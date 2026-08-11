/14 साल के खून का हिसाब! बशर अल-असद को सजा-ए-मौत, छोटे भाई माहेर के लिए भी फांसी का फरमान

सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद को सीरियाई अदालत ने उनकी गैर मौजूदगी में सजा-ए-मौत सुनाई है. असद पर सीरिया के 14 साल के संघर्ष के दौरान 'युद्ध अपराध' और 'मानवता के खिलाफ अपराध' से संबंधित आरोप थे, जिसमें लगभग पांच लाख लोग मारे गए थे. उनके छोटे भाई माहेर अल-असद, जो सीरियाई सेना के पूर्व नेता हैं, को भी मौत की सजा दी गई है.
इसी मामले में असद के मामा के बेटे अतेफ नजीब को भी मौत की सजा सुनाई गई थी, जो सीरियाई सेना के पूर्व ब्रिगेडियर जनरल थे और 2011 में असद के कार्यकाल में दारा राज्य में राजनीतिक सुरक्षा शाखा के चीफ भी थी. पूर्व ब्रिगेडियर पर राज्य में उस दमनकारी कार्रवाई का नेतृत्व करने का आरोप था जिसकी वजह से विद्रोह और बाद में गृहयुद्ध हुआ. अदालत ने फैसला सुनाया कि नजीब ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जानबूझकर हत्या और यातना देकर मौत के घाट उतारने का अपराध किया है.
जिस समय अदालत ने सजा का ऐलान किया, उस वक्त बशर अल-असद अदालत में मौजूद नहीं थे. वह दिसंबर 2024 में सत्ता से हटने के बाद रूस चले गए थे और मॉस्को में रह रहे हैं. बावजूद सीरियाई अदालत ने उनके खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही जारी रखी और 11 अगस्त 2026 को उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई.
2024 में, जब सीरिया के अंदर बशर अल असद के लिए हालात नागवार हो गए थे तो, उन्होंने देश छोड़ दिया था और रूस ने उन्हें पनाह दी थी. सीरिया की नई सरकार रूस से उन्हें सौंपने की मांग करती रहती है, हालांकि ऐसा बहुत कम बार देखने को मिलता है कि किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का प्रत्यर्पण किया जाता हो और इस मामले में भी ऐसे कोई संकेत मिलते नहीं दिखाई दे रहे हैं. इसके पीछे रूस और असद के पुराने संबंध भी हैं. क्योंकि असद के शासनकाल के दौरान दौरान रूस ने सीरियाई सरकार को सैन्य और राजनीतिक समर्थन दिया था.
सीरियाई अदालत ने असद की गैर मौजूदगी में यह फैसला सुनाया है. साथ ही फैसला सुनना और सजा को वास्तव में लागू करना दो अलग चीजें हैं. क्योंकि असद रूस में हैं और जब तक उन्हें सीरिया के हवाले नहीं किया जाता, तब तक यह सजा सिर्फ कागजों में ही देखने को मिलेगी. इस सजा को लागू करना व्यावहारिक रूप से मुश्किल है.
दरअसल 2011 के दौरान अरब दुनिया में 'Arab Spring' के नाम से लोकतंत्र और सियासी सुधारों की मांग को लेकर खूब अंदोलन चल रहे थे. इसी के तहत मार्च 2011 में सीरिया के दारा राज्य में कुछ नाबालिग बच्चों ने दीवारों पर सरकार को चुभने वाले नारे लिख दिए थे. जिसके बाद प्रशासन ने उन बच्चों के खिलाफ सख्ती अपनाते हुए, उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें तरह-तरह की तकलीफें भी दी गईं. अपने बच्चों के साथ जुल्म होता देख, उनके परिवार वालों ने प्रदर्शन भी किए, ये प्रदर्शन इतने तेज हो गए कि दूसरे राज्यों में भी फैलने लगे.