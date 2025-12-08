Advertisement
कभी रूस ने बचाई थी जान, सीरिया के उस पूर्व राष्ट्रपति ने पुतिन पर कर दी अभद्र टिप्पणी, वीडियो वायरल

Bashar al Assad: वायरल हो रहा वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि, एक साल पहले असद सीरिया छोड़कर रूस भाग गया था. उस वक्त सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल शरा की अगुवाई में विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जा कर असद के शासन को उखाड़ फेंका था.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 08, 2025, 09:04 PM IST
कभी रूस ने बचाई थी जान, सीरिया के उस पूर्व राष्ट्रपति ने पुतिन पर कर दी अभद्र टिप्पणी, वीडियो वायरल

Syrian former President: सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर-अल-असद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने पूर्व सलाहकार के साथ मौजूद बताए जा रहे हैं. वीडियो में दोनों मिलकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मजाक उड़ा रहे हैं. ये वीडियो ऐसे वक्त पर वायरल हो रहा है जब सीरिया के लोग बशर-अल-असद और उसके तानाशाही शासन को उखाड़ फेंकने की पहली वर्षगांठ मना रहे हैं. हालांकि, इस वीडियो की तारीख और जगह को लेकर किसी तरह की कोई पुष्टि अभी सामने नहीं आई है. इस वीडियो में पूर्व सीरियाई राष्ट्रपति बशर अली गाड़ी चलाते दिखाई दे रहे हैं, इस दौरान उनकी निजी बातचीत इस वीडियो में रिकॉर्ड हुई है. 

तख्तापलट के बाद रूस भागे
वायरल वीडियो में बशर-अल-असद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मजाक उड़ाते हुए उन्हे फूला हुआ कह रहे हैं और इसका कारण वो सर्जरी को बता रहे हैं. वायरल हो रहा वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि, एक साल पहले असद सीरिया छोड़कर रूस भाग गया था. उस वक्त सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल शरा की अगुवाई में विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जा कर असद के शासन को उखाड़ फेंका था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार असद के खिलाफ ये पूरे विद्रोह लगभग 13  वर्षों से भी अधिक वक्त तक चला था. सीरिया के अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले असद परिवार ने लगभग 54 वर्षों तक सीरिया पर शासन किया था. 

कौन है वर्तमान राष्ट्रपति?

सीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति अल-शरा यूएस की आतंकवादी लिस्ट में कुछ समय पहले तक शामिल थे. उन पर लादेन के आतंकवादी संगठन लश्कर से सहायता के आरोप लगे थे, जिनको अमेरिका ने अल-शरा की पहली अमेरिकी यात्रा से एक दिन पहले हटा दिया था.  रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए पूर्व राष्ट्रपति की ये वीडियो अल अरबिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है. इस तरह के अल अरबिया ने और वीडियो भी पोस्ट किए हैं, जिसमें बशर-अल-असद गाड़ी चला रहे हैं और उनका सहयोगी उनसे बात करते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है.

