VIDEO: प्लेन से उतरे, हाथ मिलाया... पुतिन को अपनी कार में ले गए ट्रंप, ऐसे हुआ महाशक्तियों का महामिलन
Trump Putin Alaska summit: ट्रंप-पुतिन की मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है. इस बीच हिलेरी क्लिंटन का बड़ा बयान आया है उन्होंने कहा है कि अगर ट्रंप शांति समझौता कराने में कामयाब रहे तो उनका नाम नोबेल शांति पुरष्कार के लिए नॉमिनेट किया जाएगा.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 16, 2025, 01:10 AM IST
Trump welcomes Putin: दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षडोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) अलास्का एयरबेस के निर्धारित मीटिंग सेंटर पर पहुंच चुके हैं. महाशक्तियों की महाबैठक शुरू हो चुकी है. सबसे पहले ट्रंप का विमान एयरफोर्स वन अलास्का में लैंड हुआ. कुछ मिनटों के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी अपने अधिकारिक विमान IL-96 जिस पर (POCCHЯ) लिखा था, अलास्का के एयरबेस पर पहुंचे. पुतिन का अलास्का आने के लिए राजी होना एक बड़ा संकेत हैं कि अलास्का समिट (Trump Putin Alaska Summit) कितनी अहम है यहां कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है. पूरी दुनिया की निगाह इस मीटिंग पर लगी है.

B-2 बॉम्बर, F-22 Raptor और चार-चार F-35 और बगल में रेड कार्पेट

पुतिन का बी-2 बॉम्बर की फ्लीट से स्वागत हुआ. इसकी तस्वीर भी वायरल हो रही है. इससे पहले देखा गया कि अलास्का का एंकरेज स्थित एयरबेस में ट्रंप का प्लेन जहां उतरना है और पुतिन का विमान जहां उतरेगा वहां हवाई पट्टी में चार-चार F-35 जेट खड़े हैं. अलास्का 2025 का पोडियम एयर स्ट्राइप के नजदीक लगा था. ऐसा ग्रांड वेलकम दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है. चार F-35 खड़े करके अमेरिका ने दुनिया को जता दिया है कि महाशक्ति का वेलकम कितने शानदार और सुरक्षित तरीके से किया किया जाता है.

दोनों राष्ट्रपति लगभग 30 सेकेंड के अंतराल में नीचे उतरे, पुतिन और ट्रंप कुछ कदम चलकर सामने आते हैं और गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं चंद सेकेंड्स के फोटो ऑप के बाद पुतिन, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की फीस्ट कार में एक साथ बैठ जाते हैं.  

सैकड़ों फाइटर जेट तैनात

इस बीच वैश्विक महाशक्ति पुतिन का अलास्का में वीवीआईपी स्वागत होने के इंतजाम किए गए हैं. खबर है कि खुद राष्ट्रपति ट्रंप, प्रोटोकॉल तोड़कर पुतिन का हवाईपट्टी से रेड कार्पेट वेलकम कर सकते हैं इस बीच पुतिन के स्वागत समारोह की तैयारी की तस्वीरें वायरल हो रही है. ट्रंप ने अपने रूसी समकक्ष का स्वागत करने के लिए ऐसे इंतजाम किए हैं कि पूरी दुनिया की नजर उस पर टिक गई है. अलास्का एयरबेस पर सैकड़ों फाइटर जेट तैनात हैं. 

जेलेंस्की ने क्या कहा?

मुलाकात से करीब एक घंटे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि उन्हें अमेरिका पर पूरा भरोसा है कि यूक्रेन के हित में बात की जाएगी.

समिट का प्रोग्राम

समिट में दोनों महाशक्तियों की बातचीत सफल हुई तो दोनों राष्ट्रपति संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. दोनों नेता लंच करेंगे. दोनों देशों के कई मंत्री मौके पर मौजूद है. ये सिर्फ रूस और यूक्रेन युद्ध के सीजफायर के लिए होने वाली मीटिंग नहीं है. इस मुलाकात में दोनों महाशक्तियां अपने आगे का कोर्स ऑफ एक्शन तय करेंगे. 

क्या रुकेगा युद्ध?

रूस और यूक्रेन युद्ध को 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं और अब इस युद्ध को रोकने की कोशिशें तेज हो गई हैं. डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग रुक जाए. पुतिन और ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? दोनों किस माइंड सेट से मीटिंग करने आए हैं? दुनिया की निगाहें इस मीटिंग पर जमी हुई हैं.

सवाल- ट्रंप-पुतिन की मुलाकात के समय वहां पर बंद कमरे में कौन-कौन होगा?
जवाब- ट्रंप के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और पुतिन के साथ रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव हो सकते हैं.

सवाल- मुलाकात को लेकर क्या अटकलें चल रही हैं?
जवाब-  ट्रंप-पुतिन की 'महा'मुलाकात को लेकर कहा जा रहा है कि रूस की 3 प्रमुख मांगे हैं. यूक्रेन, नाटो का सदस्य नहीं बनाया जाएगा. अमेरिकी हथियार रूस की टेरिटरी से दूर रहेंगे और जमीन के कुछ हिस्से की अदला-बदली हो सकती है.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

Trump Putin Summit

