South Korea News: दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को लेकर अक्सर तकरार देखने को मिलती है. इसी बीच दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को उत्तर कोरिया में मिलिट्री ड्रोन भेजने के लिए 30 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. सरकारी वकीलों ने तर्क दिया कि जानबूझकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाने की कोशिश की गई. ताकि बाद में देश में मार्शल लॉ (आपात सैन्य शासन) लागू करने का आधार तैयार किया जा सके. जानिए क्या है पूरा मामला.
इसे लेकर स्पेशल अभियोजक ने अप्रैल में कहा था कि ड्रोन के जरिए युद्ध जैसे हालात पैदा करने की कोशिश ने देश की सुरक्षा को कमजोर किया था. यह मामला अक्टूबर 2024 का था. उस दौरान दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया की तरफ ड्रोन भेजे थे. इन ड्रोन से प्रोपेगैंडा (प्रचार) पर्चे भी गिराए गए. इससे दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव बहुत बढ़ गया था.
यह सजा उन्हें फरवरी में मिली उम्रकैद की सजा के बाद सुनाई गई है, फरवरी में उन्हें मार्शल लॉ के ऐलान के जरिए दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली को "ठप" करने के लिए विद्रोह का नेतृत्व करने का दोषी ठहराया गया था. सरकारी वकीलों ने यह भी तर्क दिया था कि इस ऑपरेशन से उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ा और ड्रोन क्रैश होने के बाद गोपनीय जानकारी, लीक हो गई थी.
हालांकि, इस सजा के बाद यून ने बगावत के दोषी ठहराए जाने के फैसले के खिलाफ अपील की है और जोर देकर कहा है कि उन्होंने मार्शल लॉ सिर्फ देश की भलाई के लिए लागू किया था. यून की कानूनी टीम ने ड्रोन से जुड़े आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि अभियोजकों द्वारा बताए गए ड्रोन ऑपरेशन के लिए उनकी तरफ से न तो कोई पहले आदेश दिया गया था और न ही बाद में कोई मंजूरी दी गई थी.
उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन उस साल उत्तर कोरिया द्वारा सीमा पार कचरे से भरे गुब्बारे भेजने के जवाब में किया गया था और यह आत्मरक्षा का एक जायज कदम था, जिसका यून के मार्शल लॉ लागू करने से कोई लेना-देना नहीं था. उनके वकीलों ने अभियोजन पक्ष के दावों को "अटकलों पर आधारित और झूठी कहानी" बताकर खारिज कर दिया. दोनों कोरियाई देशों के बीच तनाव में ड्रोन उड़ानें एक अहम मुद्दा बनी हुई हैं, क्योंकि तकनीकी रूप से वे अभी भी युद्ध की स्थिति में हैं.
दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने इस साल की शुरुआत में अफसोस जताया था, जब एक जांच में पता चला कि सरकारी अधिकारियों ने जनवरी में परमाणु हथियार संपन्न उत्तर कोरिया में ड्रोन भेजे थे.