ उठाया था मुसीबत में कदम! अब हो गई 30 साल की सजा, इस पूर्व राष्ट्रपति ने ऐसा क्या किया था?

South Korea: दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को उत्तर कोरिया में मिलिट्री ड्रोन भेजने के लिए 30 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. इसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 12, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:45 AM IST
किम जोंग के देश के खिलाफ उठाया था मुसीबत में कदम! अब हो गई 30 साल की सजा, इस पूर्व राष्ट्रपति ने ऐसा क्या किया था?

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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