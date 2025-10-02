Advertisement
ब्रिटेन में खौफ! यहूदी Synagogue के बाहर हमला, 4 घायल; पुलिस ने हमलावर को मारी गोली

Manchester: मैनचेस्टर के एक सभास्थल में एक संदिग्ध व्यक्ति ने अपनी गाड़ी लोगों की भीड़ में घुसा दी और चाकू से हमला कर दिया, जिससे चार लोग घायल हो गए। क्रम्पसॉल स्थित हीटन पार्क सभास्थल पर हुए हमले के बाद सशस्त्र पुलिस ने कथित तौर पर संदिग्ध को गोली मार दी.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Oct 02, 2025, 04:29 PM IST
ब्रिटेन में खौफ! यहूदी Synagogue के बाहर हमला, 4 घायल; पुलिस ने हमलावर को मारी गोली

इंग्लैंड के ग्रेटर मैनचेस्टर में एक बड़ी वारदात हुई है. यहां एक शख्स ने सभास्थल में कार घुसा दी और चाकू से हमला करके कई लोगों को घायल कर दिया. घटना हिटन पार्क स्थित सिनेगॉग (यहूदी धार्मिक स्थल) के बाहर हुई. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने सबसे पहले वहां मौजूद भीड़ पर कार चढ़ाई और फिर चाकू से हमला किया. इस हमले में चार लोग घायल हो गए. इसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने आरोपी को ध इमारत में प्रवेश करने से पहले ही गोली मार दी.

ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने पुष्टि की है कि आरोपी सिनेगॉग के अंदर नहीं जा सका और उसे मौके पर ही काबू कर लिया गया है. ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर एंडी बर्नहैम ने इस घटना को 'गंभीर' बताया और लोगों से इलाके से दूर रहने की अपील की. उन्होंने बीबीसी को बताया कि  'यह गंभीर घटना है, लोग इस क्षेत्र से फिलहाल दूर रहें. खतरा अब टल गया है.' 

'खतरा टल गया है'

उन्होंने लोगों को आश्वासन देते हुए आगे कहा कि, 'लेकिन साथ ही, मैं लोगों को तुरंत यह आश्वासन भी देता हूं कि तात्कालिक खतरा टल गया है. और ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने इस पर बहुत तेज़ी से काम किया है. मुझे लगता है कि घटनास्थल पर मौजूद जनता और सुरक्षाकर्मियों का अद्भुत समर्थन मिला है.'

योम किप्पुर: यहूदी का सबसे पवित्र दिन

मैनचेस्टर में हमला उस दिन हुआ जब पूरी यहूदी बिरादरी योम किप्पुर मना रही थी. यहूदी धार्मिक कैलेंडर में योम किप्पुर को सबसे पवित्र दिन माना जाता है. इस दिन यहूदी कौम करीब 25 घंटे का उपवास (फास्टिंग) रखते हैं और प्रार्थना के लिए आराधनालय (सिनेगॉग) जाते हैं. इसे आत्मचिंतन, पश्चाताप और क्षमा का दिन भी कहा जाता है. इसलिए  यहूदी इस दिन अपनी गलतियों के लिए ईश्वर से माफी मांगते हैं. ऐसे खास और पवित्र मौके पर लोगों का एक जगह इकट्ठा होना सामान्य है. इसलिए इस घटना ने वहां मौजूद लोगों को और भी ज्यादा डरा और झकझोर दिया है.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

Manchester

