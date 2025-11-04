ट्रंप से बड़ा खतरा अमेरिका के लिए कोई और नहीं... ये कहने वाले US के पूर्व उपराष्ट्रपति का निधन

Richard Cheney: अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति रिचर्ड ब्रूस (डिक) चेनी, जिन्होंने कभी डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा कहा था, का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, चेनी का निधन निमोनिया और हृदय संबंधी बीमारियों के कारण हुआ. उनके परिवार ने जारी बयान में बताया कि उनकी पत्नी लिन, बेटियां लिज और मैरी तथा परिवार के अन्य सदस्य उनके निधन के समय उनके साथ मौजूद थे. परिवार ने अपने बयान में कहा कि डिक चेनी एक महान और अच्छे व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने बच्चों और पोते-पोतियों को देशप्रेम, साहस, सम्मान, प्रेम और दया के साथ जीवन जीना सिखाया. चेनी ने 2001 से 2009 तक अमेरिका के 46वें उपराष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के साथ दो कार्यकाल पूरे किए. उन्हें अमेरिकी इतिहास के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली उपराष्ट्रपतियों में से एक माना जाता था और अक्सर उन्हें इराक युद्ध का मुख्य वास्तुकार कहा जाता था.

1941 में हुआ था चेनी का जन्म

30 जनवरी 1941 को लिंकन, नेब्रास्का में जन्मे चेनी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड के प्रशासन में की थी. उन्होंने व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य किया और बाद में 1975 में इस पद के प्रमुख बने. 1978 में उन्होंने व्योमिंग से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का चुनाव जीता और लगातार 6 कार्यकाल तक कांग्रेस सदस्य रहे. बाद में वे हाउस माइनॉरिटी व्हिप बने. 1989 में, राष्ट्रपति जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश ने चेनी को रक्षा सचिव नियुक्त किया. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 1989 में पनामा पर अमेरिकी आक्रमण और 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म यानी कुवैत से इराकी सेना को खदेड़ने के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

रक्षा सचिव पद से हटने के बाद चेनी ने निजी क्षेत्र का रुख किया और डलास स्थित हैलीबर्टन कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बने. हालांकि उन्होंने 1996 में राष्ट्रपति पद के चुनाव में उतरने की संभावना पर विचार किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इससे इंकार कर दिया. चेनी के परिवार में उनकी पत्नी लिन चेनी, बेटियां लिज और मैरी चेनी, और सात पोते-पोतियां हैं. परिवार ने अपने बयान में कहा कि डिक चेनी ने अपने देश के लिए जो कुछ किया उसके लिए हम उनके बेहद आभारी हैं. हम खुद को धन्य मानते हैं कि हमने उनसे प्रेम किया और उनका प्रेम पाया.