श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार, पत्नी के इंग्लैंड समारोह से जुड़ा है मामला
Advertisement
trendingNow12892179
Hindi Newsदुनिया

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार, पत्नी के इंग्लैंड समारोह से जुड़ा है मामला

Ranil WickremeSinghe: श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को लेकर दावा किया जा रहा है कि उन्हें CID ने गिरफ्तार कर लिया है. सिंघे पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी खजाने का गलत इस्तेमाल किया था.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 22, 2025, 03:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार, पत्नी के इंग्लैंड समारोह से जुड़ा है मामला

Ranil WickremeSinghe: श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. स्थानीय मीडिया के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उन्हें CID ने गिरफ्तार किया है. ANI ने बताया कि स्थानीय टेलीविजन चैनल अदा डेराना के हवाले से रॉयटर्स ने दावा किया है कि रानिल विक्रमसिंघे को शुक्रवार को आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने एक चल रही जांच के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया.

क्यों गिरफ्तार हुए रानिल विक्रमसिंघे?

विक्रमसिंघे को सरकारी धन के कथित दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. सीआईडी ने राष्ट्रपति रहते हुए एक निजी विदेश यात्रा के लिए सरकारी धन का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में हिरासत में लिया था. पुलिस ने बताया कि 76 वर्षीय विक्रमसिंघे पर सितंबर 2023 में एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में अपनी पत्नी, प्रोफेसर मैत्री विक्रमसिंघे के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने के लिए इंग्लैंड की यात्रा करने हेतु सरकारी धन का उपयोग करने का आरोप है.

गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोलंबो फोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा. इसके अलावा पुलिस ने पहले उनके कर्मचारियों से यात्रा खर्च के बारे में पूछताछ की थी.

विक्रमसिंघे ने आरोपों पर क्या कहा?

विक्रमसिंघे 2023 में हवाना से लौटते समय लंदन में रुके थे, जहां उन्होंने जी-77 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था. ब्रिटेन की राजधानी में उन्होंने और उनकी पत्नी ने वॉल्वरहैम्प्टन विश्वविद्यालय के एक समारोह में भाग लिया था. विक्रमसिंघे ने कहा था कि उनकी यात्रा का खर्च उनकी पत्नी ने उठाया था और इसमें किसी सरकारी धन का इस्तेमाल नहीं किया गया था. हालांकि सीआईडी ​​ने आरोप लगाया है कि विक्रमसिंघे ने निजी यात्रा के लिए सरकारी धन का इस्तेमाल किया था और उनके अंगरक्षकों को भी राज्य सरकार ने भुगतान किया था.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Ranil Vikram Singhe

Trending news

महिला के गंभीर आरोपों के बाद कांग्रेस ने राहुल ममकूटथिल का इस्तीफे की मांग खारिज की
Kerala
महिला के गंभीर आरोपों के बाद कांग्रेस ने राहुल ममकूटथिल का इस्तीफे की मांग खारिज की
सुनो, सुनो, सुनो...वेल्हे तालुका का नाम अब से 'राजगढ़' हो गया है, जानें इसकी वजह
Rajgad fort
सुनो, सुनो, सुनो...वेल्हे तालुका का नाम अब से 'राजगढ़' हो गया है, जानें इसकी वजह
राज ठाकरे से मिलने के बाद फडणवीस ने उद्धव को लगाया फोन, चुनाव के लिए मांगा समर्थन
Devendra Fadanvis
राज ठाकरे से मिलने के बाद फडणवीस ने उद्धव को लगाया फोन, चुनाव के लिए मांगा समर्थन
जम्मू में मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर ED की बड़ी कार्रवाई, 9 जगहों पर मारा छापा
ED Raid
जम्मू में मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर ED की बड़ी कार्रवाई, 9 जगहों पर मारा छापा
बंगाल को मिलेगी पीएम मोदी की सौगात, मेट्रो सेवा का करेंगे शुभारंभ, TMC को लगी मिर्ची
pm modi kolkata visit
बंगाल को मिलेगी पीएम मोदी की सौगात, मेट्रो सेवा का करेंगे शुभारंभ, TMC को लगी मिर्ची
आक्रामक कुत्ता क्या है, कोर्ट को परिभाषित...SC के फैसले पर क्या बोलीं मेनका गांधी
Supreme Court
आक्रामक कुत्ता क्या है, कोर्ट को परिभाषित...SC के फैसले पर क्या बोलीं मेनका गांधी
आवारा कुत्तों की नसबंदी, वैक्सीनेशन और फीडिंग पर बड़ा फैसला.. SC के आदेश की 7 बातें
Supreme Court
आवारा कुत्तों की नसबंदी, वैक्सीनेशन और फीडिंग पर बड़ा फैसला.. SC के आदेश की 7 बातें
Parliament security: संसद की सुरक्षा में लगी सेंध, परिसर में शख्स ने कैसे की घुसपैठ?
parliament
Parliament security: संसद की सुरक्षा में लगी सेंध, परिसर में शख्स ने कैसे की घुसपैठ?
आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, 11 अगस्त के आदेश में किया सुधार
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, 11 अगस्त के आदेश में किया सुधार
नमस्ते सदा वत्सले... क्यों विधानसभा में RSS का प्रार्थना गीत गाने लगे कांग्रेस नेता
DK Shivakumar
नमस्ते सदा वत्सले... क्यों विधानसभा में RSS का प्रार्थना गीत गाने लगे कांग्रेस नेता
;