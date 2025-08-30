यूक्रेनी संसद के पूर्व स्पीकर एंड्री पारुबी की गोली मारकर हत्या, लविव शहर में मिली लाश
Russia Ukraine War: रूस यूक्रेन के बीच कई सालों से चल रहे युद्ध के बीच आर्मी कमांडरों को टारगेट करके कई बार उन्हें निशाना बनाया गया. उससे इतर किसी हाईप्रोफाइल राजनेता की हत्या के इस गंभीर मामले की जांच जारी है. यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने पारुबिय की मौत की पुष्टि करते हुए इसे भयावाह हत्या कहा है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 30, 2025, 04:47 PM IST
Andriy Parubiy shot dead in Lviv: यूक्रेन की संसद के पूर्व स्पीकर की हत्या से देश में हड़कंप मच गया. पूर्व स्पीकर एंड्री पारुबिय की शनिवार को लविवि में गोली मारकर हत्या कर दी गई. राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने पारुबिय की मौत की पुष्टि करते हुए इसे भयावह हत्या का मामला बताया है. जेलेंस्की ने कहा कि गृह मंत्री इहोर क्लिमेंको और सरकारी अभियोजक जनरल रुस्लान क्रावचेंको ने घटना की पहली जानकारी दी है. जेलेंस्की ने एक्स पर एक बयान में कहा, 'उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदना.'

हत्याकांड की जांच जारी जेलेंस्की ने रखी नजर 

जेलेंस्की ने ये भी कहा, 'उनके हत्यारे बख्शे नहीं जाएंगे. हत्यारों की तलाश में दबिश दी जा रही है. मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सभी एजेंसियां तालमेल बिठाकर काम कर रही हैं. कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, पारुबिय की शहर के दक्षिणी फ्रैंकिव्स्की ज़िले में गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने बताया कि दोपहर के आसपास एक इमरजेंसी कॉल आई और पीड़ित की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. यूक्रेन की जिला पुलिस ने शुरुआत में बताया था कि गोलीबारी में एक राजनीतिक व्यक्ति की मौत हो गई है. अब ये पुष्टि की गई है कि मृतक पूर्व स्पीकर पारुबिय ही थे.

FAQ-

सवाल- कौन थे पारुबिय?
जवाब- पारुबी ने यूरोमैदान क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी. यूरोमैदान क्रांति यूक्रेन में राष्ट्रपति यानुकोविच द्वारा रूस के साथ घनिष्ठ संबंधों के पक्ष में यूरोपीय संघ के समझौते को अस्वीकार करने के बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों की एक लहर थी. राजधानी कीव के इंडिपेंडेंस स्क्वायर में केंद्रित ये आंदोलन भ्रष्टाचार और दमन के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह में बदल गया. इसका अंत यानुकोविच के देश छोड़कर भागने के साथ हुआ, जिसके बाद रूस ने क्रीमिया पर कब्ज़ा कर लिया और पूर्वी यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया.

सवाल- शक की सुई किधर है?
जवाब- 30 अगस्त की शाम तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी यूक्रेन पुलिस का अधिक्रत बयान नहीं आया है. मामले की जांच जारी है. अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा.

सवाल- रूस-यूक्रेन युद्ध कब शुरू हुआ?
जवाब- 24 फरवरी, 2022. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति के बीच अलास्का में कुछ दिन पहले बैठक हुई थी. जिसमें रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने पर भी मंथन हुआ था.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

UkraineAndriy Parubiy

