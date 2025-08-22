श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार, पत्नी के इंग्लैंड समारोह से जुड़ा है मामला

Ranil WickremeSinghe: श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. स्थानीय मीडिया के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उन्हें CID ने गिरफ्तार किया है. ANI ने बताया कि स्थानीय टेलीविजन चैनल अदा डेराना के हवाले से रॉयटर्स ने दावा किया है कि रानिल विक्रमसिंघे को शुक्रवार को आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने एक चल रही जांच के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया.

क्यों गिरफ्तार हुए रानिल विक्रमसिंघे?

विक्रमसिंघे को सरकारी धन के कथित दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. सीआईडी ने राष्ट्रपति रहते हुए एक निजी विदेश यात्रा के लिए सरकारी धन का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में हिरासत में लिया था. पुलिस ने बताया कि 76 वर्षीय विक्रमसिंघे पर सितंबर 2023 में एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में अपनी पत्नी, प्रोफेसर मैत्री विक्रमसिंघे के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने के लिए इंग्लैंड की यात्रा करने हेतु सरकारी धन का उपयोग करने का आरोप है.

Former Sri Lankan President Ranil Wickremesinghe was arrested by the Criminal Investigation Department (CID) on Friday in connection with an ongoing investigation, reports Reuters, quoting local television channel Ada Derana. Add Zee News as a Preferred Source (File photo) pic.twitter.com/uwTW8cTyOB — ANI (@ANI) August 22, 2025

गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोलंबो फोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा. इसके अलावा पुलिस ने पहले उनके कर्मचारियों से यात्रा खर्च के बारे में पूछताछ की थी.

विक्रमसिंघे ने आरोपों पर क्या कहा?

विक्रमसिंघे 2023 में हवाना से लौटते समय लंदन में रुके थे, जहां उन्होंने जी-77 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था. ब्रिटेन की राजधानी में उन्होंने और उनकी पत्नी ने वॉल्वरहैम्प्टन विश्वविद्यालय के एक समारोह में भाग लिया था. विक्रमसिंघे ने कहा था कि उनकी यात्रा का खर्च उनकी पत्नी ने उठाया था और इसमें किसी सरकारी धन का इस्तेमाल नहीं किया गया था. हालांकि सीआईडी ​​ने आरोप लगाया है कि विक्रमसिंघे ने निजी यात्रा के लिए सरकारी धन का इस्तेमाल किया था और उनके अंगरक्षकों को भी राज्य सरकार ने भुगतान किया था.