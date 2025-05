Operation Sindoor से 4 दिनों में हिंदुस्तान कैसे बना 'महाशक्ति', अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति ने बताई क्रोनोलॉजी!

Amrullah Saleh on Operation Sindoor: आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में शुरू हुआ सैन्य संघर्ष फिलहाल रुक गया है. दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से तत्काल युद्धविराम की घोषणा कर दी है. लेकिन 4 दिनों तक चले इस संघर्ष में भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि एक नई महाशक्ति का उदय हो चुका है. वह महाशक्ति, जो किसी से अनावश्यक उलझना नहीं चाहती लेकिन यदि कोई उसे मजबूर करे तो वह उसे मटियामेट करने में भी देर नहीं लगाती.

4 दिनों में ही घुटने को किया मजबूर

भारत ने जिस तरह बिना युद्ध की घोषणा किए 4 दिनों में ही पाकिस्तान को घुटनों पर आने को मजबूर कर दिया, उसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है. अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' और पाकिस्तान के ऑपरेशन 'बुनयान उल मरसूस' की तुलना कर हिंदुस्तान को जबरदस्त क्षेत्रीय शक्ति करार दिया है. एक्स पर किए पोस्ट में सालेह ने 7 बिंदुओं के जरिए बताया कि भारत ने अपनी सधी हुई रणनीति के जरिए पाकिस्तान को कैसे हर क्षेत्र में रगड़कर रख दिया. आप भी इस लेख को पढ़ेंगे तो गर्व से भर उठेंगे.

'दुनिया से नहीं मांगी कोई मदद'

सालेह ने लिखा, अब तक कोई भी आतंकी हमला होने पर भारत हर बार संयुक्त राष्ट्र संघ से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाता था. लेकिन अब भारत समझ चुका है कि UN पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुका है और उसकी कोई सुनता नहीं है. इसलिए उसने खुद ही आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दुनिया को सीधा संदेश दिया कि वह अपनी संप्रभुता और और रणनीतिक स्वायत्ता से कोई समझौता नहीं करेगा.

'भारत में आतंक का भेद कर दिया खत्म'

पहली बार, भारत ने इस धारणा को तोड़ दिया कि आतंकवाद और शह देने वाले अलग-अलग होते हैं. उसने इस बार दोनों को एक ही तराजू पर रखकर एक साथ निशाना बनाया. उसने इस धारणा को भी खत्म कर दिया कि पाकिस्तान के कुछ दुष्ट शक्तिशाली अधिकारी ही आतंक को शह देते हैं. ऐसा करके उसने स्पष्ट कर दिया कि आतंक फैलाने के पीछे संपूर्ण पाकिस्तान राष्ट्र राज्य का हाथ है और कोई हरकत करने पर सबके खिलाफ कार्रवाई होगी.

'कर्ज से जंग नहीं जीती जा सकती'

भारत के साथ चल रही जंग के बीच पाकिस्तान ने आईएमएफ से ऋण के लिए बातचीत की और आश्चर्यजनक रूप से उसे कर्ज मिल भी गया. यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान के पास युद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त फंड नहीं है. ऐसे में वह कुछ समय के लिए भारत को जंग में उलझा तो सकता है लेकिन जीत नहीं सकता. आईएमएफ ऋण से युद्ध नहीं जीता जा सकता है.

Operation Sindoor vs. Operation Bunyan Ul Marsoos

Some of the firsts

One :

Realizing the stalemated status or irrelevance of the UNSC, India didn’t seek to request sympathy from the five of the 1945. Operation Sindoor clearly demonstrated a strong sense of self-confidence and…

— Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) May 10, 2025