Hindi Newsदुनिया

भारत से सालों का रिश्ता बर्बाद कर डाला... पूर्व सलाहकार जॉन बोल्टन ने ट्रंप पर निकाली जमकर भड़ास, जानें टैरिफ नीति पर क्या कहा?

SCO Summit: एससीओ शिखर सम्मेलन में मोदी की पुतिन और शी से मुलाकात के बाद पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने ट्रंप पर जमकर भड़ास निकाली है. उनकी चेतावनी दी कि ट्रंप की टैरिफ नीति चीन को फायदा पहुंचा सकती है. जानें पूरा मामला.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 02, 2025, 07:25 AM IST
John Bolton slams US President over tariff policy: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को भारत-अमेरिका रिश्तों के लिए खतरनाक बताया है. उन्होंने कहा कि इस नीति ने भारत को रूस से दूर करने की दशकों की मेहनत को चौपट कर दिया और चीन को भू-राजनीतिक फायदा दे दिया. 

ट्रंप की टैरिफ नीति पर हमला
न्यूज एजेंसी एएनआई में छपी रिपोर्ट के मुताबिक,  जॉन बोल्टन ने सोमवार को एक्स पर कई पोस्ट में ट्रंप की नीतियों की कड़ी आलोचना की. उन्होंने लिखा, "पश्चिमी देशों ने भारत को सोवियत संघ/रूस से अलग करने और चीन के खतरे से आगाह करने में सालों लगाए. ट्रंप की गलत टैरिफ नीति ने इन कोशिशों को बर्बाद कर दिया."  उन्होंने कहा कि भारत पर 50% टैरिफ, जिसमें रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए 25% अतिरिक्त टैरिफ शामिल है इन सबने भारत-अमेरिका संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है. बोल्टन ने चेतावनी दी कि ट्रंप की नीति ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पूर्वी एशिया में स्थिति को अपने पक्ष में करने का मौका दे दिया.

एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत की कूटनीति
बोल्टन की टिप्पणी चीन के तियानजिन में हुए 25वें शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के बाद आई. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की. विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक, मोदी और शी ने वैश्विक व्यापार को स्थिर करने में भारत और चीन की अहम भूमिका को स्वीकार किया. मोदी ने पुतिन के साथ मुलाकात में भारत-रूस के मजबूत रिश्तों पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "भारत और रूस हमेशा मुश्किल हालात में एक-दूसरे के साथ खड़े रहे हैं." पुतिन ने भी इस साल भारत-रूस 'विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी' की 15वीं वर्षगांठ का जिक्र किया. 

ट्रंप की नीति से रणनीतिक नुकसान
बोल्टन, जो 2018-19 में ट्रंप के पहले कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे उन्होंने कहा कि ट्रंप की नीतियों में रणनीतिक दृष्टिकोण की कमी है. भारत जैसे अहम सहयोगी को रूस से तेल खरीदने के लिए दंडित करना और चीन पर नरम रवैया अपनाना गलत है. भारत ने इन टैरिफ को "अनुचित" बताया, जबकि रूस ने अमेरिका पर भारत पर अवैध व्यापार दबाव डालने का आरोप लगाया. 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Donald Trump

;